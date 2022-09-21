كيفية علاج يرقان الرُضع في المنزل

يعتبر اليرقان عند الأطفال حديثي الولادة من الظواهر الشائعة جدا وفي أغلب الأحيان تزول أعراضه من دون حدوث أية مضاعفات، حيث يظهر اليرقان غالبا في الأسبوع الأول من حياة الأطفال الخدج وحديثي الولادة، وتزيد شدة الإصابة باليرقان في اليوم الثالث واليوم الخامس من حياة الأطفال المصابين.

في حين يمكن أن يحدث اليرقان في فترة متأخرة أكثر عند الخدج، فكلما كان سن الطفل أصغر في عمر الحمل كلما استمر اليرقان لفترة أطول.

ما هي أعراض اليرقان عند الأطفال الرُضع؟

في العادة يظهر بياض العين واصفرار الجلد كعلامة رئيسة لليرقان عند الأطفال الرُضع بين اليوم الثاني والرابع بعد الولادة، وقد تشير الأعراض التالية إلى شدة اليرقان:

يصبح لون جلد الطفل الرضيع أكثر اصفرارا. يظهر ذراعا الطفل أو ساقاه أو بطنه بلون أصفر. بياض عيني الطفل الرضيع يبدو مصفرا. بكاء الطفل بصوت عال. يتغذى الطفل بشكل سيئ، ولا يكتسب وزنا. صعوبة إيقاظ الطفل، وقد يبدو مريضا. احتمالية ظهور أعراض أو علامات أخرى تدعو للقلق.

ما هي أسباب حدوث اليرقان عند الأطفال الرُضع؟

السبب الرئيسي لحدوث اليرقان هو البيليروبين الزائد، وهو عبارة عن عصارة صفراء تنتج من تكسر وتحلل الكريات الحمراء في الدم ويتم طرحه من خلال الكبد والأمعاء، وهو المسؤول عن اللون الأصفر لليرقان.

يتم إنتاج البيليروبين عند الأطفال الرُضع بكمية أكبر مقارنةً بالأشخاص البالغين، وذلك بسبب الزيادة في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحللها بشكل سريع في بداية حياة الطفل الرضيع، وغالبا لا يستطيع الكبد غير مكتمل النضج عند الأطفال حديثي الولادة التخلص من البيليروبين بسرعة ما يؤدي إلى زيادة البيليروبين، ويَطلق على اليرقان في هذه الحالة اسم اليرقان الفيزيولوجي الذي يظهر في العادة خلال اليوم الثاني أو الثالث من عمر الرضيع.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة باليرقان نذكر أيضا ما يلي:

نزف داخلي. وجود خلل في وظائف الكبد عند الرضيع. عدم توافق دم الطفل مع دم الأم. وجود التهابات بكتيرية أو فيروسية. انتقال عدوى إلى دم الطفل. ظهور ندوب في القناة الصفراوية عند الطفل أو انسدادها.

ما هي عوامل خطورة الإصابة باليرقان عند الأطفال الرُضع؟

الولادة المبكرة

قد لا يستطيع الطفل الرضيع المولود قبل عدة أسابيع من موعد ولادته معالجة البيليروبين بسرعة كما يستطيع الطفل الناضج والمولود طبيعيا في موعده المحدد، حيث يتغذى الأطفال الخدج كمية أقل لذلك تكون حركة الأمعاء عندهم أقل، ويؤدي ذلك إلى تقليل البيليروبين الذي يتخلص الجسم منه عن طريق البراز.

التعرض لكدمات شديدة خلال الولادة

يكون البيليروبين عند الأطفال حديثي الولادة في مستويات عالية، ما يؤدي إلى تكسر وتحلل خلايا الدم الحمراء بشكل زائد، وبالتالي يعاني هؤلاء الأطفال من الإصابة بكدمات أثناء الولادة.

الزمرة الدموية

من الممكن أن يتلقى جسم الطفل أجساما مضادة عبر المشيمة الواصلة بينه وبين أمه في حال كانت الزمرة الدموية عند الأم مختلفة عن زمرة دم طفلها، ما يؤدي إلى تفكك في خلايا الدم الحمراء بسرعة وبشكل غير طبيعي.

الرضاعة الطبيعية

إنَ الأطفال الأكثر عرضة للإصابة باليرقان هم الذين لا يرضعون رضاعةً طبيعيةً وخصوصا أولئك الذين يجدون صعوبةً أثناء عملية الرضاعة أو عدم حصولهم على كمية كافية من التغذية من الرضاعة الطبيعية.

العرق

أشارت بعض الدراسات إلى أن الأطفال الذين ينحدر أصلهم من شرق آسيا عندهم مخاطر الإصابة باليرقان أكثر من غيرهم.

كيف يتم تشخيص اليرقان عند الأطفال الرُضع؟

يمكن للطبيب أن يشخص اليرقان عند الأطفال الرُضع من خلال مظهر الطفل، لكن عليه إثبات ذلك من خلال التحليل الخاص بقياس مستوى البيليروبين في دم الطفل، وبناءً على ذلك يمكنه تحديد شدة اليرقان والبدء بالعلاج، وتشمل التحاليل والفحوصات ما يلي:

فحص الدم.

فحص جسدي.

اختبار الجلد الذي يتم باستخدام جهاز يدعى مقياس البيليروبين عبر الجلد.

ما هي طرق العلاج والوقاية من اليرقان عند الأطفال الرُضع؟

إنّ أفضل طريقة لعلاج اليرقان عند الأطفال الرُضع هي الغذاء الكافي، حيث يجب أن يتناول الأطفال المعتمدون على الرضاعة الطبيعية حوالي 8-12 رضعة يوميًا خلال الأيام الأولى من حياتهم. في حين يجب أن يتناول الأطفال المعتمدين على الحليب الصناعي على 30–60 ميللي لتر كل 2 –3 ساعات في أول أسبوع من حياتهم. في حال كان الطفل الحديث الولادة مصابا باليرقان، فإنّ الاعتماد على الرضاعة الطبيعية يساعده على التخلص من البيليروبين الموجود في مجرى الدم وإخراجه عبر البول والبراز. إنّ الأطفال المصابين باليرقان ينامون كثيرا، لذلك على الأم أن توقظ طفلها وتطعمه في أوقات منتظمة، ويمكن الاعتماد على الحليب الصناعي إلى جانب الرضاعة الطبيعية. تعريض الطفل لضوء الشمس المائلة لمدة ساعة أو ساعتين يوميا، وذلك قبل الساعة الثامنة صباحا، لأن أشعة الشمس ستساعد على خفض مستوى البيليروبين في الدم وبالتالي علاج اليرقان. إعطاء الطفل الرضيع المصاب باليرقان 1 مل من مستخلص فاكهة العناب 3 مرات يوميا، حتى يتم شفاؤه من اليرقان.

يمكن خلط عدة أنواع من الخضار معا وعصرها للحصول على العصير، ثم إعطاء الطفل بضع قطرات من هذا العصير وذلك بعد استشارة الطبيب.