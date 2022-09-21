كيف أعرف أن وزن طفلي طبيعي؟

يختلف الأطفال في أوزانهم وأشكالهم وذلك تبعا للكثير من الظروف المتعلقة بأجسامهم، فمنهم من يولد بوزن ضمن الطبيعي ومنهم من يولد بوزن زائد أو ناقص. يوجد دائما طرق معيارية لمعرفة الوزن الطبيعي للطفل خلال كل مرحلة عمرية؛ سواء كان الطفل حديث الولادة أو أكبر من ذلك. وفي هذا المقال سوف ندرس وزن الطفل الطبيعي، وما يؤثر به، وكيف نعرف الوزن الطبيعي، وكيف نحافظ عليه.

كيفية معرفة الوزن الطبيعي للطفل

في أغلب الأحيان نستخدم مخططات النمو (Growth charts) لكي نعرف إذا كان نمو الطفل طبيعيا أو لا؛ حيث أن هذه المخططات تعطي فكرة عامة عن النمو لدى الأطفال، وتستخدم قيما إحصائية تدعى المئين (Percentile)؛ من أجل مقارنة نمو الطفل مع الأطفال الآخرين من نفس العمر والجنس، فيتطلب هذا الأمر مختصا أو خبيرا لتحديده، وفي ما يلي نوضح ذلك:

قياس الوزن بطريقة سليمة

لتطبيق ذلك يوجد عدة خطوات هي:

وضع ميزان إلكتروني على أرضية صلبة وثابتة واستخدامه، بدلا من وضعه فوق أرضية مفروشة بالسجاد. خلع الطفل ملابسه الثقيلة كالسترة، وأي أحذية يرتديها. وقوف الطفل على منتصف الميزان بقدميه، وتسجيل قراءة الوزن التي تظهر إلى أقرب منزلة عشرية للكيلوغرام. حمل الطفل أو الرضيع الذي لا يمكنه الوقوف على الميزان، والوقوف فوق الميزان ثم تسجيل قراءة الوزن التي تظهر، بعد ذلك نطلب من الشخص الذي حمله أن يقف وحده فوق الميزان ونسجل قراءة وزنه، ونقوم بطرح النتيجة من القراءة الأولى لكي نحصل على وزن تقريبي للطفل.

متوسط أوزان الأطفال تبعا لمخططات النمو

تذكر الجداول التالية متوسط الأوزان للأطفال حسب كل جنس ووفق مخططات النمو:

العمر وزن الذكور بالكيلوغرام وزن الإناث بالكيلوغرام عند الولادة 3.3 3.2 6 أشهر 7.9 7.3 سنة 9.6 8.9 سنتان 12.7 12.1 3 سنين 14.4 13.9 4 سنين 16.3 15.9 5 سنين 18.5 18 6 سنين 20.8 20.3 7 سنين 23.2 22.9 8 سنين 25.8 25.8 9 سنين 28.6 29.1 10 سنين 32 33.1 11 سنة 36 37.4 12 سنة 40.5 41.8 13 سنة 45.8 46 14 سنة 51.2 49.5 15 سنة 56.5 52.1 16 سنة 61.1 54

كيف نقيّم وزن الطفل عن طريق مشعر كتلة الجسم (BMI)

من الممكن اعتبار هذه الطريقة أكثر تعقيدا، إلا أنها أحد أكثر الطرق استخداما، وأكثرها دقةً أيضا، وفي ما يلي سنوضح خطوات العمل بها:

حساب وزن وطول الطفل

من الجيد حساب وزن الطفل بالآلية التي ذكرناها في الأعلى، أما بالنسبة لطول الطفل فلا بد من اتباع خطوات خاصة لهذا الأمر لأجل معرفة الطريقة الصحيحة لقياسه بشكل سليم:

إزالة الحذاء الذي يرتديه الطفل، وأية ملابس ذات حجم كبير يرتديها، بالإضافة إلى حُليّ الشعر. أن يقف الطفل على أرضية مسطحة تماما باتجاه سطح مستوي كالحائط على سبيل المثال. أن يقف الطفل بحيث تكون قدماه مستقيمتين ومضمومتين، والتأكد من أن الساقين على استقامة واحدة، والكتفين مستويين، واليدين جانبا. أن يتم التأكد من استقامة نظر الطفل، إذ يكون خط نظر الطفل بشكل مواز للأرضية المستوية. يتم أخذ القياسات وتسجيلها مع الانتباه إلى ملامسة الأكتاف ومؤخرة الرأس والأرداف والكعبين للحائط.

حساب مشعر كتلة الجسم

يسمى اختصارا (BMI)، ويتم حسابه باستخدام معادلة خاصة كالآتي:

مشعر كتلة الجسم = الوزن (كيلوغرام) ÷ {الطول (متر)}²

وكمثال على هذا: فليكن وزن طفل = 16.9 كيلوغرام، وطوله 1.05 متر.

عندئذٍ لحساب مشعر كتلة الجسم:

16.9÷(1.05)² = 15.2

مقارنة مشعر كتلة الجسم مع جداول ومخططات النمو (Growth Charts)

كما ذكرنا في الأعلى، أن مخططات النمو تستخدم قيما إحصائية تدعى المئين، والتي من خلالها يتم مقارنة مشعر كتلة الجسم بالعمر على تلك الجداول، وبالتالي نعرف المئين، وهناك أجزاء للفئات المئينية، وفيما يلي نذكر كل منها مع شرح تفصيلي:

الأطفال الذين تكون درجتهم المئينية تحت الخمسة (5th percentile) يصنفون بأنهم يعانون من نقص في الوزن (Underweight). الأطفال الذين تكون درجتهم المئينية ما بين الدرجة الخامسة، والأقل من الدرجة المئينية الخامسة والثمانين (85th percentile) يصنفون بأنهم يمتلكون وزنا صحيا سليما. الأطفال الذين تقع درجتهم المئينية عند الدرجة الخامسة والثمانين، وأقل من الدرجة المئينية الخامسة والتسعين (95th percentile) وهؤلاء يعانون من زيادة وزن (Overweight). الأطفال الذين تقع درجتهم المئينية عند الدرجة الخامسة والتسعين، أو أكبر يعتبر أنهم يعانون من السمنة (Obese).

أشهر مخططات النمو التي يمكن استخدامها

وهنا سوف نذكر مخططات نمو صدرت عن مركز مكافحة الأمراض والاتقاء منها (CDC):

مخطط نمو للأولاد الذين أعمارهم بين 2-20 سنة، مشعر كتلة الجسم بالمقارنة مع العمر.

مخطط نمو الفتيات اللواتي أعمارهن بين 2-20 سنة، مشعر كتلة الجسم بالمقارنة مع العمر.

طرق حساب وزن الطفل المثالي

هنا سنذكر طرق سليمة لحساب الوزن المثالي للأطفال حسب العمر من خلال اتباع معادلات، هي الآتية:

للرضع الأقل من اثني عشر شهرا

الوزن (كيلوغرام) = (العمر بالشهر +9) /2.

الأطفال بين عمر 1-5 سنة

الوزن (كيلوغرام) = 2 × (العمر بالسنوات + 5).

الأطفال بين عمر 5-14 سنة

الوزن (كيلوغرام) = 4 × العمر بالسنين.

ما العوامل المؤثرة على وزن الطفل؟

هناك عدة عوامل لها تأثير هام وأهمها:

الولادة

في حال ولد الطفل بعد الموعد المحدد لولادته، غالبا يكون وزنه أعلى من المتوسط والعكس صحيح.

صحة الأم أثناء حملها

إذا كانت الأم مدخنة أو تأكل بشكل غير جيد، غالبا ما يولد الطفل نحيفا، وأيضا العكس صحيح. إضافة إلى أن سكر الحمل يجعل الطفل يولد بأعلى من الوزن الطبيعي.

جنس المولود

فالأنثى أقل وزنا وطولا من الذكر.

الإرضاع

الإرضاع الطبيعي يجعل الطفل يكتسب وزنا بشكل أبطأ منه في حال تناول حليب صناعي.

مشاكل هرمونية

مثل نقص هرمون النمو، أو هرمون الدرق مما يسبب بطءا في النمو.

النوم

حيث أن الطفل ينمو بشكل أفضل إذا حظي بنوم أكثر.