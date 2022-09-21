ما هو هرمون الـTSH وماذا يعني ارتفاعه؟

تتعدد الهرمونات في جسم الإنسان، وذلك لتنوع مصادر إفرازها حسب الغدد وحسب الوقت والحالة التي يعيشها كل فرد، لذا فهناك مجموعة ضخمة من الهرمونات التي من خلالها يتم ضبط أنشطة الجسم المختلفة.

ما هو هرمون TSH ومن أين يتم إفرازه؟

إن هرمون (TSH) والمعروف بالإنجليزية باسم (Thyroid stimulating hormone) هو هرمون منبه للغدة الدرقية يتم إنتاجه ثم إفرازه عن طريق الغدة النخامية (Pituitary gland)، وله قدرة على التحكم بإفراز هرمونات الغدة الدرقية؛ وذلك عن طريق ارتباط هذا الهرمون بمستقبلات خاصة به موجودة على خلايا الغدة الدرقية، فتنتج الغدة الدرقية هرموناتها المتمثلة بهرمون الثيروكسين (Thyroxine) المعروف باسم هرمون (T4)، وأيضا هرمون الثيرونين ثلاثي اليود المعروف باسم (Triiodothyronine)، والذي يسمى اختصارا (T3).

تلعب هذه الهرمونات دورا كبيرا في الحفاظ على معدلات عملية الأيض، ووظائف الجهاز الهضمي ووظائف القلب، إضافةً إلى العظام والتحكم بالعضلات وتطور الدماغ. لذا يشغل هرمون (TSH) حيزا كبيرا من التأثير على ما سبق ذكره، فهو الهرمون المسؤول عن تنبيه الغدة الدرقية لإفراز هرموناتها حسب الحاجة.

كيف يتم التحكم بمستويات هرمون TSH؟

تستطيع كل من الغدتين النخامية والدرقية في آنٍ معا أن يتحكما في مستويات الهرمون المنبه للدرق (TSH)، ففي حال انخفاض تركيز هرمون الغدة الدرقية في الدم، يقوم الجسم بتحفيز زيادة إنتاج هذا الهرمون عن طريق زيادة إفراز الهرمون المنبه للدرق.

تتم هذه العملية من خلال إفراز هرمون يطلق عليه اسم الهرمون المطلق لموجهة الغدة الدرقية (Thyrotropin releasing hormone)، والذي يتم إفرازه من تحت المهاد (Hypothalamus)، ويُختصر اسمه بالآتي (Trh)، ويلعب هذا الهرمون دورا محفزا لإفراز الهرمون المنبه للغدة (TSH) وبعد ذلك يترتب على هذا زيادة في مستويات هرمونات الدرق في الدم وهما (T3 و T4).

أما في حال زيادة مستويات هرمونات الغدة الدرقية في الدم، فيقوم عندئذ الجسم بتحفيز تقليل إنتاج الهرمون المنبه للدرق، من قبل الغدة النخامية، وبالتالي يحدث انخفاض في تراكيز هرمونيّ (t3 و t4) الموجودين في الدم.

ارتفاع تراكيز هرمون TSH في الجسم

بدايةً إن ارتفاع مستويات (TSH) في الجسم يشير إلى وجود قصور في عمل الغدة الدرقية، ويحدث هذا الأمر في حال انخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية، فتعمل غدة النخامى على زيادة إفراز هرمون (TSH) من أجل تعويض الجسم، حيث يتم تشخيص قصور الغدة الدرقية في حال ارتفعت مستويات (TSH) إلى حوالي الـ10 ميلي وحدة/لتر، أما إذا كانت مستويات هرمون (TSH) تقع بين 4-10 ميلي وحدة/لتر، فمن الممكن أن يدلنا هذا إلى وجود قصور خفيف في الغدة الدرقية، وهنا سنذكر بعض الحالات التي يرتفع فيها مستوى (TSH):

استخدام أدوية مضادة لعمل الغدة الدرقية (Anti-thyroid medication)

حيث يؤدي استخدامها بجرعات عالية عند الأشخاص المصابين بفرط نشاط الدرق، إلى ارتفاع في هرمون (TSH)، لذا من المهم في هذه الحالة أن يتم تعديل جرعة الدواء من قبل الطبيب الاختصاصي.

استخدام أدوية تعمل كبدائل لهرمونات غدة الدرق

قد يؤدي تناول هذا النوع من الأدوية بجرعات غير كافية لدى الأشخاص الذين تم إجراء استئصال غدة درقية عندهم، أو لدى الأشخاص المصابين بحالات قصور غدة درقية، لذا من الضروري في تلك الحالات أيضا تعديل جرعة هذه الأدوية من خلال الطبيب المختص.

وجود بعض الأمراض الوراثية النادرة

قد يؤدي هذا الأمر إلى عدم استجابة الغدة النخامية أو الجسم لحدوث ارتفاع في هرمونات الغدة الدرقية في الدم بشكل سليم، فيترتب على ذلك ارتفاع مستوى (TSH) رغم أن غدة الدرق تعمل بشكل طبيعي وروتيني.

الأمراض التي تصيب الغدة النخامية

مثال على ذلك الأورام التي تصيب هذه الغدة ويحدث نتيجة ذلك زيادة في إنتاج هرمون (TSH) وبالتالي ارتفاع مستواه في الدم.

أسباب ارتفاع الهرمون المنبه للدرق TSH

أهم الأسباب المؤدية لحدوث ارتفاع في تركيز هرمون (TSH) في الدم:

التهاب الدرق لهاشيموتو

إن التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو أو المعروف باسم (Hashimoto’s Thyroiditis)، هو من أمراض المناعة الذاتية، إذ يحدث بمهاجمة الغدة الدرقية من قبل الجسم بشكل ذاتي مما يسبب قصورا فيها وبالتالي ارتفاع مستويات (TSH).

نقص اليود في الجسم

إن وجود نقص في اليود يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون (TSH)؛ وذلك لما يؤديه نقص اليود من تثبيط لإنتاج هرمونات الدرق وبالتالي قصور هذه الغدة.

مشاكل الأيض والسمنة

تؤثر هذه المشاكل بشكل مباشر على زيادة هرمون (TSH)، وثم قصور الدرق، وتعتبر النساء المصابات بتكيسات المبايض أكثر تعرضا للإصابة بهذا.

التوتر والإجهاد

في حالة التوتر والإجهاد يتم إفراز هرمون الكورتيزول، ويرتبط ارتفاع مستويات (TSH) بشكل كبير مع ارتفاعه.

العمليات الجراحية

تتمثل العمليات الجراحية التي تؤثر على هرمون (TSH) بالعمليات التي يتم فيها استئصال الغدة الدرقية سواء بشكل كلي أو جزئي، ما يؤدي إلى نقص بهرمونات هذه الغدة، ثم ارتفاع في هرمون (TSH).

الأدوية

إن تناول بعض أنواع الأدوية كالميتفورمين أو الليثيوم يؤدي على سبيل المثال إلى تثبيط إفراز هرمونات الدرق، وبالتالي يزداد (TSH).

تأثير ارتفاع TSH على الإنجاب

تأثير ارتفاع TSH لدى المرأة على الحمل

إن ارتفاع هرمون (TSH) يؤثر بشكل أساسي على عملية الإباضة أو إطلاق بويضات ناضجة من المبيض، كما تؤثر على مستوى هرمون البروجسترون في المرحلة الأصفرية؛ إذ يعتبر هذا الهرمون مسؤولا عن استقرار البويضة في جدار الرحم، فيحدث ما يلي:

حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية، ما يؤدي لجعل الحمل صعبا جدا.

زيادة نسب حدوث الإجهاض أو الولادات الباكرة.

تأثير ارتفاع TSH لدى الرجل على الحمل

يحدث خمول الغدة الدرقية الذي يصنف كأحد اضطرابات هذه الغدة، مسببا ارتفاعا في مستوى هرمون (TSH) لدى الرجال أيضا، وبالتالي يؤثر في خصوبة الرجال ويؤدي لحدوث العقم؛ فهو يؤثر بشكل مباشر على حركة وشكل الحيوانات المنوية، وهنا سنذكر ما يسببه ارتفاع (TSH) عند الرجل: