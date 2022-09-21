ما هي الصفيحات الدموية وماذا يحصل عندما ترتفع؟

الصفيحات الدموية

تعتبر الصفيحات الدموية إحدى المكونات الرئيسة للدم، حيث تكمن وظيفتها في تشكيل خثرات وتكون وظيفة هذه الخثرات وقف النزف الحاصل في الوعاء الدموي المصاب، يتم إنتاج هذه الصفيحات من قبل خلايا النواء الموجودة في نخاع العظم.

لا يمكن أن تعتبر الصفيحات خلايا اعتيادية بل هي جزء من السيتوبلازم الذي يتكون معظمه من بروتينات قابضة تدعى ثرومبوستينين. تكون الصفائح النشطة في هذا الوسط بشكل مفلطح أما الصفائح غير النشطة فتكون بشكل محدب الوجهين، ويبلغ قطرها حوالي 2-3 نانو متر تقريبا، ولا تمتلك أي نواة أو عضيات خلوية ويبلغ عمرها الوسطي تقريبا سبعة إلى عشرة أيام.

تواجد الصفيحات في الدم

تعد الصفيحات الدموية من أكثر المواد تواجدا بالدم من بعد الكريات الحمر حيث تتراوح أعداد هذه الصفيحات ما بين 150000 إلى 450000 صفيحة في كل مليمتر مكعب.

تظهر هذه الصفيحات على شكل بقع أرجوانية داكنة، بقطر يقدر بحوالي 20% من قطر كريات الدم الحمر. يتم استخدام شريحة الدم لفحص الصفيحات الدموية من حيث الشكل والحجم والعدد النوعي والتكتل وتبلغ نسبة الصفائح الدموية إلى نسبة كريات الدم الحمر عند البالغين حوالي 1:10 إلى 1:20.

وظيفة الصفيحات الدموية

تتمثل الوظيفة الرئيسة للصفيحات الدموية في المساهمة بالإرقاء أي في وقف النزيف في مكان التقطع بالبطانة فإذا كان القطع صغيرا تتجمع الصفيحات بالموقع وتسد الثقب.

في البداية يحصل تعليق الصفيحات الدموية على المواد الموجودة خارج القطع بالبطانة، ثم يحدث تغيير في شكل الجرح وتتنشط المستقبلات، وفي النهاية يحصل اتصال فيما بينها عن طريق جسور المستقبلات.

إن انخفاض عدد الصفيحات الدموية يسمى "قلة الصفيحات"، ويعود السبب إلى قلة الإنتاج أو زيادة بالتكسير، بينما يسمى ارتفاع عدد الصفيحات الدموية بكثرة الصفيحات، وهي إما رد فعل للسيتوكينات وإما خلقية، أو يمكن أن تكون بسبب الإنتاج غير المنتظم، ومثال على ذلك أورام التكاثر المناعي أو الأورام التي تصيب النخاع وتسمى بمرض اعتلال الصفيحات الدموية.

أدوية تؤثر على الصفيحات الدموية

الأدوية اللاستيرويدية المضادة للالتهاب

يقوم الأسبرين بتعطيل وظيفة الصفيحات الدموية بشكل لا رجعة به وذلك عن طريق تثبيط أنزيم "سيكلوأكسجيناز-1 cox1"، بالتالي يساعد في تثبيط الإرقاء الطبيعي، وتصبح عندها الصفيحات الدموية غير قادرة على إنتاج إنزيم "سيكلوأكسجيناز" جديد، لأنه لا يوجد أي حمض نووي أي (DNA)، ولن تتمكن الصفيحات من ممارسة وظيفتها الرئيسة حتى يتوقف الشخص عن تناول الأسبرين.

الإيبوبروفين

هو من الأدوية اللاستيرويدية المضادة للإلتهاب ويملك تأثيرا قصير الأمد، إذ تتمكن الصفيحات الدموية من استرجاع وظيفتها في غضون 24 ساعة، كما تؤكد الأبحاث والأطباء أن أخذ الإيبوبروفين قبل أخذ الأسبرين يمنع الآثار التي لا رجعة فيها لأدوية الأسبرين.

أدوية وريدية تثبط عمل الصفيحات الدموية

أبسيكسيماب

تيروفيبان

إلترومبوباغ

أرجباتروبان

روميبلوستيم

أدوية فموية تثبط عمل الصفيحات الدموية

أسبرين

كلوبيدوغريل

تيكاغريلور

سيلوستازول

تيكلوبيدين

أدوية تساعد في تحفيز الجسم على إنتاج صفائح دموية

دزموبريسين

العامل السابع

الترومبوبويتين

أسباب ارتفاع الصفيحات الدموية

لا يوجد سبب معين لارتفاع عدد الصفيحات الدموية أو كثرة الصفيحات ومن بعض الأسباب التي تسبب زيادة في الصفائح الدموية:

كثرة الصفيحات الثانوية

يرافق كثرة الصفيحات الدموية زيادة في عدد الصفائح الدموية والتي تنجم عن اضطرابات صحية أو بعض الأسباب الأخرى، وهو من أكثر الأنواع شيوعا ومن النادر أن يؤدي إلى فرط بالتخثر أو فرط بالنزف.

فقر الدم بسبب نقص الحديد

قد يرافق فقر الدم الناجم عن نقص الحديد كثرة في عدد الصفيحات الدموية، بالإضافة إلى انخفاض في خضاب الدم أو انخفاض الهيموغلوبين أو نقص حجم الكريات الحمر وتعد كثرة الصفيحات من الأعراض المحتملة لهذه الحالة، وغالبا يعود مستوى الصفيحات إلى طبيعته عند استعادة الحديد إلى مستواه الطبيعي.

استئصال الطحال أو فشله

يحتوي الطحال على مستوى كبير من الصفيحات وعندما تتوقف وظيفة الطحال في حال تنخر الطحال الوظيفي تتأثر مستوى الصفيحات بذلك، مثال على ذلك الاستئصال الجراحي للطحال أو المرض المصاحب لفقر الدم المنجلي، حيث كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في عدد الصفيحات الدموية، وخاصة في الفترة التالية للعملية أي في الشهر الأول حيث من الشائع أن يحدث ارتفاع بمستوى الصفيحات الدموية، لذلك يزداد في هذه الفترة خطر تخثر الدم حيث تتراوح نسبة هذا الارتفاع بين 30-100% لتصل الذروة بعد مرور 7 إلى 20 يوم من وقت إجراء العملية.

الأمراض الالتهابية

يوجد عدد كبير من الأمراض الالتهابية التي يترافق وجودها مع ارتفاع في عدد الصفيحات الدموية، حيث يعود مستوى الصفيحات الدموية إلى طبيعته بعد السيطرة على المرض وبعد الشفاء. يحدث هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع مركب الثرومبوبويتين والسايتوكين في الدم وخصوصا الانترلوكين-6، ما يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاج الصفيحات الدموية، ومن هذه الأمراض التي تؤثر على مستوى الصفيحات ما يأتي:

داء الأمعاء الالتهابي يختصر بالرمز (IBD).

أمراض الروماتيزم.

الالتهاب الوعائي أو التهاب الأوعية الدموية.

فقر الدم الانحلالي

عند الإصابة بفقر الدم المنجلي تنحلّ الكريات الحمر وتموت بسرعة حيث يحدث تحطم يفوق معدل إنتاج هذه الكريات، وقد يحدث ارتفاع بمعدل الصفيحات الدموية في بعض الأحيان عند إجراء اختبار العد الدموي لكن هذه النسبة لا تكون حقيقية وإنما ناتجة عن قراءة الجهاز لكريات الحمر على أنها صفيحات دموية وذلك يعتبر خطأ.

عندها يجب إجراء تحليل عينة من الدم تحت المجهر الإلكتروني للتأكد من النسبة الصحيحة، في هذه الحالة تظهر نسبة صحيحة للصفيحات الدموية بالإضافة إلى نسبة الكريات الحمر الصغيرة في العينة المأخوذة من الدم لدراستها تحت المجهر.

الأورام الخبيثة

في أغلب الحالات تكون الزيادة في عدد الصفيحات من أول العلامات الدالة على الإصابة بالسرطانات، إذ تقدر نسبة الأشخاص المصابين بكثر الصفيحات إلى نسبة الأشخاص المصابين بالسرطان بـ35% وخصوصا سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان المبيض والرئة والثدي والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى بعض الأورام الصلبة مثل سرطان المستقيم والقولون وسرطان الخلية الكبدية وابيضاض الدم النقوي.