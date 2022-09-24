  2. صحة
  3. صحة

سويسرا: إتلاف 10 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا"

تاريخ النشر: 24/09/2022 - 23:20

سويسرا: إتلاف 10 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا"
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة السويسرية، السبت، أنها ستتلف 10,3 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا بعد انتهاء صلاحيتها هذا الأسبوع.

وذكرت الوزارة أنه ليس أمامها خيار سوى إتلاف الجرعات بعد انتهاء صلاحيتها الأربعاء الماضي، وفق وكالة "كيستون-إيه تي إس" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن الوزارة أن 2,5 مليون جرعة مخزنة في قاعدة لوجستية للجيش السويسري و7,8 ملايين في مستودع تخزين خارجي في بلجيكا.

وأكدت الوزارة تقريرا لموقع الأخبار السويسري "بيوباشتر" قدر قيمة الجرعات التي ستتلف بنحو 280 مليون فرنك سويسري (285 مليون دولار).

وأشارت وزارة الصحة التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق من وكالة "فرانس برس"، إلى إستراتيجية الشراء المبكرة في السباق لتطوير لقاحات لمواجهة جائحة كورونا.

وقد طلبت سويسرا جرعات كثيرة من مختلف الشركات المصنعة، وثبات فاعلية لقاحي "فايزر" و"موديرنا" جعل فائضها من الجرعات كبيرا.

وقدر موقع "سويس انفو" الإخباري في حزيران/يونيو أن لدى سويسرا فائضا بنحو 38 مليون جرعة من لقاحات كورونا المختلفة تنتهي صلاحيتها قبل نهاية العام.

وقالت الوزارة إن نحو 3,5 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا" الجديد والمعدّل ستكون متاحة عندما تبدأ سويسرا حملة التعزيز التالية الشهر المقبل.

ولقحت سويسرا التي سجلت 13556 وفاة بكورونا منذ بداية الوباء، نحو 70% من سكانها البالغ عددهم 8,7 ملايين نسمة.

بودكاست عرب 48

#سويسرا
#لقاح موديرنا
#فيروس كورونا
#جائحة كورونا

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: "وفاة شخص دون السبعين كل ثانيتين إثر الأمراض غير المعدية"
تقرير: "وفاة شخص دون السبعين كل ثانيتين إثر الأمراض غير المعدية"

2022-09-21

تقرير أميركي: معظم الوفيات بفترة الحمل "قابلة للتجنب"
تقرير أميركي: معظم الوفيات بفترة الحمل "قابلة للتجنب"

2022-09-21

وكالة الأدوية الأوروبية: تراجع إصابات كورونا لكن الجائحة لم تنته
وكالة الأدوية الأوروبية: تراجع إصابات كورونا لكن الجائحة لم تنته

2022-09-20

الأكثر قراءة

عباس: إسرائيل قررت ألا تكون شريكا في السلام ونطالب بخطة دولية لإنهاء الاحتلال

عباس: إسرائيل قررت ألا تكون شريكا في السلام ونطالب بخطة دولية لإنهاء الاحتلال

2022-09-23
لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب المهاجرين إلى 73 قتيلا

لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب المهاجرين إلى 73 قتيلا

2022-09-23
مصرع حسين نصار من عرابة ومحمد فلاح من برطعة في حادثي طرق

مصرع حسين نصار من عرابة ومحمد فلاح من برطعة في حادثي طرق

2022-09-23
كلام مختصر في معنى الحركة الوطنية في الداخل

كلام مختصر في معنى الحركة الوطنية في الداخل

2022-09-23
مقتل شخص في منطقة حيفا واعتقال مشتبه من كابول

مقتل شخص في منطقة حيفا واعتقال مشتبه من كابول

2022-09-23