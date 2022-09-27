ما هي عملية المياه البيضاء؟

تعتبر عملية المياه البيضاء إجراءً طبيا هاما جدا لعلاج حالة إعتام عدسة العين أو ما يعرف باسم الكتاراكت؛ حيث أن إعتام عدسة العين يعني تكثف البروتين الموجود في العدسة ومن الوارد أن يؤدي إهمال علاجه إلى فقدان البصر بشكل لا يمكن تصحيحه بالنظارات أو العدسات اللاصقة، أو حتى إجراء عملية تصحيح انكسار (الليزر).

ورغم أن هذا الإعتام يعد أمرا مقلقا، إلا أن جراحة إعتام عدسات العين الحديثة تساعد على إعادة الرؤية المفقودة وتخفف من الاعتماد على النظارات، هذا وترتبط كثير من حالات إعتام العين أو المياه البيضاء بعوامل كالشيخوخة، لأنها شائعة عند كبار السن.

ولحسن الحظ، فهذه العملية واحدة من أكثر العمليات فعاليةً وأمانا، إذ يعتبر إجراؤها سهلا ونتائجها مرضية دوما من الناحية البصرية.

لماذا من الممكن أن تحتاج لإجراء عملية مياه بيضاء؟

كما ذكرنا سابقا يعتبر إعتام عدسة العين أو عملية المياه البيضاء حدثا مؤهلا بسبب الشيخوخة، وفي العادة تعتبر هذه العملية أمرا تدريجيا يستمر لعدة سنوات. فتصبح في كثير من الأحيان عدسات أعيننا أقل من حيث المرونة والشفافية وأكثر سماكةً، وعند حلول عمر الثمانين يصاب 50% من هذه الفئة العمرية بالإعتام، فيؤثر على صاحبه ومع مرور الوقت يصبح ارتباطه بالعمر أمرا سيئا، فتصبح الألوان باهتة ليلا، وإن كنت تعاني من حسر البصر ستحتاج إلى إجراء العملية بأسرع وقت ممكن.

متى نحتاج لإجراء العملية؟

إن استبدال وإزالة عدسة عينك المليئة بالمياه البيضاء يعتبر العلاج الوحيد والفعال لإعتام العدسة، ومعظم الناس يتساءلون متى يجب أن يخضعوا لهذا الإجراء.

يقول الأطباء إنه لا داعي للاندفاع لإجراء العملية كون الحالة لا تهدد الحياة، بل يعتمد القرار هنا على المدى الذي يتركه إعتام العدسة لديك على رؤيتك. من الممكن أن لا ترغب بالانتظار حتى لا تفشل في اختبار القيادة أو في صعود السلالم، وفي الجانب المقابل إذا كنت تعاني من إصابة أخرى في عينك كالضمور البقعي المتعلق بالعمر فعادة ما يوصي طبيبك بإجراء عملية المياه البيضاء وتركيب العدسة بشكل فوري؛ لأن إعتام العدسة هذا يعيق فحص المشكلة الأخرى والوصول إلى حل لها.

ماذا تحتوي عملية المياه البيضاء؟

عملت الخبرة والتقنيات الحديثة على تطوير هذه الجراحة فأصبحت أفضل العمليات من حيث النجاح والدقة والسهولة، حيث لا تستغرق هذه العملية سوى 15 دقيقة فقط. إن الأسلوب المتّبع في الغالب هو استحلاب عدسة العين أو المسمى بالفاكو، حيث يقدم نتائج مرضية على المدى البعيد، وحوالي 98% من الحالات التي يقوم بها جراحون متمرسون تكون ناجحة وخالية من المضاعفات.

عندما يرى طبيبك الخاص أن لديك إعتام في عدستي العينين؛ من الطبيعي أن يوصي بإجراء هذه العملية على العين التي تحوي نسبة أعلى من المياه البيضاء، وفي حال نجحت الجراحة وتحسنت الرؤية بشكل فارق، فمن الممكن أن تتخلى عن إجراء العملية في العين الأخرى. إلا أن فوائد إجراء العملية على العين الأخرى تعتبر كبيرة جدا في معظم الحالات، إذ تسمح بإدراك ورؤية عميقة، وتحسن القراءة والقيادة بشكل أكبر.

ميزات إجراء عملية المياه البيضاء

تمتلك هذه العملية الكثير من الميزات الهامة، فبالإضافة لكونها سهلة وقليلة الأخطار والتبعات، إلا أنها تتميز بما يلي:

بدايةً تستعيد عيناك قوتهما وتصبحان أكثر فعالية بعد إجراء هذه العملية.

يمكنك العودة للقيادة ليلا بلا توتر أو خوف.

يمكنك أيضا أن تتخلى عن ارتداء النظارات الطبية.

كيف يتم اختيار العدسة الملائمة لإجراء العملية؟

يتطلع الأطباء إلى هدف أساسي بخصوص العدسة وهو تحسين وظيفة الرؤية، فهناك مجموعة من الأشياء التي يجب مراعاتها لأجل اختيار العدسة. يمكن أن تكون العدسة أحادية البؤرة اختيارا مثاليا لدى معظم الناس، إذ توفر الحصول على رؤية بتباين رائع من أجل القيادة والأنشطة المتنوعة الأخرى.

كما تعتبر اجراءً جيدا للأشخاص الذين خضعوا لعملية مياه بيضاء وهم في سن صغير نسبيا، إذ من المرجح أن تتراجع الرؤية لديهم مع التقدم بالعمر، ومع هذا كله فإن الكثير من الأشخاص الذين قاموا بتركيب عدسة أحادية البؤرة بحاجة لنظارات للمسافة أو القراءة.

من المرجح أيضا أن تكون العدسات عديدة البؤر خيارا علاجيا جيدا في حال كان المريض يجهد عينيه في العمل القريب ولا يرغب بوضع نظارات.

ما الإجراءات التي يجب اتباعها بعد عملية المياه البيضاء؟

في فترة التعافي بعد العملية مباشرةً سوف تقضي حوالي ساعة أو أكثر في غرفة الإنعاش حتى زوال مفعول التخدير الذي خضعت له لإجراء العملية، قد يستخدم الطبيب ضمادا جاهزا أو ورقا شافا على عينك؛ ولذلك قد تحتاج إلى شخص يساندك في عودتك إلى المنزل.

بعد ذهابك إلى منزلك يكون شغلك الشاغل هو المحافظة على سلامة عينيك وحمايتهما من أي خطر للإصابة بالعدوى، لذا عليك الالتزام باستخدام قطرات العين العقيمة أكثر من مرة خلال اليوم ويجب أن تبقي الماء بعيدا عن عينيك. وطالما أنك تبتعد عن رفع أشياء ثقيلة أو أنشطة أخرى كالركض الذي يؤدي إلى هز العدسة الجديدة؛ فبإمكانك ممارسة روتينك اليومي بكل أمان.

نظارات ما بعد جراحة المياه البيضاء

قد نجد بعض الأخطاء الانكسارية الطفيفة بعد جراحة الساد وهو أمر عادي وشائع، لذا قد ترغب بارتداء نظارات ذات عدسات متقدمة لما بعد الجراحة حيث تسمح لك بتحقيق رؤية ممكنة أفضل وعلى جميع المسافات. حتى بالنسبة للأشخاص الذين يملكون نتائج بصرية رائعة بعد العملية ويستطيعون الرؤية بشكل مثالي دون وضع نظارات؛ فهم يختارون ارتداء تلك النظارات الطبية خلال اليوم بطوله لكي يحموا أعينهم.

هل يمكن إجراء عملية المياه البيضاء بالليزر؟

تعد تقنية الليزر أو بالأحرى جراحة الساد بالليزر من التقنيات الحديثة نوعا ما في هذا المجال، إلا أنها في الجانب المقابل تزيد من تكلفة العملية كثيرا لما تملكه هذه التكنولوجيا من تكاليف استخدام وصيانة. وقد أظهرت بعض الدراسات أن إجراء الليزر يحسن من دقة إجراء العملية في خطوات معينة، ولكن ليس بالضرورة أن تتحسن نتائج الجراحة أو الوقت اللازم للشفاء أو النتيجة البصرية في كل الحالات.