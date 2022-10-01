كل ما تحتاجين لمعرفته عن صورة الماموغرام

يعتبر الماموغرام أحد أفضل أنواع صور الأشعة السينية المستخدمة في الكشف عن الأورام والمتغيرات في نسيج الثدي. تعتمد هذه التقنية على تصوير أشعة أكس النفوذة لفحص الثدي، حيث لها دور مهم جدا في الكشف المبكر عن سرطان الثدي حتى قبل ظهور أي علامة مرضية على المرأة، لذا ساهمت هذه التقنية في تقليل عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي وخصوصا النساء بين عمر 40 و70 سنة.

أوقات إجراء فحص الماموغرام

لا يوجد وقت محدد للخضوع لفحص الماموغرام لمحاولة الكشف المبكر عن وجود أورام سرطانية في الثدي، إلا أنَ الجهات المعنية أوصت بإجراء فحص الماموغرام على فئتين محددتين من النساء هما:

النساء المعرضات بشكل متوسط للإصابة بسرطان الثدي

يجب على المرأة التي تجاوز عمرها الأربعين إجراء فحص الماموغرام مرة على الأقل كل سنة، حيث توجد العديد من الدراسات الطبية التي تنصح بإجراء الفحص باستمرار بعد سن الخامسة والأربعين، ومتابعة إجرائه سنويا حتى عمر الرابعة والخمسين، وبعدها يفضل إجراؤه مرة كل سنتين، في حين توصي إدارة الوقاية الأميركية على ضرورة إجراء الفحص مرة كل سنتين بدءا من عمر الرابعة والخمسين حتى عمر الرابعة والسبعين.

النساء المعرضات بشكل كبير للإصابة بسرطان الثدي

على النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة كبيرة المسارعة بإجراء فحص الماموغرام قبل وصولهن إلى سن الأربعين، حيث من عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي الوراثة العائلية وهي من أكثر العوامل المساهمة في خطر الإصابة بسرطان الثدي بالرغم من أن احتمال الإصابة بسرطان الثدي يرتفع بنسبة ضئيلة في الحقيقة بحالات الوراثة العائلية.

أهمية فحص الماموغرام

يكمن دور هذا الفحص بقدرته على مساعدة الطبيب في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وعند الكشف عن هذه الأورام مبكرا تكون الخيارات العلاجية أفضل وأكثر، حيث ترتفع فرصة التخلص من الورم في وقت مبكر قبل أن يؤذي الجسم أو ينتقل إلى الثدي الآخر أو إلى عضو آخر بالجسم.

تكمن قدرة الماموغرام في الكشف عن جميع أنواع سرطانات الثدي وخصوصا سرطان الأقنية الغازية وسرطان الفصيصة الغازية، ومن المهم معرفة أن الأشعة المستخدمة لا تبقى في الجسم بعد انتهاء الفحص، ولا يترتب على فحص الماموغرام أي آثار جانبية إذا جرى عمله بالطريقة النموذجية.

مخاطر فحص الماموغرام

تشمل مخاطر إجراء تصوير الماموغرام ما يلي:

سوف تتعرضين لأشعة منخفضة الجرعة عند إجراء صورة شعاعية للثدي، لكن جرعة الأشعة تكون منخفضة جدا، وعادةً تفوق فوائد إجراء الصور الشعاعية للثدي المخاطر التي تنجم عن التعرض لدرجة معينة من الأشعة.

قد يؤدي إجراء الصور الشعاعية للثدي الخضوع إلى اختبارات أخرى، فعند ظهور أي ظلالية في الصورة قد تحتاج إلى اختبارات أخرى، من هذه الاختبارات الأخرى التصوير بالأمواج فوق الصوتية وإجراء خزعة من نسيج الثدي لتحليلها في المختبر.

لا تكشف هذه الصور الشعاعية جميع أنواع سرطانات الثدي، فبعض السرطانات التي تكشف بالفحص الجسدي لا تظهر بالصور الشعاعية. حيث يمكن أن تفشل الصور الشعاعية للثدي في الكشف عن السرطانات الصغيرة أو في الكشف عن السرطانات الموجودة في أماكن صعبة التصوير مثل الإبطين.

لا تعالج جميع أنواع السرطانات التي كشفت بالتصوير الشعاعي للثدي، حيث يكون بعضها خطيرة وسريعة النمو والانتقال في أنحاء الجسم.

كيفية إجراء فحص الماموغرام

يتم إجراء فحص الماموغرام في العيادات الخارجية، وعادة تستغرق العملية نصف ساعة، ويقوم اختصاصي الأشعة في وحدة التصوير الشعاعي للثدي بتوجيه الثدي عن طريق وضعه بطريقة تناسب أنبوب التصوير، حيث يوضع على سطح ويضغط بسطح آخر بلاستيكي شفاف، وهذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمكننا من رؤية نسيج الثدي كاملا.

التقليل من حركة الثدي وأنبوب الأشعة يساعدان في التقليل من ضبابية الصورة، وتكمن أهمية هذه الخطوة في تقليل تبعثر الأشعة وزيادة دقة الصورة، ومن الجدير بالذكر أن الثدي يتم تصويره في أكثر من وضعية، حيث بشكل طبيعي وروتيني يتم تصوير الثدي من الأعلى إلى الأسفل ثم يتم تصوير جانبية بزاوية 45 درجة، ويتم بعدها تكرار العملية للثدي الآخر.

كيفية الاستعداد لصورة الماموغرام

للاستعداد لصورة الثدي الشعاعية يجب الانتباه لبعض الأمور منها ما يلي:

تحديد موعد لإجراء الاختبار في وقت تقل احتمالية الشعور بآلام بالثدي عند لمسه، وإذا كان الحيض لم ينقطع فسيكون هذا الوقت بعد أسبوع من وقت انتهاء الدورة الشهرية.

أحضري معك صورة الثدي السابقة، في حال ذهبت إلى منشأة جديدة لإجراء صورة شعاعية للثدي واطلبي الصورة الشعاعية للثدي على قرص مدمج، واحضري معك القرص المدمج الجديد والسابق ليسمح لاختصاصي الأشعة بالمقارنة بين صورة الثدي الجديدة والسابقة.

الانتباه إلى عدم استخدام مزيل رائحة العرق قبل الخضوع لإجراء الصورة الشعاعية لأن ذلك قد يسبب مشاكل بالتصوير.

في أثناء إجراء الاختبار