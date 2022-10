أكثر الفيتامينات فائدة للشعر

تعد الفيتامينات والمتممات الغذائية بنتائج ملموسة فيما يخص صحة الشعر ونموه وزيادة كثافته لدرجة أن هذه المزاعم تبدو أفضل بكثير من أن تكون صادقة. فهل يمكن لتناول حبة أو اثنتين إعطاؤك شعرا طويلا وقويا يتمتع بالحيوية والصحة؟

يمكن أن تتسبب الكثير من المشاكل بفقدان الشعر بما في ذلك نقص العناصر الغذائية. ولذلك حتى لو لم تكن المتممات الغذائية علاجا عجائبيا فمن الممكن أن يؤدي تناول العناصر الصحيحة إلى نتائج خلابة تنعكس على الشعر. وفي هذه المقالة نستعرض معكم أهم الفيتامينات والعناصر والمركبات الغذائية التي عادةً ما يؤدي تناولها إلى نتائج مرضية.

العناصر والفيتامينات التي يؤدي نقصها إلى مشاكل الشعر

فيتامين B

تلعب مجموعة فيتامينات B دورا كبيرا في نمو الشعر وهي مهمة جدا للاستقلاب ووظائف الجهاز العصبي ولذلك ليس من المستغرب أن عناصر مجموعة فيتامين B وخصوصا B7 (البيوتين) وB12 مهمة لتقوية الشعر وترطيبه. تظهر الدراسات العلمية أن بإمكانك حماية جسمك من نقص فيتامين B عبر اتباع حمية غذائية متوازنة لأن هذا الفيتامين موجود في العديد من الأطعمة بما في ذلك:

الحبوب الكاملة.

اللحم.

السمك.

البيض.

المكسرات.

الأفوكادو.

البيوتين

ويعرف أيضا باسم فيتامين B7 من مجموعة فيتامين B وبأن له فوائد عظيمة تنعكس على نمو الشعر. للبيوتين وظيفة مهمة في تشكيل خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر ويلعب دورا فعالا أيضا في إنتاج الكيراتين وهو المكون الأساسي لتركيبة الشعر.

ينال معظم الناس كفايتهم من البيوتين من المأكولات التي يتناولونها وفق ما يفيد المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة الأميركية، والطريقة الأفضل لنيل كمية أكبر من البيوتين تتمثل بتناول مأكولات غنية به. ينصح الأطباء لهذه الغاية بتناول:

الحليب.

البيض.

الموز.

سمك السلمون.

البطاطا الحلوة.

اللوز.

إذا كنت تشعر أن ما تتناوله من هذا العنصر في غذائك غير كافي فيمكنك التحدث مع طبيبك في الأمر وخصوصا أن معظم المتممات الغذائية التي تحتوي على البيوتين لصحة الشعر والأظافر والبشرة تتجاوز في الحقيقة الكمية اليومية الموصى بها منه.

فيتامين C

لا يعتبر فيتامين C مهما فقط للحفاظ على المناعة بل يمكن أن يجعل شعرك أكثر قوة. يفيد الأطباء بأن فيتامين C مضاد أكسدة فعال ويعتبر مهما لنمو الشعر الصحي حيث يساعد هذا الفيتامين على زيادة تدفق الدم في الجسم بما في ذلك فروة الرأس، وعندما يكون هناك تروية مثالية للدم في جلدة الرأس يكون هناك تحفيز كبير لنمو بصيلات الشعر مما يساهم بدوره في نمو الشعر. لهذه الأسباب ينصح الأطباء بتناول المأكولات الغنية بفيتامين C مثل:

الحمضيات.

الطماطم.

الفلفل الأخضر.

الفواكه بأنواعها.

الحديد

يلعب الحديد دورا كبيرا على غير المتوقع في نمو الشعر أيضا ويقترح الخبراء في المجلة الكورية العلمية الطبية أن هناك رابطا مباشرا بين نقص الحديد وفقدان الشعر لدى النساء. يعمل هذا العنصر الغذائي على زيادة التروية الدموية ويساعد بنقل الأكسجين إلى الخلايا بشكل فعال أكثر ما يساهم بدوره في نمو الشعر.

في حال عدم تزويد الجسم بكمية كافية من الحديد فإنه لن يكون قادرا على إنتاج الهيموغلوبين بكميات كافية ما قد يؤثر على تزويد الأكسجين لفروة الرأس ويؤدي إلى فقدان الشعر وتساقطه. وعادة ما تكون هناك إشارات واضحة على نقص الحديد في الجسم قبل أن يظهر عارض تساقط الشعر مثل الدوار وقلة التركيز وشحوب اللون وانعدام النشاط.

لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل:

المحار.

اللحوم الحمراء.

السبانخ.

العدس.

يمكن أيضا اللجوء إلى متممات الحديد الغذائية إذا كان الشخص معرضا لنقص الحديد ولكن يجب استشارة الطبيب إجراء التحاليل اللازمة قبل ذلك.

الكيراتين

الكيراتين عبارة عن بروتين يتشكل منه شعرنا بالدرجة الأولى وكذلك الجلد والأظافر. يتم إنتاج الكيراتين بشكل طبيعي من قبل الجسم وهناك أيضا العديد من متممات الكيراتين الغذائية التي تدعي قدرتها على المساهمة في نمو الشعر. يقترح الأطباء أن كميات الكيراتين في الجسم يمكن زيادتها بالطرق الطبيعية أي عبر تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل:

البيض.

البقوليات.

السمك.

اللحوم.

ليس هناك دراسات ذات مصداقية تؤكد أن الكيراتين يساعد في نمو الشعر كما أن تناول كميات ضخمة منه بدون الحاجة إلى ذلك قد يكون مضرا للجسم بسبب تراكم البروتين فيه.

فيتامين D

قد يؤدي نقص فيتامين D في الجسم إلى تساقط الشعر وهو فيتامين يتم استقلابه في البشرة من قبل الكيراتينوسيتات وهي خلايا الجلد التي تنتج الكيراتين. عندما يفتقد الجسم لفيتامين D تواجه الكيراتينوسيتات في بصيلات الشعر صعوبة في تسهيل نمو الشعر ما يؤدي إلى تساقط الشعر وفقدانه.

الزنك

لا يحتاج الجسم لكميات كبيرة من معدن الزنك إلا أن الكميات الضئيلة التي يحتاجها الجسم من هذا المعدن لها تأثير كبير في وظائف الجسم بدءا من نمو الخلايا وحتى تصنيع حمض (DNA). يمكن ربط مستويات الزنك المتدنية بفقدان وتساقط الشعر وصعوبة في شفاء الجروح ولذلك ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بهذا المعدن مثل:

اللحوم.

البقوليات.

المكسرات.

البذور.

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر فمن الممكن مناقشة الأمر مع طبيبك الخاص لتحديد إمكانية تناول متممات الزنك الغذائية، وقد أوجدت دراسة صغيرة أنه يجب إعطاء متممات الزنك الغذائية إلى المصابين بداء الذئبة الذين لديهم مستويات متدنية من الزنك في مصل الدم.

فيتامين A

قد يساعد فيتامين A بنمو الشعر إلا أن تناول كميات كبيرة منه قد يسبب في الحقيقة تساقط الشعر. يشير فيتامين A إلى مجموعة من المركبات التي تضم:

الريتينول.

الريتينال.

حمض الريتينويك.

كاروتينويدات بروفيتامين A.

من الصحيح أن انخفاض مستويات فيتامين A قد يسبب تساقط الشعر ولكن هذا الأمر نادر الحدوث ولذلك يفضل عدم تناول متممات فيتامين A الغذائية ما لم يتم إثبات تدني مستوياته في الجسم. يمكن لتناول الأطعمة الغنية بفيتامينات A أن يكون خيارا أفضل بما في ذلك الخضروات الورقية والخضروات البرتقالية مثل: