تبييض الأسنان في المنزل Vs. تبييض الأسنان في العيادة

كيف يتم تبييض الأسنان؟

يمكن القول إن عملية تبييض الأسنان تعتبر بسيطة وسهلة نسبيا ويعتمد ذلك على نوع المنتج الذي اخترته لتبييض الأسنان في الدرجة الأولى إذا كنت تنوي تبييض أسنانك منزليا أو في عيادة طبيب الأسنان واختلاف الإجراءات والخطوات المتبعة.

بشكل عام تحتوي عدة تبييض الأسنان على واحدة من المواد التالية:

بيروكسيد الهيدروجين.

بيروكسيد الكارباميد.

تعمل هذه المركبات على تفكيك البقع إلى أجزاء صغيرة جدا لتقليل تركيز اللون الغامق ما يجعل الأسنان تبدو أكثر بياضا.

خيارات تبييض الأسنان المتعددة

هناك الكثير من الخيارات التي يمكنك أن تختار ما يناسبك منها لتبييض أسنانك سواء كان ذلك في عيادة طبيب الأسنان أو في المنزل. وبكافة الأحوال حتى لو اخترت استخدام عدة التبييض المنزلية فمن الأفضل استشارة طبيب الأسنان بشكل مسبق. تتمثل معظم خيارات تبييض الأسنان بمواد مبيضة لطيفة على السطح أو مواد قوية وعالية التركيز يمكنها اختراق سطح السن لإزالة البقع العنيدة.

معجون الأسنان المبيض

يعمل معجون الأسنان المبيض على إزالة البقع عن سطح الأسنان ويعتبر طريقة لطيفة لإزالة البقع والاصفرار ولهذا السبب يعتبر خيارا جيدا لذوي الأسنان الحساسة وخصوصا أنه ليس له آثار جانبية كبيرة. وفي المقلب الآخر وكنتيجة لهذا اللطف في إزالة البقع والاصفرار، قد لا تكون نتائج معاجين الأسنان المبيضة مرضية مثل المواد الكيميائية التي تستخدم لنفس الغرض. بالإضافة إلى ذلك يجب استخدام معجون الأسنان المبيض فترة طويلة من الزمن للحصول على نتائج ملحوظة.

عدة تبييض الأسنان المنزلية

يمكن شراء عدة تبييض الأسنان المنزلية من عيادة طبيب الأسنان الذي يقوم بشرح نتائجها وطريقة عملها واستخدامها لك أو في الصيدليات بدون وصفة طبية. هناك العديد من أنواع عدات تبييض الأسنان مثل اللصاقات والقوالب والعدة الضوئية والغسولات والفراشي وهي جميعا تعتمد على محلول البيروكسيد الذي يعمل تحت سطح السن لتبييض مينا الأسنان ويتم استخدامه عادة على مدار أيامٍ أو أسابيع للحصول على النتائج المرتقبة.

قد يقرر طبيب الأسنان صناعة قالب خاص بأسنانك عوضا عن استخدام القالب الافتراضي المرفق مع عدة تبييض الأسنان. عادة ما يتم وضع الجل المبيض في القالب ثم وضعه في الفم فوق الأسنان لفترة محددة خلال اليوم أو خلال الليل حتى الصباح، ويجب اتباع نصائح الطبيب بهذا الخصوص لأن ارتداء القالب لفترة طويلة قد يسبب تخرش الأسنان والألم.

تبييض الأسنان في عيادة الأسنان

تعتبر المواد التي يستخدمها طبيب الأسنان أقوى بكثير من الخيارين السابقين لأن تركيز البيروكسيد فيها أعلى ولذلك هي أسرع وفعالة أكثر. عادة ما تستغرق هذه العملية ساعة من الزمن في العيادة ويتم تغطية أنسجة اللثة لحمايتها من تأثير المادة الفعالة، كما قد يقرر الطبيب تطبيق ضوء خاص أو ليزر لتسريع عملية التبييض.

الفرق بين تبييض الأسنان في المنزل والعيادة

هناك عدة فوارق بين تبييض الأسنان منزليا وتبييض الأسنان الاحترافي من قبل طبيب الأسنان وتعتمد الطريقة التي تقرر اتخاذها على النتائج المرجوة من هذه العملية وعلى الصحة الفموية لديك بشكل عام.

الوقت

إن الفرق بين الوقت الذي تحتاجه لتبييض الأسنان منزليا والوقت الذي تحتاجه لتبييضها بشكل احترافي من قبل طبيب الأسنان يعتبر فرقا شاسعا. ففي عيادة الأسنان قد تضطر للانتظار لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين لتغادر بأسنان أفتح بثماني درجات، بينما باستخدام عدة تبييض الأسنان المنزلية قد تحتاج لساعتين يوميا على مدى أسبوع أو عدة أسابيع لتصل إلى 3-6 درجات أفتح من لون الأسنان.

التكلفة

يبلغ سعر عدة تبييض الأسنان المنزلية حوالي 50 دولار بينما قد يبلغ سعر هذه العملية حوالي 300 دولار في بعض الأحيان أو أكثر تبعا للمنطقة التي تعيش فيها. تتلخص الفائدة الأساسية من اختيار تبييض الأسنان بشكل احترافي في العيادة بسرعة النتائج بالمقارنة مع عدة تبييض الأسنان المنزلية كما أن التبييض المنزلي قد يحتاج لاستخدام عدة حلول وأساليب في آن معا، بالإضافة إلى ذلك فقد لا تحصل على لون موحد باستخدام عدة التبييض المنزلية وذلك يعتمد على صحتك الفموية.

الاستمرارية

يعتمد طبيب الأسنان على محاليل مركزة لتبييض الاسنان فتخترق هذه المواد سطح السن بشكل عميق وتعمل على تبييضه بشكل واضح يستمر تأثيره لوقت أطول بكثير من نتائج عدة تبييض الأسنان المنزلية التي تعتمد على محاليل أقل تركيزا لأنها لا تتم تحت إشراف طبيب الأسنان.

أسباب تغير لون الأسنان

قد يتغير لون الأسنان خلال فترة من الزمن بسبب مجموعة من العوامل مثل:

الطعام والشراب

القهوة والشاي والنبيذ الأحمر جميعها مشروبات تعمل على تغيير لون الأسنان. يعود ذلك إلى صبغتهم اللونية القوية التي تدعى كروموجينات والتي تلتصق باللون الأبيض على السطح الخارجي للأسنان (مينا الأسنان) وتسبب تغير لون السن وظهور البقع عليه.

التدخين

القطران والنيكوتين مادتان كيميائيتان يؤدي استخدامهما إلى تغير لون الأسنان. فالقطران لونه غامق بطبيعة الحال ما يساهم في ظهور البقع أما النيكوتين فليس له لون إلى أن يمتزج بالأكسجين خلال عملية التدخين حيث يتحول إلى مادة صفراء يعرف عنها أنها تسبب ظهور البقع على الأسنان.

التقدم بالعمر

تحت مينا الأسنان توجد طبقة لينة يميل لونها بشكل طبيعي إلى الأصفر ومع مرور السنين والتقدم بالعمر تصبح المينا أرق ما يؤدي إلى ظهور اللون الأصفر أكثر.

الإصابات والصدمات

عندما يتعرض الشخص لإصابة في الفم قد يتغير لون السن في مكان الصدمة بسبب عدم وصول كميات كافية من الدم إليه. قد يتعافى السن من تلقاء نفسه مع مرور بعض الوقت أو قد يموت بشكل كامل، ويفضل بعد الإصابة بالفم أن يزور الشخص طبيب الأسنان للتأكد من عدم وجود ضرر كبير أو ليصف له خطة علاجية وللتأكد من عدم وجود مشاكل صعبة الحل.

الأدوية

قد يكون لبعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين وأدوية الذهان وأدوية الضغط المرتفع آثار جانبية على الأسنان تتمثل باصفرارها أو اكتسابها لونا أغمق. وقد يعاني الأطفال الذين يتعرضون لبعض أدوية الالتهاب أثناء الحمل عن طريق جسم الأم من اصفرار الأسنان في مراحل عمرية لاحقة كما أن العلاج الكيماوي والأشعة المركزة على العنق قد تسبب تغير لون الأسنان.