كل ما تحتاج لمعرفته عن زيت الجوجوبا

نبات الجوجوبا

يطلق على نبات الجوجوبا عدة أسماء مثل الهوهوبا والسيمونديا الكاليفورنية كما أنه يسمى أحيانا السيمونديا الصينية وهو عبارة عن شجيرات صحراوية قادرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة مثل الحرارة أو البرودة الشديدة. بالنسبة للجزء الذي يستخرج منه الزيت من النبات فهو البذور التي تتميز بغلاف سميك بني اللون وتكون بحجم حبات الفول السوداني.

محتويات زيت الجوجوبا

يحتوي زيت الجوجوبا على العديد من العناصر التي تعمل على تغذية الجسم مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الدهنية وله تأثير شبيه بالزيوت الطبيعية التي تفرزها بشرة الإنسان لحمايتها من الكثير من عوامل الجو المحيطة.

الأحماض الدهنية في زيت الجوجوبا

تنتج هذه البذور حوالي 40% من حجمها زيتا وهو غني بالعناصر المفيدة لجسم الانسان وأهمها الأحماض الدهنية التالية:

حمض البالمتيك.

حمض الباليميتوليك.

حمض الستياريك.

حمض الأوليك.

حمض الأراشيديك.

حمض الإكوسيويك.

حمض البيهينك.

حمض اليوريك.

حمض اللينوسيريك.

حمض النيرفونيك.

فوائد زيت الجوجوبا للإنسان

فوائد زيت الجوجوبا للشعر

تحصين حماية الجلد

يعتبر زيت الجوجوبا من الزيوت الغنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين A و فيتامين E وأوميغا 6 وأحماضه الدهنية وهي كلها عناصر مهمة جدا لحماية الجلد الذي يمثل حاجزا طبيعيا يحمي الأنسجة والأعضاء الداخلية للجسم. كما أنه يعمل على ترطيب البشرة ومنع تبخر الرطوبة الموجودة فيها بسبب عوامل الجو المحيطة.

بالإضافة إلى طبقة الحماية التي يكسبها زيت الجوجوبا للجلد يظهر مفعول فيتامين E المضاد للالتهاب الذي يعطي البشرة الفرصة المناسبة للتركيز على عملية الشفاء وإعادة البناء. يفيد أطباء الجلد بأن هذه الفائدة قد تكون ذات أهمية كبيرة للأشخاص الذين يعانون من الأكزيما الذين يمكنهم دهن نقطة أو اثنتين من زيت الجوجوبا على المناطق المصابة لتحسين حالة الجلد.

ترطيب البشرة الجافة

إن لزيت الجوجوبا قدرة على تهدئة البشرة المتهيجة والجافة أو حتى منع وصول حالة البشرة إلى هذه المرحلة وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وترطيب البشرة في نفس الوقت.

معالجة حب الشباب

تمكن تركيبة زيت الجوجوبا الكيميائية من إعطاء نفس فوائد الزيوت التي تفرزها البشرة ولذلك تعمل على موازنة البشرة عبر تقليل إفراز الزيت في المناطق التي لا تحتاج فيها البشرة إلى وجود الزيت. بالإضافة إلى ذلك فزيت الجوجوبا يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات يمكنها محاربة أنواع محددة من البكتيريا ما يجعل هذا الزيت خيارا مناسبا جدا لذوي البشرة المعرضة لحب الشباب.

تأخير علامات التقدم بالعمر

إن زيت الجوجوبا غني بفيتامين E بشكل طبيعي وهو مضاد أكسدة فعال ويساعد البشرة على حماية نفسها من الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة وتلف الخلايا. بالإضافة إلى ذلك فزيت الجوجوبا غني بالأحماض الأمينية التي تعتبر أساس الكولاجين. ما ينتج عن هذه الخصائص وهذه التركيبة الغنية هو تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة وتحسين الحالة العامة للبشرة وتوحيد لونها ومرونتها.

مكافحة ثآليل السخونة

بعض الزيوت الأساسية مثل زيت شجرة الشاي وزيت النعناع لديها القدرة على تخفيف ثآليل السخونة التي تظهر على الشفتين عند المرض أو ارتفاع الحرارة. ولكن يجب التنبيه إلى الحاجة لتمديد هذه الزيوت الأساسية قبل الاستعمال لهذا الغرض لأنها قوية وقد تخرش البشرة وهنا يأتي دور زيت الجوجوبا الذي يمكن استخدامه لتمديد الزيوت لأنه ألطف على البشرة ولأنه يحتوي على عناصر وفيتامينات قد تساعد في شفاء ثآليل السخونة أيضا.

بالإضافة إلى ما سبق فزيت الجوجوبا يحتوي على دوكوسانول وهو العنصر الفعال في بعض المراهم الدوائية التي تشفي من ثآليل السخونة. تعمل مادة الدوكوسانول على منع الفيروس من أذية الخلايا السليمة للجلد وتثبط عمله.

إزالة مساحيق التجميل (المكياج)

قد يكون زيت الجوجوبا مناسبا لإزالة المكياج عن الوجه والبشرة بشكل عام لأنه خفيف ولا يترك أثرا دهنيا مزعجا كما أنه قادر على إزالة المكياج بدون شد البشرة وتخرشها. كل ما عليك فعله هو وضع عدة نقاط من زيت الجوجوبا ودهنها بلطف على الوجه، بعد حوالي دقيقة يمكن تبليل قطعة قماش قطنية بالماء الفاتر ومسح البشرة بلطف لإزالة المكياج مع التنويه إلى أهمية ترك مكياج العينين إلى المرحلة الأخيرة لأن إزالته أصعب.

فوائد زيت الجوجوبا على الشعر

ترطيب الشعر

كما ذكرنا سابقا فزيت الجوجوبا مشابه للزيوت التي تفرزها البشرة بما في ذلك الزيت الذي تفرزه فروة الرأس، ولذلك يمكن أن يساعد تطبيق زيت الجوجوبا على الشعر وفروة الرأس على ترطيبهما ومنع رطوبتهما الداخلية من التبخر بسبب عوامل الجو مثل الحرارة والتعرض لأشعة الشمس. يقول المختصون إن زيت الجوجوبا ليس مثل باقي الزيوت التي ترطب الشعر من حيث الوزن أي أن الشخص لن يشعر بوجود الزيت في الشعر كما أن الأشخاص ذوي الشعر الناعم أو الخفيف لن يعانوا من ظهور الشعر خفيفا أكثر من العادة وهي مشكلة شائعة لديهم.

التخلص من القشرة

يحتوي زيت الجوجوبا بشكل طبيعي على حمض البالمتيك وحمض الستياريك المعروفان بقدرتهما على ترطيب وحماية الشعر من التقصف والجفاف، وذلك بدوره يقي من ظهور القشرة والحكة في فروة الرأس. لهذا السبب قد يكون الاستمرار باستخدام زيت الجوجوبا على الشعر الحل للتخلص من مشكلة القشرة بشكل نهائي.

حماية الشعر من التلف

إن الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الجوجوبا لا تقوم فقط بترطيب الشعر بل تحميه أيضا من أدوات تصفيف الشعر التي تعتمد على الحرارة، كما أن مضادات الأكسدة القوية الموجودة في زيت الجوجوبا تحمي من الجذور الحرة في خلايا الشعر تماما كما تفعل في البشرة. أما بالنسبة للذين يقومون بصبغ شعرهم فقد يعمل تطبيق زيت الجوجوبا على إطالة عمر اللون الجديد في الشعر.

تغذية الشعر وتحفيز نموه

إن الفيتامينات والمعادن الموجودة في زيت الجوجوبا تؤمن تغذية مثالية للشعر وتحرص على عدم تساقطه وتحافظ على وظيفة الخلايا الدهنية في فروة الرأس وصحتها. بالإضافة إلى ذلك يؤمن زيت الجوجوبا عنصر النحاس للشعر وفروة الرأس وهو يرتبط بشكل مباشر بظهور الشعر الأبيض ما يعني أن استخدام زيت الجوجوبا بشكل دائم قد يحارب تقدم الشيب.