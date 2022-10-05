تطبيقات حساب السعرات الحرارية من الألف إلى الياء

ما هي تطبيقات حساب السعرات الحرارية؟

إن تطبيقات حساب السعرات الحرارية أو عداد الكالوري عبارة عن برنامج يمكن استخدامه على الهاتف الذكي لتقفي كل السعرات الحرارية التي تستهلكها وتحرقها خلال اليوم. والخاصية الأهم والتي ترتكز عليها هذه التطبيقات هي القدرة على تسجيل السعرات الحرارية والمعلومات الغذائية في حياة الشخص. بالإضافة إلى ذلك فالعديد من تطبيقات حساب السعرات الحرارية تمتاز بخصائص إضافية مثل:

تقفي النشاطات.

ماسحات الباركود الخاص بالأغذية.

تخطيط الوجبات.

منتديات الدعم.

فيديوهات التمارين الرياضية.

القدرة على المزامنة مع تطبيقات على أجهزة أخرى يمكن ارتداؤها على الجسم مثل الساعة الرقمية.

أفضل تطبيقات حساب السعرات الحرارية

Lifesum

السعر 4.17 دولار أميركي في الشهر نسخة مجانية موجودة نظام التشغيل Android و iOS

يركز هذا التطبيق على الأكل الصحي وأهمية نوع الطعام ويعتبر سهل الاستخدام بشكل عام.

إيجابيات Lifesum

يجمع هذا التطبيق حساب السعرات الحرارية مع تناول الطعام الصحي. يتضمن ماسحا لباركود الطعام وتعرفا تلقائيا مبنيا على الصور. تسجيل وحساب السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الأخرى وكمية المياه في الجسم والتمارين الرياضية. إعطاء تقييم يومي للطعام الذي جرى تناوله.

سلبيات Lifesum

النسخة المأجورة مطلوبة للتمكن من الوصول إلى كل الخواص على التطبيق مثل تخطيط الوجبات. يمكن لهذا التطبيق العمل على نظام أندرويد ولكنه غير قادر على تصدير واستيراد المعلومات والبيانات من أي أجهزة إلا (Apple Health). لا يتضمن التطبيق وجود مدرب بشري أو الدعم الاجتماعي.

MyNetDiary

السعر 8.99 دولار أميركي في الشهر أو 59.99 دولار أميركي في السنة نسخة مجانية موجودة نظام التشغيل Android و iOS

يركز هذا التطبيق على اختيار نوع محدد لأساليب الحميات أو تناول الطعام لأن ذلك يسمح لك بالتركيز على أمور مثل عد أو حساب السعرات الحرارية والتخطيط المسبق للطعام أو الوجبات التي قد تكون نباتية أو منخفضة السعرات أو كيتو.

إيجابيات تطبيق MyNetDiary

إدخال وتقفي السعرات الحرارية والوجبات والتمارين الرياضية والعناصر الغذائية. تتضمن ماسحة الباركود. يمكن اختيار نوع أو أسلوب للنظام الغذائي والتركيز عليه مثل الكيتو و النباتي والماكرو. برنامج أسبوعي لتقفي الأهداف الشخصية. يمكن وصله بـ (Apple watch و Garmin و Google Fit و Fitbit و Withings).

سلبيات تطبيق MyNetDiary

خيارات محدودة بالنسبة للنشاطات البدنية. التركيز على تقفي وحساب الطعام لخسارة الوزن عند الذين يعانون من البدانة. الخيارات المتقدمة غير متوفرة إلا لأصحاب اشتراك (Premium).

LoseIt!

السعر 39.99 دولار أميركي في السنة نسخة مجانية موجودة نظام التشغيل Android و iOS

نال هذا التطبيق المركز الأول بين تطبيقات خسارة الوزن بسبب قاعدة بياناته الضخمة للطعام والتركيز العالي على السعرات الحرارية والدعم الاجتماعي للمشتركين.

ايجابيات تطبيق LoseIt!

واجهة التطبيق رفيقة بالمستخدم وسهلة التحكم. تعتبر النسخة المجانية من التطبيق كافية للبدء بنظام صحي. قاعدة بيانات ضخمة بالنسبة للطعام و أطباق المطاعم. يتضمن التطبيق ماسح باركود.

سلبيات تطبيق LoseIt!

يتوجب الاشتراك المدفوع للحصول على مزايا (Premium). يشجع على قياس الوزن اليومي. بعض حسابات السعرات الحرارية غير دقيقة.

Carb Manager

السعر 33.33 دولار أميركي في الشهر نسخة مجانية موجودة نظام التشغيل Android و iOS و web

إذا كنت من محبي نظام الكيتو فقد يكون هذا التطبيق مناسبا جدا لك لتسجيل وحساب السعرات الحرارية وغير ذلك من المعلومات الغذائية.

إيجابيات تطبيق Carb Manager

آلة احتساب ماكرو سهلة الاستخدام. وصفات طعام منخفضة الكربوهيدرات ويتضمن خططا للطعام أيضا. مراقبة الأرقام الخاصة بالمستخدم مثل مقاسات الجسم والوزن.

سلبيات تطبيق Carb Manager

التركيز على حمية الكيتو. النسخة المجانية تقتصر على المزايا الأساسية فقط. وجود حد أعلى للمأكولات المسجلة على النسخة المجانية.

ControlMyWeight

السعر 1.49 دولار أميركي في الشهر 11.99 دولار أميركي في السنة نسخة مجانية موجودة تتضمن إعلانات نظام التشغيل iOS

يتمحور هذا التطبيق حول تسجيل ما تأكله خلال اليوم واحتساب السعرات الحرارية التي تستهلكها ويتميز بأنه بسيط وسهل الاستخدام.

إيجابيات تطبيق ControlMyWeight

بيانات ومعلومات طعام مدققة. تركيز دقيق على السعرات الحرارية. هناك نسخة مجانية ولكن تتضمن الإعلانات.

سلبيات تطبيق ControlMyWeight

يعمل فقط على هواتف آيفون و على الآيباد. لا يمكن تصدير أو طباعة المعلومات ضمن التطبيق. لا يتضمن الكثير من المزايا والخصائص غير تعداد السعرات الحرارية.

MyFitnessPal

السعر 19.99 دولار أميركي في الشهر 79.99 دولار أميركي في السنة نسخة مجانية موجودة نظام التشغيل iOS و Android و web

ينال هذا التطبيق المركز الأول من حيث أهمية مزاياه ووظائفه حيث يسمح بتسجيل وتعداد السعرات الحرارية ومراقبة التمارين الرياضية والتقدم في خسارة الوزن والتواصل مع الأصدقاء والدعم.

إيجابيات تطبيق MyFitnessPal

أكبر قاعدة بيانات خاصة بالطعام متوفرة إلكترونيا. يتضمن ماسح باركود خاص بالأطعمة. يمكنه الاتصال بأكثر من 50 تطبيق آخر. يمكن المستخدم من مراقبة السعرات الحرارية التي يتم حرقها والتمارين الرياضية. النسخة المجانية من التطبيق تعتبر كافية ومناسبة للبدء بالنظام الصحي.

سلبيات تطبيق MyFitnessPal

لا تتوفر اقتراحات وصفات الطعام في النسخة المجانية. قد تتضمن الأطعمة التي يتم إدخالها يدويا من قبل المستخدم أرقاما خاطئة. توقعات السعرات الحرارية والوزن اليومي قد تكون خاطئة.

عداد السعرات الحرارية من FatSecret

السعر مجاني نسخة مجانية موجودة تتضمن إعلانات نظام التشغيل iOS و Android

يعتبر هذا التطبيق مناسبا جدا من الناحية المادية ويستمتع به الأشخاص الحريصون على عدم تناول كمية هائلة من السعرات الحرارية بفضل بساطته وسهولة استخدامه.

إيجابيات عداد السعرات الحرارية من FatSecret

تمثل النسخة المجانية من التطبيق كل ما يحتاجه المستخدم. هناك سجل يتم إدخال السعرات الحرارية ومراقبتها عبره. مجموعة ضخمة ومنوعة من وصفات الطعام والمعلومات الغذائية. توجد مذكرة للتمارين الرياضية ومخططات الوزن.

سلبيات عداد السعرات الحرارية من FatSecret

تفتح النسخة المدفوعة من التطبيق اقتراحات التخطيط للوجبات.