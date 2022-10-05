تناول القهوة يوميا وفوائدها على الجسم

إذا كنت واحدا من الأشخاص الذين لا يتخيلون حياتهم بدون تناول فنجان من القهوة في الصباح الباكر وبعد ذلك خلال اليوم فإن هذه المقالة قد تفرحك. لا يربط العلم القهوة بالمذاق اللذيذ الذي يعدل المزاج وبإعطائك جرعة من الطاقة والنشاط فقط، وإنما يربطها بعدد ضخم من الفوائد الصحية والمزايا خصوصا عند تناول القهوة السوداء بدون الإضافات التي قد تكون مضرة مثل السكر والكريمة.

تحسين مستويات الطاقة في الجسم

القهوة غنية بمادة الكافايين المحفزة للجسم. يمكن أن يساعد الكافايين على رفع مستويات الطاقة في الجسم عند تناوله بشكل معتدل لأنه يحسن من معدل الاستقلاب لديك ويساعد على إفراز الأدرينالين وهو الهرمون المسؤول عن إعطاء الطاقة للجسم.

يعمل الكافايين أيضا على محاربة الإرهاق عبر تعطيل عمل الأدينوزين بشكل مؤقت وهو محفز للجهاز العصبي وظيفته تثبيط نشاط الأعصاب ما يجعل الشخص يشعر بالإرهاق والتعب.

تعمل القهوة العادية التي تحتوي على الكافايين على رفع معدل الدوبامين وهو الهرمون الذي يجعل الشخص يشعر بالسعادة أو بكلمات أخرى هو الهرمون الذي يعدل المزاج، ويجب هنا تذكر أن تناول كميات ضخمة من القهوة قد تشعر الشخص بذروة السعادة لهذا السبب ولكن تكون مؤقتة ويمكن أن تتبعها مشاعر سلبية.

تقليل الدهون في الجسم وتثبيت الوزن

يمكن أن يساعد تناول الكافايين الموجود في القهوة بشكل يومي على تحسين وزن الجسم ما يساهم بتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض التي عادة ما تتعلق بالوزن الزائد مثل أمراض القلب والشرايين وصعوبة الهضم ومشاكل الأمعاء. وفي دراسة أجريت عام 2019، توصل الباحثون إلى أن معدلات تناول الكافايين الأعلى جرى ربطها بمستويات أقل من دهون الجسم وخصوصا عند الرجال، وقد أيدت هذه النتائج دراسة علمية أخرى أجريت عام 2020 إلا أنها لم تحصر هذه الفائدة بالرجال وإنما شملت النساء أيضا في نتائجها.

مضاعفة النشاط الجسدي

وجدت بعض الدراسات التي أجريت في العام 2018 أن هناك رابطا بين استهلاك القهوة العالي وازدياد النشاط الجسدي. وقد جرى التوصل إلى أن النساء اللواتي يشربن القهوة بمعدل فنجان أو اثنين يوميا لديهن فرصة أكبر بنسبة 17% للوصول إلى النشاط الجسدي الموصى به بالمقارنة مع النساء اللواتي لا يشربن القهوة أبدا.

تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني

إن داء السكري من النوع الثاني مرض مزمن يؤثر بالجسم وكيفية استخدامه للسكر. عندما يبقى مستوى السكر في الدم مرتفعا فقد يؤدي إلى الإصابة بمشاكل عديدة، إلا أن شرب القهوة يوميا قد يقلل مخاطر الإصابة بهذه المشكلة من الأساس.

وجدت دراسة علمية أجريت عام 2018 أن الفرصة بالإصابة بداء السكري من النوع الثاني تنخفض لدى مجموعة الأشخاص الذين يتناولون القهوة بشكل كبير (أي 5 أكواب خلال اليوم) بالمقارنة مع المجموعة التي تستهلك القهوة بشكل طفيف أو الذين لا يتناولون القهوة أبدا، بالإضافة إلى ذلك فقد أشارت هذه الدراسة إلى أنه جرى التوصل إلى النتائج نفسها سواءً كانت القهوة بالكافايين أو بدونه.

يعزو العلم هذه الخاصية إلى أن القهوة تحمي خلايا بيتا في البنكرياس الذي ينتج الأنسولين وبدوره يقوم بتنظيم مستوى السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك فالقهوة تحتوي على معدن المغنيزيوم الذي يساعد الجسم على تفكيك السكر.

تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد

تعتبر أمراض الكبد حالة صحية خطيرة قد تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، إلا أن القهوة قد تساهم في درء مخاطر هذه الأمراض عبر تعزيز صحة الكبد وفق ما يفيد العلم.

فحسب دراسة أجريت في 2017 جرى التوصل إلى أن الكوب اليومي من القهوة قد يخفض خطر الموت من جراء أمراض الكبد المزمنة بنسبة 15%. كما أن شرب 4 أكواب من القهوة في اليوم قد يخفض خطر الإصابة بهذه الأمراض بنسبة 71%. بالإضافة إلى ذلك فإن تناول كوبين من القهوة يوميا قد يخفض من خطر حدوث ندبات الكبد لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الكبد مسبقا.

كما أن تناول كوبين من القهوة خلال اليوم قد جرى ربطه بتقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 43%.

تقليل خطر الإصابة بالزهايمر

يعرف مرض الزهايمر بأنه مرض دماغي متقدم يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتشوش التفكير. ليس هناك دواء يشفي من مرض الزهايمر في الوقت الحالي ولكن التشخيص المبكر ودعم الدماغ والجسم بعناصر معينة يمكن أن يساهم بتأخير تأثير هذا المرض وإبطاء تقدمه.

في مراجعة لمجموعة من الدراسات تعود لعام 2016 وتشمل أكثر من 29.000 مشارك، توصلت النتائج إلى أن تناول كمية أكبر من القهوة ترتبط ارتباطا وثيقا بتقليل خطر الإصابة بداء الزهايمر.

تقليل خطر الإصابة بمرض باركنسون

يعرف مرض باركنسون بأنه مرض عصبي مزمن يؤدي إلى تأخر في وظائف الحركة والتوازن في الجسم. ومثل مرض الزهايمر، لا يوجد علاج شافي لهذا المرض في الوقت الحالي إلا أن العلاجات التي توصل إليها الطب في يومنا هذا تعمل على إبطاء تقدم المرض وتخفيف أعراضه.

يشير العلم إلى أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام لديهم فرصة أقل للإصابة بهذا المرض وفق دراسة أجريت في 2020 كما أن القهوة قد تساعد في إبطاء تقدم المرض في مراحله المبكرة.

تعزيز صحة القلب

قد يكون للقهوة فوائد تختص بصحة القلب وتحسين أدائه وصحته بشكل عام. تعتبر الأمراض القلبية والوعائية واحدة من أكثر مسببات الموت شيوعا حول العالم وقد تكون حماية القلب وصحته عبر تناول القهوة سبيلا مثاليا لتلافي هذا النوع من الأمراض.

وجدت دراسة أقيمت في 2018 أن الأشخاص الذين يتناولون من 3 إلى 5 أكواب من القهوة خلال اليوم لديهم فرصة أقل بنسبة 15% للإصابة بأمراض القلب بالمقارنة مع غيرهم من الأشخاص الذين لا يتناولون القهوة بانتظام أو لا يتناولون عددا كافيا من الأكواب. وقد توصلت دراسة ضخم أخرى تعود لـ2021 شملت أكثر من 21.000 شخصا إلى أن تناول القهوة بكميات كبيرة يرتبط بشكل مباشر بفرص أقل من الإصابة بأمراض القلب.