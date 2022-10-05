  2. صحة
  3. صحة

سورية: تسجيل 10 آلاف إصابة في الكوليرا خلال شهر

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 19:10

سورية: تسجيل 10 آلاف إصابة في الكوليرا خلال شهر
طفل سوري في أحد مخيمات النازحين شمالي سورية (Gettyimages)
عرب ٤٨/ الأناضول

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رصد أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالكوليرا في سورية منذ بدء تفشي المرض في هذا البلد.

جاء ذلك في كلمة لأمين عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، بخصوص معطيات الكوليرا في سورية.

وقال غيبريسوس إن عدد الإصابات بالكوليرا تجاوز 10 آلاف حالة في عموم سورية خلال آخر 6 أسابيع.

وبدأ انتشار الكوليرا قبل نحو شهر في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث أوضحت وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، أن عدد الإصابات المثبتة بالكوليرا عبر الاختبار السريع بلغ 338، فيما وصل عدد الوفيات 29.

والأحد، أصدرت منظمة "منسقو استجابة سورية" (محلية)، بيانًا حذّرت فيه من "تسجيل حالات إضافية ضمن المخيمات المنتشرة شمالي سورية وتحوّلها إلى بؤرة كبيرة للوباء يصعب السيطرة عليها".

وأفاد الدكتور محمد سالم، مدير برنامج اللقاح بوحدة تنسيق الدعم "ACU" (منظمة محلية) لمراسل الأناضول، أنه "تم تسجيل 19 إصابة مؤكدة إضافة إلى 152 حالة مشتبه بها في مخيمات النازحين شمالي سورية".

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه، ويسبب إسهالًا حادًّا يهدد الحياة إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وتقلّ أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص لخطر الإصابة به.

بودكاست عرب 48

#الكوليرا في سورية
#تسجيل 10 آلاف إصابة بالكوليرا

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تطبيقات حساب السعرات الحرارية من الألف إلى الياء
تطبيقات حساب السعرات الحرارية من الألف إلى الياء

2022-10-05

لهايات الأطفال بين الإيجابيات والسلبيات
لهايات الأطفال بين الإيجابيات والسلبيات

2022-10-05

تناول القهوة يوميا وفوائدها على الجسم
تناول القهوة يوميا وفوائدها على الجسم

2022-10-05

الأكثر قراءة

مصرع شاب من طمرة في حادث طرق

مصرع شاب من طمرة في حادث طرق

2022-10-04
النائب أبو شحادة يدعو السفراء الأوروبيين لحضور جلسة شطب التجمع

النائب أبو شحادة يدعو السفراء الأوروبيين لحضور جلسة شطب التجمع

2022-10-04

"التراجع عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيمس بأمن إسرائيل"

2022-10-04
لبنان يرد على العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان يرد على العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

2022-10-04
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

2022-10-04