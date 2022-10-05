ما هي فوائد تناول التمر على الريق؟

محتوى التمر من العناصر الغذائية

الألياف الغذائية

يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف التي تفيد الجهاز الهضمي، فهي تساعد على التخفيف من الإمساك وتعزز حركة الأمعاء، وينصح بإضافة التمر إلى النظام الغذائي لزيادة كمية الألياف المتناولة.

مضادات الأكسدة

يحتوي التمر على مضادات أكسدة فعالة مرتبطة بعدد كبير من الفوائد الصحية، فمضادات الأكسدة تسهم في تقليل الجذور الحرة التي تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، حيث عند مقارنة التمر بالفواكه المجففة الأخرى فإن التمر يمتلك تركيزا عاليا جدا من الفينولات.

البوتاسيوم

من المعروف أن التمر من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم الضروري لصحة وعمل القلب، كما أن للبوتاسيوم دورا في بناء العضلات وبناء البروتين في الجسم، وهو يحتوي على العديد من العناصر غير البوتاسيوم كالفوسفور والكالسيوم، والمغنيزيوم التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بمشاكل العظام مثل ترقق العظام.

معادن أخرى موجودة في التمر

يعد التمر مخزنا لعدد كبير من المعادن مثل الزنك والحديد والمغنسيوم والنحاس والمنغنيز.

الفيتامينات الموجودة في التمر

لا يعد التمر من المصادر الهامة للفيتامينات الذائبة في الدهون، حيث يحتوي التمر على كمية منخفضة من فيتامين C، وفيتامين A، وفيتامين B، وكذلك من ضمن هذه الفيتامينات أيضا فيتامين الفولات أو فيتامين B9 وحمض البانتوثينيك الذي يعرف بفيتامين B5.

ماهي فوائد أكل التمر على الريق

توفير السكر الطبيعي

كما هو معروف فالسكر الطبيعي أكثر فائدة وأهمية من السكر الصناعي، حيث يوفر العديد من العناصر بالإضافة إلى السكريات الطبيعية، لذلك يعتبر الخيار الأفضل والأهم لبداية الصباح، كما أن تناول الصائم للتمر في شهر رمضان يوفر له السكر الطبيعي الذي يعطيه التوازن لجسمه، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالطاقة وتعويضه عن المعادن المفقودة خلال فترة الصيام مثل الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيزيوم والنحاس.

التمر له فائدة كبيرة للطفل

للرضع والأطفال فائدة كبيرة من التمر، حيث يقوم بتزويدهم بالمعادن والفيتامينات المهمة إلى جانب السكريات والألياف الطبيعية، ويمكن كذلك للأطفال الرضع أن يستفيدوا من التمر عند تناوله في عمر 8-9 أشهر.

ينصح الأطباء الأمهات بضرورة تناول الأطفال التمور مع الحذر على عدم الإفراط في تناوله لأنه يؤثر على الأسنان فيصيبها بالتسوس لذلك يجب العناية بنظافة الأسنان بعد كل مرة يتناول فيها طفلك التمر.

فوائد التمر للإمساك

أشارت العديد من الدراسات المخبرية إلى أن تناول لب التمر وعصارته يزيد نشاط القناة الهضمية عند الفئران، ما يؤكد دور التمر في تخفيف الإمساك مثلما استخدمه المصريون القديمون.

التمر له فوائد للمرأة الحمل

للتمر العديد من الفوائد الصحية للنساء الحوامل، وذلك لأن التمر غني بعدد كبير من العناصر المعدنية التي تحتاجها كل أم حامل، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والتانين والسيروتونين وحمض اللينوليك والعديد من المواد الهامة والضرورية للجسم والجنين.

ينصح الأطباء الحواملَ بتناول التمر على الريق وخصوصا في الشهور الأخيرة من الحمل، وذلك لحماية الجسم من النزيف الذي قد يرافق الحمل ولإنتاج الطاقة اللازمة لقيام الجسم بوظائفه، وهو غذاء ذو أهمية كبيرة بالنسبة لعضلات الرحم، ويساعد على تخفيض ضخ الدم عند المرأة الحامل وبالتالي يساعد في تخفيف النزيف أثناء الولادة، كما يساعد على حماية المرأة الحامل من الإمساك ويسهل ويسرع عملية الولادة، كما يعتبر التمر من الملينات الضرورية للجهاز الهضمي ويساعد كذلك في تنظيم حركة الأمعاء.

فوائد التمر للدم

بينت العديد من الدراسات العالمية تأثير التمر في فقر الدم، إذ أظهرت هذه الدراسات أن تناول الفتيات في المرحلة الابتدائية للتمر قبل التوجه إلى المدرسة يزيد من هيموغلوبين الدم ويزيد من حجم الخلايا المكدسة ومستويات الفيريتين في الدم، هذا ويوفر تناول التمر يوميا حاجة الجسم من الحديد، بالإضافة إلى محتواه من الألياف وفيتامين C مما يزيد من امتصاص الحديد.

فوائد أكل التمر على الريق للوجه

إن تناول التمر على معدة فارغة أو على الريق قد يكون من أفضل الأوقات التي ينصح بها لتناول التمر وذلك ليزود الجسم بالطاقة اللازمة لعمله طوال اليوم، ومن أهم الفوائد التي يوفرها التمر على الريق للبشرة ما يلي:

يحسن التمر مرونة وصحة البشرة، ويعود ذلك إلى احتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين C وفيتامين D، حيث أن هذين الفيتامينين يؤمنان لبشرة الوجه المرونة والنضارة.

يساعد التمر على الريق في محاربة ظهور علامات الكبر في السن ويؤخر ظهور التجاعيد.

يمنع التمر تراكم الميلانين في الجسم، وبالتالي يمنع ظهور أي مشكلات بالبشرة.

تقليل فرصة الإصابة بالطفح الجلدي والحكة وغيرها من المشكلات التي تصيب البشرة.

حماية البشرة من الأذى الناتج عن أشعة الشمس، ويعود ذلك إلى احتواء التمر على مضاد أكسدة ما يقلل أضرار أشعة الشمس الحادة.

يساعد تناول التمر على الريق على تحسين وتخفيف حب الشباب، وذلك يعود إلى أن التمر يحتوي على نسبة سكريات قليلة ما يقلل من عدد حبوب الشباب.

فوائد تناول التمر قبل النوم

الدراسات التي أجريت لا تؤكد على أن تناول التمر يحسن من النوم، إلا أن البعض أكد على أن الفواكه التي تحتوي على المغنيزيوم مثل التمر قد تحسن النوم وتساعد الأعصاب على الاسترخاء.

فوائد أكل التمر للصائم في رمضان

عادةً ما يؤكل التمر في شهر رمضان ويبدأ الصائم فطوره به، إذ يعد من أفضل المأكولات لكسر الصيام، وذلك لأنه يوفر حاجة الجسم من السكر الطبيعي اللازم لتزويد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالمعادن، مثل البوتاسيوم والمنغنيزيوم والنحاس، كما يعد مصدرا هاما للألياف، وكذلك يمكن أن نستخدم أنواعا أخرى من الفواكه المجففة التي توفر الألياف والعناصر الغذائية للجسم.

طرق تناول التمر

نظرا للفوائد الكثيرة التي يقدمها التمر للجسم عند تناوله سواء على معدة فارغة أو مملوءة، ينصح بتناول التمر بكميات مقبولة للحصول على فوائده الصحية. ومن أكثر الطرق التي يمكن اتباعها لإضافة التمر إلى النظام الغذائي ما يلي: