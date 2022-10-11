إسبانيا: أوّل عمليّة زرع أمعاء في العالم من متبرّع متوفٍ

أجرى أحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، أول عملية زرع أمعاء في العالم من متبرع متوفٍ إكلينيكيًّا، إذ توقف قلبه عن النبض بشكل طبيعي.

وذكرت صحيفة "إل باييس" المحلية أنه تم زرع أمعاء المتبرع، في جسد رضيعة تبلغ من العمر 13 شهرًا، تُدعى إيما.

وأوضحت الصحيفة أن الطفلة أصيبت بضمور وفشل في الأمعاء، عندما كان عمرها شهرًا واحدًا فقط ، وكان الأمل ضئيلًا في أن يتمكن الأطباء من إنقاذها.

وتزامنت حالتها مع مشروع بحثي مدته 3 سنوات في مستشفى "لاباز"، حيث كان الباحثون يحققون فيما إذا كان من الممكن زرع أمعاء من متبرعين توقف قلبهم عن النبض.

ووفقا للصحيفة، تمكن الباحثون من إجراء الجراحة لإيما، وخرجت من المستشفى دون مشكلات.

من جهته، قال والد إيما في مؤتمر صحافي: "ابنتي أصبحت أفضل بكثير، لقد بدأت بالفعل في الزحف".

وتُعدّ إسبانيا رائدة عالميًا في مجال التبرع بالأعضاء.

وفي عام 2021، تم إجراء ما يقرب من 5000 عملية زرع في إسبانيا، بزيادة 8 بالمئة عن عام 2020، وفقًا لوزارة الصحة الإسبانية.