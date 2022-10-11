  2. صحة
  3. صحة

إسبانيا: أوّل عمليّة زرع أمعاء في العالم من متبرّع متوفٍ

تاريخ النشر: 11/10/2022 - 20:46

إسبانيا: أوّل عمليّة زرع أمعاء في العالم من متبرّع متوفٍ
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨

أجرى أحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، أول عملية زرع أمعاء في العالم من متبرع متوفٍ إكلينيكيًّا، إذ توقف قلبه عن النبض بشكل طبيعي.

وذكرت صحيفة "إل باييس" المحلية أنه تم زرع أمعاء المتبرع، في جسد رضيعة تبلغ من العمر 13 شهرًا، تُدعى إيما.

وأوضحت الصحيفة أن الطفلة أصيبت بضمور وفشل في الأمعاء، عندما كان عمرها شهرًا واحدًا فقط ، وكان الأمل ضئيلًا في أن يتمكن الأطباء من إنقاذها.

وتزامنت حالتها مع مشروع بحثي مدته 3 سنوات في مستشفى "لاباز"، حيث كان الباحثون يحققون فيما إذا كان من الممكن زرع أمعاء من متبرعين توقف قلبهم عن النبض.

ووفقا للصحيفة، تمكن الباحثون من إجراء الجراحة لإيما، وخرجت من المستشفى دون مشكلات.

من جهته، قال والد إيما في مؤتمر صحافي: "ابنتي أصبحت أفضل بكثير، لقد بدأت بالفعل في الزحف".

وتُعدّ إسبانيا رائدة عالميًا في مجال التبرع بالأعضاء.

وفي عام 2021، تم إجراء ما يقرب من 5000 عملية زرع في إسبانيا، بزيادة 8 بالمئة عن عام 2020، وفقًا لوزارة الصحة الإسبانية.

بودكاست عرب 48

#إسبانيا
#زراعة أمعاء
#زراعة الأعضاء
#رضيعة

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"أوكسفام" تستنكر تقاعُس الحكومات عن التصرّف في مواجهة عدم المساواة
"أوكسفام" تستنكر تقاعُس الحكومات عن التصرّف في مواجهة عدم المساواة

2022-10-11

العادات اليومية السيئة التي تدمر حياتنا
العادات اليومية السيئة التي تدمر حياتنا

2022-10-11

أفضل 10 أغذية للتخلص من الدهون في البطن
أفضل 10 أغذية للتخلص من الدهون في البطن

2022-10-11

الأكثر قراءة

بوتين: الرد الروسي على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون

بوتين: الرد الروسي على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون "شديدا"

2022-10-10
مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء

مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء

2022-10-10
عملية شعفاط: 3 أيام من الحصار على مناطق بالقدس ومطاردة المنفذ

عملية شعفاط: 3 أيام من الحصار على مناطق بالقدس ومطاردة المنفذ

2022-10-10
لبيد يندد بالهجوم الروسي

لبيد يندد بالهجوم الروسي "على المدنيين في أوكرانيا"

2022-10-10
بيت لحم: إطلاق نار على فندق حاول نزلاء فيه تنظيم

بيت لحم: إطلاق نار على فندق حاول نزلاء فيه تنظيم "احتفال ديني يهودي"

2022-10-10