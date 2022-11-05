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كوريا الجنوبية: إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور وإجراءات للحد من انتشاره

تاريخ النشر: 05/11/2022 - 19:25

كوريا الجنوبية: إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور وإجراءات للحد من انتشاره
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول

سجلت كوريا الجنوبية اليوم، السبت، إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في مقاطعة جيولا الشمالية.

وأوردت وكالة "يونهاب" المحلية تصريحات لحكومة المقاطعة، قالت فيها إن "الإصابة الجديدة بإنفلونزا الطيور عثر عليها في مزرعة تحوي نحو 155 ألف دجاجة في مدينة سونتشانغ جنوب العاصمة سيول".

وأشارت السلطات المحلية إلى أنها قامت بتطويق المزرعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار المرض.

وقالت "يونهاب" إن "السلطات الصحية في المقاطعة تخطط للتخلص من نحو 115 ألف دجاجة في المزارع القريبة كجزء من الإجراءات الوقائية".

ومنذ 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سجلت كوريا الجنوبية عددا من الإصابات بإنفلونزا الطيور كان أولها في مزرعة للبط بمدينة يتشيون جنوب شرقي سيول.

ومما يذكر أن إنفلونزا الطيور المعروف بـ(H5N1) من الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الحيوانات بشكل عام والطيور الداجنة بشكل خاص، ويسبب نفوق الطيور المصابة خلال أيام.

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#كوريا الجنوبية
#إنفلونزا الطيور

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