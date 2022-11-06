فوائد الشاي لصحة القلب والسكري

فوائد الشاي لصحة القلب والأوعية الدموية

تتمثل فوائد شرب الشاي سواء كان ساخنا أو باردا بالاستهلاك المنتظم له، حيث يمكن الاستفادة من المواد المتواجدة بداخله والتي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية والوعائية وكذلك تقلل من حدوث السكتة القلبية والتصلب العصيدي ومرض الزهايمر، والتهاب المفاصل وشلل الرعاش وغيرها الكثير من الحالات الصحية.

وتتعدد فوائد الشاي الصحية، فهي تشمل تعزيز صحة القلب والحد من ارتفاع الكولسترول، حيث أثبتت البحوث أن الأشخاص الذين يداومون على شرب الشاي يعيشون فترات طويلة ويتمتعون بصحة ممتازة.

ويعزى السبب لفوائد الشاي إلى احتوائه على مادة البوليفينول والتي تلعب دورا كبيرا في حماية القلب.

دراسة حول شرب الشاي بانتظام والأمراض القلبية

قامت كلية الطب في جامعة بوسطن بالعديد من التجارب الطبية على تأثير الشاي على الجسم وأظهرت هذه الدراسات فوائد شرب الشاي بانتظام مرتين على الأقل في اليوم، حيث تبين أن له الأثر الكبير في تحسين أداء القلب والأوعية الدموية، وذلك بفضل المكونات المضادة للأكسدة الموجودة ضمن الشاي.

هذه المركبات تحلل وتثبط الجذور الحرة التي تسبب الضرر في الأعضاء المختلفة في الجسم وكذلك الضرر بالأنسجة، وأيضا تسبب أمراض مختلفة تؤدي إلى تقدم وتسارع الشيخوخة، وذلك بسبب المواد المضادة للأكسدة الموجودة داخل الشاي التي تنشط الجهاز المناعي وتحسن مرور الأوكسجين داخل الجسم.

وأجري فحص لدراسة العلاقة المباشرة بين المكونات المضادة للأكسدة الموجودة بداخل الشاي، وعلاقة هذا المشروب بخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وأمراض القلب. حيث شارك في هذه الدراسة 42 مريضا جميعهم يعانون من أمراض وعائية وقلبية، وقد جرى تقسيم المرضى إلى مجموعتين المجموعة الأولى قامت بشرب الشاي مرتين في اليوم والمجموعة الثانية قامت بشرب مشروب ملون جرى اعتماده كعلاج وهمي.

من خلال نتائج هذه الدراسة ظهرت دلائل تبعث بالتفاؤل حول فوائد الشاي، إذ بينت التجارب عند الأشخاص الذين شربوا الشاي مرتين باليوم لمدة أسبوعين تحسنا كبيرا في حالاتهم القلبية، وطرأ أيضا تحسن كبير في مشاكل الأوعية الدموية، بينما الأشخاص الذين شربوا الشراب الملون المعتمد كعلاج وهمي لم يظهر لديهم أي تحسن.

نتائج شرب الشاي بانتظام على القلب

عند إجراء مقارنة بين الأشخاص الذين لا يداومون على شرب الشاي أو الذين يشربون الشاي بشكل مفرط، تبين أن الأشخاص الذين يشربون الشاي بشكل منتظم ينخفض لديهم خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 20% وأن نسبة الوفيات تنخفض بمعدل 15%.

يجب الانتباه جيدا إلى أن التحاليل التي أجريت تنطبق على الشاي الأخضر فقط، فالشاي الأخضر هو المصدر الوحيد الغني بالبوليفينول الذي يحمي من أمراض الأوعية الدموية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. أما بالنسبة للشاي الأسود فقد يخضع هذا النوع إلى عملية تخمير حيث تتأكسد من خلال هذه العملية المركبات التي يوجد فيها البوليفينول إلى أصباغ ويمكن أن تفقد أثرها المضاد للأكسدة.

الشاي لمرضى السكري

عادة ما يتم منح مرضى السكري خيارات معينة عندما يتعلق الأمر بالمشروبات والطعام، وتشير العديد من الدراسات إلى أن مرضى السكري يجب أن يشربوا على الأقل كوبا أو كوبين من الشاي يوميا، لأنه يساهم بشكل كبير في تقليل خطورة داء السكري، ويمنع أيضا المضاعفات التي ترافقه.

وذكرت العديد من المواقع أن الشاي مليء بمضادات الأكسدة والبوليفينول، الذي يساعد على تقليل حدوث مرض السكري من النوع 2، ومن المعروف أن بعض أنواع الشاي مثل الشاي الأسود تساعد على تحسين حساسية الأنسولين، بينما يعد الشاي الأخضر من أفضل المشروبات لهذه الفئة من المرضى حيث يساعد على تقليل الالتهاب والتحكم في مستوى الجلوكوز المرتفع في الجسم، وهناك العديد من أنواع الشاي المشهورة مثل الشاي المصنوع من أوراق الكاميليا، أو شاي الأعشاب المصنوع من الزهور، أو جذوع النباتات العشبية.

الفوائد الصحية للشاي لمرضى السكري

يحسن حساسية الأنسولين

وفقا للعديد من الدراسات فقد تبين أن الشاي يساعد في تحسين حساسية الأنسولين والتحكم بمستوى الجلوكوز عن طريق تقليل مستوى وتركيز الجلوكوز الصائم و الهيموغلوبين السكري، حيث يساعد الشاي الأسود أو الأخضر على السيطرة على نسبة تركيز السكر في الدم عند مرضى السكري.

يخفض ضغط الدم

يساعد الشاي الأخضر على استهداف ارتفاع مستوى ضغط الدم لدى 8 من بين 10 أشخاص مصابين بمرض السكري من النوع الأول والثاني و5 أشخاص من 10 مصابين بمرض السكري من النوع الأول، وذلك عن طريق شرب الشاي الأخضر مرتين في اليوم.

الشاي يحد من أمراض القلب

إن مرض القلب ومرض السكري هما مرضان يسيران بجانب بعضهما البعض، تشير العديد من الدراسات إلى أن مرضى السكري معرضين بنسبة 60% لخطر الإصابة بالأمراض القلبية، مثال على ذلك السكتة الدماغية، حيث يعتبر الشاي الأخضر خيارا صحيا جدا لمرضى السكري، لأنه يساعد في تحسين الدورة الدموية ويساعد أيضا على منع الالتهاب، مما يساعد بدوره على تحسين وظائف القلب ويجعله بحالة صحية.

يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

إذا كان مرض السكري موجودا ضمن التاريخ العائلي فيمكن أن نتلافى خطره باتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على النشاط البدني، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي باستمرار أي بمعدل 4 أكواب يوميا يكونون أقل عرضةً بنسبة 20% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بالأشخاص الذين يشربون الشاي بكمية أقل أو لا يشربون الشاي على الإطلاق.

يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت الأبحاث والدراسات أن الشاي الأخضر يخفض خطر الإصابة بالسرطان لدى مرضى السكري، حيث يساعد ارتفاع السكر في الدم على زيادة انتشار وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والكبد والقولون وسرطان الرحم والبنكرياس والمستقيم، كذلك يساعد الشاي الأخضر على التحكم بمستوى الجلوكوز وعلى تقليل خطر الإصابة بالسرطانات.

التحكم بالتوتر

يساعد الشاي في تخفيف التوتر، حيث يحتوي الشاي على مادة الثيانين، وهي من الحموض الأمينية التي تساعد على ضبط ضغط الدم في الجسم، مما يؤدي إلى تقليل التوتر ورفع الحالة المزاجية.