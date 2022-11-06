هل إضافة الليمون إلى الماء مفيدة حقا؟

الفوائد الصحية لإضافة الليمون إلى ماء الشرب

كالعادة يعتمد ما نشربه ونتناوله على آخر صيحات الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن الموضة الجديدة هي إضافة عصرة من الليمون الحامض إلى كأس الماء. وقد بدأت الكثير من المطاعم بتقديم هذه الإضافة لزبائنها، كما أن الكثيرين يبدأون نهارهم بكأس من الماء المضاف إليه عصرة ليمون حامض كبديل عن القهوة أو الشاي.

في الحقيقة بالرغم من احتواء عصير الليمون الحامض على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين C ومضادات الأكسدة، فإن القيمة الصحية لكأس الماء المضاف إليه عصير الليمون تعتمد على الكمية التي يحتويها من عصير الليمون. حيث يعتقد أن كأس الماء المضاف إليه عصير الليمون يحتوي وسطيا على عصير ليمونة بوزن 48 غرام ويتضمن العناصر التالية:

10.6 سعرات حرارية.

18.6 ملغ من فيتامين C وهي تعادل 21% من حاجتك اليومية منه.

9.6 ميكروغرام من حمض الفوليك وهي تعادل 2% من حاجتك اليومية منه.

49.4 مغ من البوتاسيوم وهي تعادل 1% من حاجتك اليومية منه.

0.038 مغ من الحديد وهي أقل من 1% من حاجتك اليومية منه.

0.01 مغ من فيتامين B-1 وهي تعادل 1% من حاجتك اليومية منه.

0.01 مغ من فيتامين B-2 وهي تعادل 1% من حاجتك اليومية منه.

0.06 مغ من فيتامين B-5 وهي تعادل 1% من حاجتك اليومية منه.

يعمل على ترطيب الجسم ومده بالسوائل

من الضروري أن يحرص الشخص على تناول كمية كافية من الماء بشكل كافي لتعزيز الصحة العامة، ولكن البعض غير معتادين على طعم الماء ويعتبرونه مملا خصوصا إذا كانوا من الأشخاص الذين يفضلون المشروبات الغازية والعصائر المشبعة بالسكر المضاف والملونات والمنكهات الصناعية.

قد يكون شرب الماء المنكه بالليمون الحل الصحي المثالي للتشجيع على شرب الماء الذي يحتوي على بعض النكهة ما قد يحفزك على شرب كمية أكبر منه. من البديهي أن شرب الماء مهم لمحاربة حالة جفاف الجسم التي يمكن أن تؤدي إلى:

تشوش التفكير.

تغيرات المزاج.

الإفراط بالتفكير.

الشعور بالحر.

الإمساك.

حصوات الكلى.

علما أن توصيات المعهد الطبي في أميركا تفيد بضرورة تناول النساء لـ91 أونصة من الماء والرجال لـ125 أونصة منه بشكل يومي بما في ذلك المياه التي يتم تناولها ضمن الأطعمة.

مصدر ممتاز لفيتامين C

تحتوي الحمضيات على فيتامين C وهو مضاد أكسدة أساسي يعمل على حماية الخلايا من التلف الذي قد يلحق بها بسبب وجود الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك فهذا الفيتامين يلعب دورا مهما في تمكين جسمك من تركيب الكولاجين وامتصاص الحديد وإنتاج الهرمونات.

أما عدم تناول كفايتك من فيتامين C قد يؤدي إلى المشاكل الصحية التالية:

قابلية عالية للإصابة بالالتهابات.

جفاف الفم والعينين.

جفاف البشرة.

الإرهاق الدائم.

الأرق.

فقدان الأسنان.

وبالرغم من أن الليمون الحامض لا يأتي في مقدمة الثمار الحمضية من حيث احتوائه على فيتامين C فهو لا يزال مصدرا جيدا له حيث يمكنك الحصول على 21% من حاجتك اليومية من هذا الفيتامين فقط من شرب كأس الماء المضاف إليه عصير الليمون.

الماء بالليمون قد يعزز خسارة الوزن

قد يساعد شرب الماء المضاف إليه عصير الليمون الحامض على زيادة كمية الماء التي يتم شربها وهو أحد التوصيات الشائعة للأشخاص الذين يحاولون خسارة الوزن بالرغم من قلة الأدلة العلمية التي تدعم هذه المقولة.

في دراسة أجريت عام 2018 وجد الباحثون أن المشاركين الذين جرى توصيتهم بشرب الماء قبل تناول الطعام استهلكوا كمية أصغر من الطعام من الذين لم يشربوا الماء قبل الوجبة. بالرغم من ذلك فإن المشاركين بالدراسة ممن اعتادوا شرب الماء قبل الوجبة الغذائية وتناولوا كمية أقل من الطعام وصلوا إلى حالة الشبع مثل المشاركين الآخرين.

وقد أشار الطبيب المشرف على الدراسة إلى أن شرب كمية من الماء قبل تناول الوجبة الغذائية قد يكون طريقة فعالة لخسارة الوزن بالرغم من قلة الدلائل والمعلومات حول طريقة عمل هذا الأسلوب.

بديل ممتاز للمشروبات المشبعة بالسكر المضاف

يمكن القول إن المشروبات التي تحتوي على السكر المضاف مثل العصير ومشروبات الرياضة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية هي أحد أهم أسباب كثرة استهلاك السكريات في معظم المجتمعات. وقد ربط الطب مؤخرا الإكثار من هذه المشروبات بالعديد من الحالات المرضية مثل:

اكتساب الوزن الزائد.

البدانة.

السكري من النّوع 2.

مشاكل وأمراض القلب.

أمراض الكلى.

أمراض الكبد.

تآكل وتسوس الأسنان.

فإذا كنت واحدا من الأشخاص الذين تجذبهم المشروبات المحلاة والعصائر بطعمات الفواكه لإشباع عطشك، قد يكون الانتقال إلى الماء بالليمون حلا للتقليل من استهلاك السكريات دون الاستغناء عن النكهة بشكل تام. في الحقيقة يمكن اعتبار هذه الطريقة أحد أساليب خداع الدماغ غير المعتاد على شرب الماء العادي أو حتى خطوة في الابتعاد عن استهلاك السكر هذا.

حمض الليمون يمنع تشكل حصوات الكلى

قد يكون للحمض الموجود في الليمون الحامض ويدعى حمض الليمون أو (Citric Acid) القدرة على منع تشكل حصوات الكلى، حيث يعمل مركب السيترات وهو أحد مكونات حمض الليمون على جعل البول ذا حامضية أقل على غير المتوقع وقد يعمل على تفتيت الحصى الصغيرة.

يحتوي عصير الليمون على حمض الليمون مما يكسبه بعد الفوائد السابقة، إلا أنه يجدر التنبيه إلى أن كمية الحمض التي يجب استهلاكها قد تكون كبيرة لتعديل مستوى حموضة البول. هذا وتنصح مؤسسة الكلى الوطنية الأميركية بمزج 4 أونصات من عصير الليمون المركز مع كأس من الماء لرفد أدوية التخلص من حصوات الكلى.

الماء بالليمون لتسهيل الهضم

قد يساعد شرب الماء المضاف إليه الليمون قبل تناول الوجبات على تحسين وتسهيل الهضم لأن حمض الستريك يساعد على تعزيز حمض المعدة ويحسن إفرازه.

وقد أجريت دراسة في العام 2021 على مجموعة من المشاركين الذين تناولوا 300 مل من الماء بالليمون أو الماء لوحده لمدة 4 أسابيع قبل الوجبات الغذائية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الماء بالليمون كان لديهم معدل هضم أفضل وحركات معوية أوضح مما يؤكد أن هذا المشروب يفيد الهضم.