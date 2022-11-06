هل كنت تعرف أن الموز قد يكون أحمر؟

ما هو الموز الأحمر؟

ليس الموز الأحمر إلا واحدا من الأنواع العديدة للموز ويتميز بلون قشره الأحمر المائل للبنفسجي. يمكن القول إن الموز الأحمر أصغر من الموز الأصفر العادي من حيث الطول إلا أنه أثخن وحجمه في بعض الأحيان يمكن أن يتجاوز حجم الموز الاعتيادي بالطول أيضا.

عندما ينضج الموز الأحمر تكتسب الثمرة، أو الجزء الممكن أكله منها، لونا كريميا ميالا للون الوردي ويصبح طعمها أكثر حلاوة وقوامها أكثر طراوة من الموز الأصفر ويمكن أن تكتسب بعض الثمار طعما مشابها لطعم التوت.

يتم إنتاج الموز الأحمر في شرقي إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية ويعتبر من الفواكه المفضلة في وسط أميركا حيث يعتقد أنه منشط جنسي ويصنع منه مشروب خاص لهذه الغاية، كما أنه ذو شعبية كبيرة في الهند كواحد من المأكولات التي تعزز الخصوبة، إلا أنه يمكن إيجاد وشراء الموز الأحمر حول العالم.

فوائد الموز الأحمر لجسم الإنسان

الموز الأحمر غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الموز الأحمر على الكاروتينويدات والفلافونولات والأنثوسيامينات وهي جميعا عناصر مضادة للأكسدة. يذكر أن محتوى الموز الأحمر من مضادات الأكسدة أعلى من محتوى الموز الأصفر منها.

تعمل مضادات الأكسدة على محاربة ما يعرف باسم الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا في الجسم وما ينتج عنها من أضرار مثل الشيخوخة والعديد من الأمراض. بالإضافة إلى ذلك فمضادات الأكسدة تحمي من الاضطرابات الهضمية مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية.

الموز الأحمر لتخفيض ضغط الدم الشرياني

إن البوتاسيوم والمغنيزيوم الموجودين في الموز الأحمر يعملان على توسيع الأوعية الدموية مما يحسن التروية الدموية في الجسم ويخفض ضغط الدم الشرياني. في الحقيقة فخليط هذين العنصرين الموجود في الموز الأحمر يمكن أن يكون فعالا جدا في خفض ضغط الدم الشرياني.

الموز الأحمر وصحة العين

الموز الأحمر غني جدا بالزياكسانثينات واللوتينات، كما أن اللون الأحمر في هذه الفواكه يأتي من الكاروتينويدات وأصبغتها، بالإضافة إلى ذلك فاللوتين والبيتا كاروتين الموجودان في الموز الأحمر عبارة عن نوع من الكاروتينويدات التي تحمي العينين من تراجع عمل عضلات العينين المرتبط بالتقدم بالسن.

تعتبر هذه العناصر كافة مهمة جدا وفعالة عندما يتم تناولها ضمن الطعام لأنها من مؤشرات فيتامين A الضروري لصحة العينين والذي يمنع العشى الليلي في العينين.

الموز الأحمر يحسن الصحة الهضمية

كانت النسوة في المناطق التي يتم إنتاج الموز الأحمر فيها تستخدم هذه الفاكهة لحل المشاكل الهضمية الطارئة مثل الإمساك والانتفاخ والإسهال حيث يمكن لمحتواه العالي من الألياف أن يسهل حركة الأمعاء. بدورها حركة الأمعاء الصحية تحسن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الجسم.

يساعد الموز إذا على التخلص من الإمساك ويعزز حركة الأمعاء الصحية مما يبعد شبح بعض الأمراض مثل الانتفاخ والمغص وسرطان القولون. كما أن الألياف الموجودة في الموز الأحمر تساهم بتحسين الوسط البكتيري في الأمعاء وتحارب الالتهابات.

الموز الأحمر وصحة القلب

إن غنى الموز الأحمر بالبوتاسيوم يجعله طعاما مناسبا لصحة القلب حيث يعمل هذا العنصر على محاربة آثار الصوديوم ويخفض ضغط الدم الذي يجعل القلب ضعيفا ومعرضا للأمراض والجلطات. بالإضافة إلى ذلك فإن وجود عنصر المغنيزيوم في الموز الأحمر يعتبر مفيدا جدا لصحة القلب.

الموز الأحمر والخصوبة

كما ذكرنا سابقا فالموز الأحمر غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين B6 مما يساهم في تحسين الخصوبة والصحة الإنجابية. يعمل التوتر الأوكسيدي الذي ينتج عن الجذور الحرة على التأثير بشكل سلبي على البويضات التي ينتجها المبيض. هذا يعني أن فوائد الموز الأحمر مضاعفة بسبب غناه بمضادات الأكسدة التي تحمي البويضة من الضرر الذي تسببه الجذور الحرة.

بالإضافة إلى ما سبق، فعنصر البيتا كاروتين الموجود في الموز الأحمر يحفز نمو الخلايا ويمنع الإجهاض المبكر.

الموز الأحمر مفيد لخسارة الوزن

يمكنك الاعتماد بشكل فعال على الموز الأحمر ليساهم في خسارتك للوزن لأنه يعتبر طعاما منخفض السعرات الحرارية، كما أنه فاكهة غنية بالألياف التي يتم تكسيرها بسهولة من قبل الجسم. كنتيجة لذلك، سيلازمك الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول الموز الأحمر مما يخفض عدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها بالمجمل.

يعمل الموز الأحمر أيضا على تعزيز الاستقلاب لأنه يحتوي على فيتامين B6 الذي يساهم بوظائف الهضم والاستقلاب الصحية. بالإضافة إلى ذلك فالسكر الطبيعي الموجود في الموز الأحمر يتم تفكيكه من قبل الجسم على مراحل مما يبعث على الطاقة على مدار اليوم حتى مع اعتماد نظام طعام قاسي. كما أن البوتاسيوم قادر على تحسين صحة العضلات وهو مفيد لمنع حدوث التشنجات العضلية خلال التمارين الرياضية التي يمكن أن يعتمد عليها الأشخاص الذين يحاولون خسارة الوزن.

هل الموز الأحمر مفيد للأطفال الرضع؟

يحتاج الأطفال إلى عناصر غذائية تعزز نموهم، والموز الأحمر واحد من المأكولات المناسبة لهم لأنه غني بالألياف وهو أيضا مصدر جيد للكربوهيدرات المفيدة والمعادن والكالسيوم والحديد. بالإضافة إلى ما سبق فالموز الأحمر مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة ويحتوي كمية مناسبة من السوائل مما يجعله سهل الهضم.

يفضل الأطفال الصغار المأكولات الحلوة لكن ذلك لا يعني أن نعطيهم المأكولات التي تحتوي على السكر المضاف، وإنما يمكن الاعتماد على الفواكه ذات الطعم الحلو مثل الموز الأحمر الذي يمكن هرسه وخلطه مع بعض الفواكه أو المأكولات الأخرى المفيدة.

فوائد الموز الأحمر للبشرة

يعمل فيتامين C والكاروتينويدات الموجود في الموز الأحمر على محاربة شيخوخة الخلايا وعلامات التقدم بالعمر ويحفزان انتاج الكولاجين الذي يعتبر ضروريا جدا لصحة البشرة والشعر. كما أن وجود الكولاجين في الجسم يمنع الترهل ويعطي البشرة نضارة وحيوية ومظهرا شابا.

في الحقيقة لا تقتصر فوائد الموز الأحمر للبشرة على تناوله وإنما يمكن أيضا اكتساب فوائده عبر تطبيقه موضعيا على الوجه مثلا. يعمل الموز الأحمر عند استخدامه في "ماسك" الوجه على ترطيب البشرة بسبب محتواه العالي من الماء ويكسبها مظهرا شابا ونضرا دون مواجهة الآثار الجانبية التي يمكن أن تحصل عند استخدام المواد الكيميائية والمستحضرات التجارية.