اختتام المؤتمر الثاني لصحة الأم والطفل في الناصرة

شارك عدد من الأطباء من البلاد وحول العالم في المؤتمر الثاني لصحّة الأم والطفل، والذي عقد بمبادرة المستشفى الفرنسي في فندق "رامادا" بمدينة الناصرة، أول من أمس الجمعة.

وشارك خبراء من مختلف أنحاء العالم في الجلسة الأولى المخصّصة لأمراض النساء والتوليد، وناقشوا قضايا الخصوبة وصحّة الأم في عدد من المحاضرات التي شملت التحدّيات التي تواجه أطباء أمراض النساء في القرن الـ21.

ومن المتحدّثين في هذه الجلسة كان بروفيسور هيربيه فيرنانديس، متخصّص فرنسي دولي في خصوبة المرأة، والدكتورة إلودي ديبراس من فرنسا، وبروفيسور جوني يونس، نائب عميد الطلبة في جامعة بار إيلان، والدكتور أيمن حصّادية، مدير وحدة الجراحة النسائية في المستشفى الفرنسي، والدكتورة ميراف برافرمان من مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة.

وخصصت الجلسة الثانية لطب الأطفال وحديثي الولادة، بما في ذلك حالات السكّري في الأوساط المختلفة وطرق الوقاية منها، والتطوّرات في المجال الطبي حول الربو، ومشاكل التمثيل الغذائي، والمتلازمات النادرة. وقد حضر في هذه الجلسة أطباء كبار في مجال طب الأطفال، ومن بينهم الدكتور نائل إلياس، مدير المستشفى الفرنسي في الناصرة، وبروفيسور نعيم شحادة، وبرفيسور سمادار أفنتوف فريدمان، والدكتوره غدير أسعد إلياس، وبروفيسور آرييه ريسكين، وبروفيسور أمير كوغلمان، والدكتور نزيه عاصلة، والدكتورة ناحما تسوكرمان لافين، والدكتورة أحلام أبو أحمد.

وقال مدير المستشفى الفرنسي، د. نائل إلياس: "أشكر جميع الحضور والأطباء الذين قدموا للمشاركة في المؤتمر. الطب مجال لا حدود له والتزامنا المقدّس هو مساعدة كل إنسان. يسرّ المستشفى الفرنسي أن يقود البحث ويشارك المعلومات بالإضافة إلى عملنا المجتمعي. شكرًا لكل المبادرين والمشاركين".