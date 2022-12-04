تحذير من استهلاك أقراص تنحيف تحتوي على مواد خطرة

حذّرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الجمهور من استهلاك أقراص تنحيف تحتوي على مواد خطرة.

ووفقا للوزارة فإن هذا التحذير جاء في أعقاب دخول مريض إلى المستشفى بعد استهلاكه لها.

وهذه المرّة الثانية التي تنشر بها وزارة الصحّة تحذيرًا بخصوص أقراص التنحيف هذه التي احتوت على مواد خطيرة واستدعت الرقود في المستشفى بعد استهلاكها، حسب الوزارة.

وحذّرت وزارة الصحّة الجمهور من استهلاك الأقراص التالية Top Plos Slim" :، "M_Ncex"، و"New Diet"، وقالت إنه "تبيّن بعد فحوصات مخبرية أنها تحتوي على الإكستازي ومواد ممنوعة أخرى. وقد تم نقل شخص إلى المستشفى في بداية هذا الشهر مع أوجاع في الصدر، أعراض قلبية وأعراض في جهاز الهضم".

وقال مدير قسم إنفاذ القانون والرقابة في وزارة الصحّة، د. روني بركوفيتش، إن "الحديث يدور عن أقراص تباع بشكل غير قانوني بهدف خفض بالوزن. وكما ذُكر، هذه هي المرّة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي تكشف فيها وزارة الصحة عن استهلاك أقراص تنحيف تحتوي على مواد خطرة، ونتيجة لاستهلاكها اضطرّ بعض الأشخاص للرقود في المستشفى. من الجدير بالذكر أن استهلاك المنتجات التي تحتوي على هذه المواد يشكّل خطرًا وتهديدًا فوريًا على الحياة. بالإضافة، استخدام مواد طبيّة ليس بحسب التوصيات والدواعي الطبية أو بطريقة تخضع لإشراف طبّي قد يسبب الضّرر بصحّة الجمهور".

وعاد د. بركوفيش للتحذير من مخاطر شراء أدوية، بما في ذلك أقراص تنحيف لا تسوّق بشكل قانوني.

وأوصت وزارة الصحّة الجمهور بـ"شراء الأدوية فقط من الأماكن المجازة قانونيًّا، مثل الصيدليات وشبكات الفارم، والامتناع عن شراء الأقراص عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت غير المعروفة".

ونشرت الوزارة تفاصيل المنتجات:

"كبسولة بلون أزرق سماوي Top Plos Slim

*كبسولة بلون بنّي M_Ncex

كبسولة بلون أزرق سماوي- أزرق New Diet

في الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحّة على المنتجات تم الكشف عن المواد التالية:

إكستازي (MDMA)- مخدّر خطير يستخدم كمنشّط.

سيبوترامين (Sibutramine)- دواء ممنوع للاستهلاك والتسويق بسبب أعراضه الجانبية والتي تصيب القلب والأوعية الدموية وأعراض جانبية نفسية.

فلوكسيتين (Fluoxetine)- دواء نفسي مضاد للاكتئاب مسموح استخدامه فقط بعد استشارة الطبيب/ة المعالج/ة. يتم تسويق هذا الدواء في البلاد بأسماء تجارية مثل: بروزاك، بلوتين، بريزما وبريزما فورتي".