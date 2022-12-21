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خلال 2022: ضبط كمية من الفنتانيل تكفي لقتل كل سكان الولايات المتحدة

تاريخ النشر: 21/12/2022 - 12:08

خلال 2022: ضبط كمية من الفنتانيل تكفي لقتل كل سكان الولايات المتحدة
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

ضبطت هيئة مكافحة المخدرات والسلطات الأميركية، خلال سنة 2022، كميات من الفنتانيل تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة، على ما أعلنت الهيئة، أمس الثلاثاء، مشيرة بذلك إلى خطورة هذه المادة الأفيونية الاصطناعية على الحياة.

وأوضحت هيئة مكافحة المخدرات أنها صادرت خلال السنة الجارية 50,6 مليون حبة دواء مزيفة تحتوي على الفنتانيل أعطيت بموجب وصفات طبية، و4,5 أطنان من مسحوق الفنتانيل، مشيرة إلى أن هذه الكمية تعادل "أكثر من 379 مليون جرعة قاتلة".

وشرحت الإدارة أن الفنتانيل الذي كان يتسبب قبل نحو عقد بنسبة ضئيلة من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة، بات اليوم "المخدّر الذي يشكّل أكبر خطر على الحياة" في الولايات المتحدة.

تفتيش سيارة مهربة للمخدرات في الولايات المتحدة الأميركية (Gettyimages)

وشددت على أن هذه "المادة الأفيونية الاصطناعية تسبب الإدمان بشكل كبير، وهي أقوى 50 مرة من الهيرويين". ونبّهت إلى أن "مليغرامين اثنين فحسب من الفنتانيل، أي ما يوازي الكمية الصغيرة التي يمكن وضعها على طرف قلم، تعتبر جرعة قاتلة".

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن مادة الفنتانيل هي السبب الرئيسي لأكثر من 107 آلاف حالة وفاة بجرعة زائدة في الولايات المتحدة ما بين تموز/ يوليو 2021 وحزيران/ يونيو 2022.

وانتشر مخدّر الفنتانيل بكثافة وبات بديلا من المواد الأفيونية التي تعطى بوصفة طبية ومن الهيرويين في سوق المخدرات غير المشروعة نظرا إلى سعرها المنخفض وسهولة تصنيعه.

وافادت إدارة مكافحة المخدرات بأن معظم الفنتانيل في السوق الأميركية مصنوع في المكسيك بمواد كيميائية "من الصين".

ويوزع قسم من الفنتانيل على شكل أدوية طبية مزيفة مثل Percocet و OxyContin و Xanax، وفقا للمصدر نفسه.

بودكاست عرب 48

#مخدر الفنتانيل
#هيئة مكافة المخدرات الأميركية

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