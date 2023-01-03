لماذا تثير موجة كورونا في الصين القلق؟

عرب ٤٨ / أ ف ب

تواجه الصين حاليًا، بعد رفع قيودها، أشد موجة من وباء كورونا في العالم، مما تسبب في إثارة قلق العديد من الدول في ظل بيانات غير موثوقة وتقديرات جزئية وشكوك حول ظهور متحورات جديدة:

أقرت الصين أن إحصاء الإصابات على أراضيها بات "مستحيلا، منذ التخلي، الشهر الماضي، عن إخضاع السكان لفحوصات "بي سي آر" واسعة النطاق.

وتوقفت لجنة الصحة الوطنية في الصين التي تقوم مقام الوزارة عن إصدار البيانات اليومية للإصابات والوفيات بكورونا. الآن، سيقوم المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها بنشرها مرة واحدة شهريا، ولكن اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وغيرت السلطات مؤخرا منهجية احتساب الوفيات المرتبطة بكورونا، وهكذا، جرى الإبلاغ عن 15 حالة وفاة فقط في هذه الدولة البالغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة، منذ رفع القيود في 7 كانون الأول/ديسمبر.

وأثار ذلك الشكوك حول مصداقية الإحصاءات الرسمية، بينما تشهد المستشفيات ومحارق الجثث تدفق أعداد كبيرة من المصابين والجثث.

الأسبوع الماضي، أقرت السلطات بأنها كانت تجمع بيانات "أقل بكثير" مقارنة بالفترة التي أجريت خلالها اختبارات واسعة النطاق.

ومن أجل "سد الثغرات" في الإحصائيات، اعتمدت السلطات على الاستطلاعات عبر الإنترنت وزيارات المستشفيات والاقبال على الأدوية لمعالجة الحمى والاتصالات التي تتلقاها خدمة الطوارئ، بحسب يين وينو، المسؤول في مراقبة الأمراض.

وتستند العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا على عدم شفافية البيانات الصينية لتبرير قرارها بفرض اختبارات "بي سي آر" نتيجتها سلبية على الوافدين من الصين.

وبدأت بعض السلطات المحلية في نشر تقديراتها، كما هو الحال في تشجيانغ، المتاخمة لشنغهاي، والتي أفادت الأسبوع الماضي بتجاوز عدد الإصابات اليومية عتبة المليون.

وأبلغت مدينة تشينغداو عن إصابة نصف مليون شخص يوميًا، فيما سجلت دونغوان 300 ألف إصابة يومية.

وفي هاينان، قدرت السلطات الجمعة معدل العدوى لدى السكان بأكثر من 50%، بينما تحدثت مدينتا تشوتشو وتشوشان عن إصابة 30% على الأقل من السكان بكورونا.

قال وو تسونيو، وهو أحد علماء الأوبئة البارزين في البلاد، الخميس إن الموجة الوبائية قد بلغت ذروتها في بكين وتشنغدو وتيانجين.

وفي شنغهاي، قدّر تشين إرزين، وهو نائب رئيس مستشفى رويجين، أن الوباء "ربما أصاب 70% من السكان، أي من 20 إلى 30 ضعف" التفشي السابق في ربيع عام 2022.

ويصعب تجميع كل هذه البيانات الجزئية معًا للتوصل إلى صورة كاملة للوضع الصحي في البلاد. وتشير الأرقام التي رشحت من اجتماع للسلطات الصحية الشهر الماضي إلى تسجيل 250 مليون إصابة في الأيام العشرين الأولى من شهر كانون الأول/ديسمبر.

ولا تبعث التوقعات المستقلة على التفاؤل. يتوقع باحثون من جامعة هونغ كونغ وفاة حوالي مليون صيني بالفيروس هذا الشتاء.

وشركة (Airfinity) البريطانية للبحوث الطبية التي تقدر عدد الوفيات اليومية في الصين بـ11 ألفا والإصابات اليومية بـ1,8 مليون، تتوقع 1,7 مليون حالة وفاة بحلول نهاية نيسان/أبريل.

ويثير احتمال ظهور متحورات جديدة قلق العديد من الدول التي فرضت إجراء فحوصات على المسافرين القادمين من الصين.

ولم يتم الكشف عن سلالة جديدة من كورونا.

وأشار شي وينبو، وهو مسؤول في المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إلى أن قاعدة بيانات وطنية جديدة تستند إلى جمع عينات من المشافي قيد الإعداد.

وقال إن السلالتين الفرعيتين لمتحورة أوميكرون (BA.5.2 و BF.7) مهيمنتان في بكين، في رده على مخاوف بانتشار متحورة دلتا الأكثر خطورة. وتهيمن متحورة أوميكرون في شنغهاي.

في العديد من الدول، تغلب المتحورتان الفرعيتان (XBB و BQ)، الأشد عدوى، ولكنهما لا تهيمنان في الصين بعد.

وفي الشهر الماضي، قدمت الصين 384 عينة من أوميكرون إلى "جيسيد"، أكبر قاعدة بيانات في العالم عن فيروس كورونا، بحسب موقعها الالكتروني.

غير أن العدد الإجمالي للعينات المأخوذة من بكين منذ بداية الوباء (1308) لا يزال أقل بكثير من تلك المأخوذة من دول أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكمبوديا والسنغال.

وتشير "جيسيد" إلى أن العينات الأخيرة التي سلمتها بكين "تشبه جميعها إلى حد كبير المتحورات المعروفة والمنتشرة في العالم بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر".

واعتبر عالم الفيروسات جين دون-يان من جامعة هونغ كونغ مؤخرًا أن احتمال ظهور متحورة أشد فتكًا في الصين لا يزال "ضعيفًا للغاية".