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اكتشاف 11 متحوّرا جديدا لفيروس كورونا في الهند

تاريخ النشر: 05/01/2023 - 13:03

اكتشاف 11 متحوّرا جديدا لفيروس كورونا في الهند
(Getty Images)
عرب ٤٨

كشفت مصادر صحية في الهند، اليوم الخميس، رصد 11 متحورا جديدا من فيروس كورونا في البلاد، وصلت من خلال 124 مسافرا قدموا من دول مختلفة.

ونقل موقع "تايمز أوف إنديا" عن مصادر لم يسمها قولها، إن الحالات التي أثبتت إصابتها بمتحورات كورونا وصلت إلى الهند خلال الفترة بين 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، و3 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأوضحت السلطات أن نحو 19 ألفا و227 مسافرا خضعوا لفحوصات اختبار كورونا، وثبت إصابة 124 منهم بالفيروس.

وتأتي التصريحات الهندية في خضم قلق دولي من الانتشار المتزايد لحالات كورونا في الصين.

ومنذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن زيادة مفرطة في عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين، دفعت منظمة الصحة العالمية إلى إعلان قلقها ومطالبة السلطات الصينية بالكشف عن الأعداد الفعلية للمصابين بكورونا.

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#كورونا
#الصين
#الهند
#متحور
#متحورات كورونا

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