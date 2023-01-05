هل العين مرآة القلب حقا؟

بالرغم من أن عبارة "العين مرآة القلب" عادة ما تستخدم بشكل مجازي للدلالة على أن نظرات الشخص تكشف مشاعره أو حبه، إلا أن هذه العبارة اكتسبت معنى جديدا مؤخرا.

لا يقتصر عمل العينين على الرؤية فقط، بل العيون قد تخبرنا الكثير. ووفق آخر الاكتشافات الطبية فإن فحصا بسيطا للعين يمكن أن يكشف بعض المشاكل الصحية الخفية أو التي لم يتم تشخيصها بعد.

كيف يمكن ذلك؟ إن شبكة الأوعية الدموية الموجودة في قعر العين والتي تعرف باسم (Retina Vasculatur) أو الأوعية الدموية الشبكية ترتبط بشكل وثيق بصحة القلب، وهذا يعني أن المشاكل التي نلاحظها في العين يمكن أن ترتبط بشكل مباشر بالمشاكل الصحية المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية في جسم الإنسان.

تتضمن معظم الفحوصات الطبية العينية فحص العين من الداخل والخارج ولإتمام هذه المهمة قد يقوم طبيب العيون الخاص بك باستخدام منظار خاص للتأكد من سلامة الحدقة وردود أفعالها للضوء وعدسة العين والشبكية والعصب البصري. فما هي الحالات الطبية التي يمكن استقصاؤها عبر الفحص الطبي للعين؟

الحالات الصحية التي يمكن اكتشافها عبر فحص العين

ارتفاع ضغط الدم

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة تدفق الدم كبيرة جدا بالنسبة لجدران الشرايين. ويمكن أن تسبب هذه الحالة تخربا وأذى في الأوعية الرئيسية المسؤولة عن إيصال الدم إلى العين، ما قد يؤدي بدوره إلى نزف داخل العين وعدم وضوح الرؤية والانتفاخ والتورم و حدوث الخثرات الدموية وتخربا في العصب البصري أو حتى حدوث الجلطات الدموية في الشبكية التي قد تترافق بفقدان البصر بشكل تام.

يمكن لطبيب العيون النظر للأوعية الدموية الموجودة في جدار العين وملاحظة ارتفاع ضغط الدم وحتى داء السكري بدون الحاجة لاستخدام جهاز قياس ضغط الدم الاعتيادي.

عادة ما تكون نسبة حجم الشرينات إلى الشرايين في الشبكية الدموية تقريبا ضعفين أو ثلاثة. فإذا كانت الشرايين أصغر بكثير من الشرينات أو إذا كان الشرين كبيرا جدا ومتوسعا فقد يدل ذلك على الإصابة بضغط الدم المرتفع أو عوامل خطورة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

في بعض الحالات قد لا يعرف المريض أنه مصاب بارتفاع ضغط الدم الشرياني الذي من الممكن أن لا يعطي أي إشارات أو أعراض جسدية إلا أنه حتى في هذه الحالة قد يؤدي إلى مشاكل قلبية أخرى مثل الذبحات والجلطات، ثم يذهب المريض إلى فحص العيون الدوري ليشير طبيب العيون إلى وجود هذه المشكلة لديه. علما أنه في بعض الحالات يشير تغير حجم الأوعية الدموية في العين إلى وجود خثرة دقيقة لا تؤثر في الرؤية وكنتيجة لذلك يتم اكتشاف ارتفاع ضغط الدم الشرياني وارتفاع مستوى الكولسترول في الدم.

انسداد الشرايين

ليس ارتفاع ضغط الدم هو الحالة الصحية الوحيدة التي يمكن اكتشافها عبر فحص العيون بشكل روتيني. ففي بعض الحالات يلاحظ الطبيب وجود خثرة في العين ناشئة عن وجود تجلط في الشريان السباتي وهو الشريان الرئيسي الذي يغذي الرأس والعنق بالدم أو قد تكون ناشئة عن خثرة في القلب.

تظهر الخثرات الشريانية عندما تنتقل عبر الشريان وتعلق في الأوعية الدموية الدقيقة أو ضمن الأعضاء مثل الدماغ أو الشبكية. تؤدي هذه الحالة إلى سد الوعاء الدموي أو إعاقة وصول الدم إليه، ما قد يؤدي إلى تخرب الأنسجة أو الجلطات الدموية أو العمى أو حتى الموت.

داء السكري

إن داء السكري واحد من الأمراض التي يمكن اكتشافها عبر فحص العين بشكل روتيني. بالرغم من ذلك، فإن تقدم الأعراض البطيء لداء السكري قد يعيق في الكثير من الأحيان الوصول إلى تشخيص بشكل سريع.

يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل سكر الدم إلى حدوث عدة مشاكل في الأوعية الدموية الدقيقة في العين. في هذه الحالة يمكن للمريض أن يتعرض لخطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري، ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى العمى وإلى مشاكل في القلب والكلى. وبالطبع من المعروف أن الإصابة بداء السكري يرتبط بشكل وثيق بأمراض القلب.

يمكن تلافي الوصول إلى مرحلة العمى من جراء داء السكري أو الإصابة بمشاكل القلب عبر اتباع نصائح الوقاية والعناية بالمرضى. حيث يمكن لفحص عيون بسيط أن يساهم بإدراك المريض لهذه المشاكل بشكل مبكر ومحاولة البدء بالعلاج المناسب.

الروماتيزم

ليست أمراض القلب فقط هي الحالات الصحية التي يمكن أن يكشفها فحص العين البسيط، حيث يمكن أيضا الكشف عن الأمراض الالتهابية الجهازية التي قد تؤدي للإصابة بالروماتيزم والالتهاب في الأعضاء والأجزاء المختلفة من الجسم. يمكن لهذه الأمراض المتنوعة أن تؤدي إلى التهاب العين ويمكن أن تؤدي للإحساس بالألم والاحمرار وفقدان الرؤية.

على سبيل المثال يمكن أن يشير جفاف العيون إلى العديد من هذه المشاكل الصحية. وإذا جرى إهمال هذه الأعراض وخصوصا في حال تفاقمها فيمكن أن تؤدي إلى حدوث ضرر في الحدقة وهي الجزء المحدب الشفاف في مقدمة العين والذي يحتاج إلى ترطيب دائم.

فقر الدم (الأنيميا)

مع أن الأطباء يفضلون عدم الاعتماد على لون الجزء المغطى من الجفن السفلي للعين لتحديد الإصابة بفقر الدم أو حتى نقص الحديد، فلا يخفى على أحد أنك إذا سحبت الجفن السفلي للعين ستظهر الأوعية الدموية الدقيقة التي في الحالة الطبيعية تعطي لونا ورديا صحيا. أما في حالة الإصابة بالأنيميا وخصوصا في الحالة المزمنة منها أو الحادة فيكون لون الجفن الداخلي مائلا للأبيض أو حتى الأصفر في بعض الأحيان خصوصا عندما يترافق الأمر مع حالات صحية أخرى تتعلق بالكبد.

الإرهاق

مع أن الإرهاق ليس حالة صحية قلبية فهو في الحقيقة يؤثر على صحة القلب والجملة العصبية والجسم بشكل عام. يظهر الإرهاق واضحا على الجفون ووضوح الرؤية واحمرار الجزء الأبيض من العين واسوداد تحت العين.

يرتبط الإرهاق غالبا بقلة النوم والتوتر والقلق المزمن وقد يدل أيضا على مشاكل سوء التغذية. عادة ما يكون الإرهاق أمرا طارئا يمكن معالجته بالراحة والنوم والعناية بالنفس إلا في الحالات المرضية التي تتطلب استشارة وتدخلا طبيا.