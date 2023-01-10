تقرير: وفاة طفل أو شاب كل 4.4 ثوان عالميا في 2021

أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تقريرا أشارت فيه إلى أن العالم شهد وفاة طفل أو شاب كل 4.4 ثوان خلال عام 2021، وحذرت من تفاقم الوضع بحلول 2030 ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية.

جاء ذلك وفقا للتقرير الأخير الصادر عن مجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بتقدير وفيات الأطفال.

ووفق التقرير توفي ما يقدر بنحو 5 ملايين طفل قبل بلوغهم سن الخامسة، فيما توفي 2.1 مليون طفل وشاب تراوح أعمارهم بين 5 - 24 عاما في 2021.

وأشار إلى ولادة 1.9 مليون طفل ميتا خلال الفترة نفسها، حيث "كان من الممكن منع العديد من هذه الوفيات عبر توفير عادل وعالي الجودة للرعاية الصحية للأمهات والمواليد الجدد والمراهقين والأطفال".

وأظهر التقرير انخفاض خطر الوفاة عبر جميع الأعمار عالميا منذ عام 2000، وتراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 50% منذ بداية القرن، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال الأكبر سنا والشباب بنسبة 36% ومعدل المواليد الموتى بنسبة 35%.

ولفت إلى وفاة طفل أو شاب كل 4.4 ثوان، محذرا من وفاة قرابة 59 مليون طفل وشاب قبل عام 2030، ونحو 16 مليون طفل بسبب الإملاص (ولادة وليد ميت)، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية.