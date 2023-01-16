أبرز المعطيات بشأن سرطان عنق الرحم في البلاد

كشفت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن نسبة عدم إجراء فحص سرطان عنق الرحم لدى النساء اللواتي في وضع اجتماعي-اقتصادي متدن، كانت أعلى بـ2.5 ضعف من النساء اللواتي في وضع اجتماعي-اقتصادي مرتفع، موضحة أنه في عام 2019، تم "تشخيص 1,381 امرأة مصابة بأورام ما قبل السرطان في عنق الرّحم، و262 امرأة مصابة بسرطان عنق الرحم المتفشّي والمتقدّم، وتوفيت 98 امرأة بسببه".

جاء ذلك في بيان أصدره السجلّ الوطني لحالات السرطان التابع لوزارة الصحة، بمناسبة شهر التوعية بسرطان عنق الرحم.

وأفاد البيان بأن "9.5% من حالات الإصابة الجديدة بالسرطان، لدى النساء هي حالات سرطان عنق الرحم، و1.7٪ من مجمل الوفيات من السرطان كانت منه".

وذكر أنه خلال "عام 2019 تم تشخيص 1،381 حالة من الأورام ما قبل السرطان (درجة 3) في عنق الرحم، وهي تشكّل حوالي 84% من مجمل الحالات التي تم تشخيصها كأورام عنق الرحم".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "في هذا الوضع تقتصر التغيرات بالخلايا على بطانة عنق الرحم، ولا تتجاوزها، وبهذه المرحلة قابل للتغيير والكشف عنها من خلال فحص يسمح بتحديد النساء المعرّضات للإصابة بالسرطان والنساء اللواتي لن يصبن. إذا كان الفحص إيجابيًا، فإن الوضع يتطلّب المزيد من المتابعة".

وأوضحت أنه في "عام 2019، تمّ تشخيص 262 حالة لسرطان عنق الرحم المتفشّي والمتقدّم. ولوحظ أن معظم حالات الإصابة كانت بين النساء اللواتي يبلغن الـ35 عامًا وما فوق، بحيث كانت 4% من الحالات لنساء تحت جيل الـ30 عامًا".

وقالت الوزارة إنه "وفقًا لمؤشّرات جودة الصّحة المجتمعية، عام 2021 كانت نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30-54 عامًا وأجرين فحصًا في السنوات الثلاث الأخيرة 54.9%. هذه النسبة آخذة في الارتفاع، ففي عام 2020 كانت النسبة 53.4٪، و52٪ عام 2019، و20.9٪ عام 2018".

وذكرت أن "معدّل إجراء الفحص عام 2021، كان أعلى بضعفين بين النساء بوضع اجتماعي واقتصادي مرتفع (66.5٪)، مقارنة بالنساء ذوات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض (37.7٪)".

وأضافت: "فحص البرنامج الوطني لمؤشّرات الجودة أيضًا نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 35-54 عامًا في البلاد، واللواتي لم يتم فحصهنّ على الإطلاق في السنوات الخمس الماضية، ووجد أن المعدّل قد انخفض على مر السنين: من 37.6٪ عام 2015 إلى 29.9٪ عام 2021. وكان معدّل عدم الخضوع للفحص أعلى 2.5 مرة بين النساء ذوات الوضع الاجتماعي الاقتصادي المنخفض (49.4%) منه بين النساء ذوات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرتفع (18.2%)".

ولفت البيان إلى أن "سرطان عنق الرّحم هو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في العالم بعد سرطان الثدي، مع أكثر من نصف مليون حالة جديدة في جميع أنحاء العالم كل عام. وفقًا لبيانات منظّمة الصحة العالمية، معدّل الإصابة بسرطان عنق الرحم المتفشّي والمتقدّم ومعدّل الوفيات عام 2019 في البلاد هو من بين أدنى المعدّلات في العالم. عامل الخطر الرئيسي لسرطان عنق الرحم هو العدوى بسلالات معيّنة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وكذلك التدخين والعدوى بفيروس الإيدز".

وشدد على أنه "يمكن الكشف عن الأورام السابقة للسرطان (درجة 3) أو الكشف عن سرطان عنق الرحم المتفشّي والمتقدّم في مرحلة مبكرة من خلال فحص screening، مثل فحص خلية من عنق الرحم (Pap). حاليًّا يتم استخدام اختبار الفحص على أساس تحديد فيروس الورم الحليمي البشري HPV test".

وناشدت وزارة الصحة النساء "باستشارة الطبيب/ة المعالِج/ة أو طبيب/ة النساء، المتابعة، وإجراء الفحوصات بانتظام من أجل الكشف عن المرض في مرحلة مبكرة وتلقّي العلاج كالمطلوب".