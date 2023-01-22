عرب ٤٨ يتجدد
  2. صحة
  3. صحة

أفغانستان: وباء "مجهول" يحصد أرواح 21 شخصا

تاريخ النشر: 22/01/2023 - 10:55

أفغانستان: وباء "مجهول" يحصد أرواح 21 شخصا
إعطاء جرعة دواء لطفلة أفغانية (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، عن وفاة 21 شخصا جراء "وباء مجهول" في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

وأفاد مسؤولون محليون في تصريحات صحافية، بظهور وباء مجهول لم تتمكن الفرق الصحية من تشخيصه بعد، في منطقة بامير التابعة لمديرية واخان في الولاية.

وأشاروا إلى وفاة 21 شخصا أصيبوا بالعدوى خلال آخر أسبوعين، وأكدوا استمرار العمل لتشخيص المرض.

من جهتها قالت وزارة الصحة في حكومة طالبان، إن فرقا طبية وصلت إلى المنطقة عبر طاجيكستان.

وتقع منطقة بامير في بدخشان على الحدود مع الصين وباكستان وطاجيكستان ويعيش فيها مواطنون أفغان من أصول قرغيزية.

بودكاست عرب 48

#وباء في أفغانستان

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لماذا لا يستطيع البعض تمييز اليمين واليسار؟
لماذا لا يستطيع البعض تمييز اليمين واليسار؟

2023-01-19

عصر العلاجات الجينية وأسعارها الباهظة
عصر العلاجات الجينية وأسعارها الباهظة

2023-01-19

اضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه… إستراتيجيّات للتعامل
اضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه… إستراتيجيّات للتعامل

2023-01-18

الأكثر قراءة

استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام الله

استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام الله

2023-01-21
أندية عالمية تقاطع

أندية عالمية تقاطع "بوما" لدعمها الاحتلال استجابة لـ"BDS"

2023-01-21
قمة فاشلة في القاهرة

قمة فاشلة في القاهرة

2023-01-21
إمداد أوكرانيا بدبابات ثقيلة يصطدم بتردد ألمانيا في قاعدة رامشتاين

إمداد أوكرانيا بدبابات ثقيلة يصطدم بتردد ألمانيا في قاعدة رامشتاين

2023-01-21
حالة الطقس: درجات حرارة أعلى من المعدل وجو دافئ

حالة الطقس: درجات حرارة أعلى من المعدل وجو دافئ

2023-01-21