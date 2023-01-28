كل ما تحتاج لمعرفته عن احتباس سوائل الجسم

ما هو احتباس السوائل في الجسم؟

يعرف احتباس السوائل في جسم الإنسان بأنه تراكم للماء الزائد في أنحاء الجسم المختلفة مع عدم قدرة هذا الجسم على التخلص منها لأن الجسم بطبيعته لكي يتجنب الإصابة بأمراض هو بغنى عنها ولأنه يجب أن يخلق توازنا في أجهزته الحيوية، يحاول الاحتفاظ بحاجة أعضائه من الماء واللازم للقيام بعملياته البيولوجية وطرح الزائد منه بطرق عديدة ليبقى صحيا ومتوازنا.

وجسم الإنسان ضمن تركيبته الطبيعية الحيوية تشكل السوائل نسبة كبيرة منه، أي حوالي 65% من بنيته الداخلية، وهي موزعة ضمن خلاياه؛ حوالي الثلثين في داخلها والثلث الباقي خارج الخلية. وقد يحصل خلل في أداء الخلايا لوظيفتها ولا تبقى قادرة على القيام بها بشكل صحيح مما يؤدي إلى تراكم السوائل داخلها وازدياد حجمها عن الحجم الطبيعي وبالتالي يجعلها ذلك تنتفخ وتظهر للعين المجردة تحت الجلد وفي أي منطقة من الجسم.

أكثر أعراض احتباس السوائل انتشارا

هناك أعراض كثيرة تدلّ على حدوث احتباس السوائل في خلايا الجسم وتختلف باختلاف المنطقة الموجود فيها، وفيما يلي أهم هذه الأعراض:

أعراض احتباس السوائل في الأطراف

عند حدوث احتباس للسوائل في الأطراف كالقدمين واليدين يحدث في البداية وذمة أو تورم فيها ويزداد حجمها عن الطبيعي مع وجود لمعان في كامل منطقة التورم والإحساس بألم فيها وعند الضغط عليها تمضي عدة ثواني حتى يعود الجلد إلى ما كان عليه أو ليذهب أثر الضغط عليه.

أعراض احتباس السوائل في الدماغ

أما عند حدوث احتباس السوائل في الدماغ فيعتبر حالة خطرة إلى حدٍّ ما وقد تهدّد الحياة وأهم أعراضه حدوث القيء بالإضافة إلى الشعور بالصداع في الرأس بشكل مستمرّ وحدوث اضطراب في الرؤية بالإضافة إلى فقدان التوازن في بعض الأحيان.

أعراض احتباس السوائل في الرئتين

وفي الرئتين تدلّ حالة احتباس السوائل على وجود مشاكل خطيرة في القلب وجهاز الدوران والتنفس وتقل قدرة جهاز الدوران على تغذية الجسم بالأكسجين. وأهمّ ما يحدث هو ضيق في التنفس والسعال المزمن وآلام مختلفة الشدة في الصدر بالإضافة إلى حدوث وهن عام وضعف في الجسم.

أعراض احتباس السوائل في البطن

في البطن يحدث احتباس السوائل بشكل شائع أكثر من الأنواع الأخرى وغالبا يحدث زيادة في حجم البطن بشكل ملفت وانتفاخه بشكل غير طبيعي والشعور بألم فيه بالإضافة إلى حدوث صعوبة وتلبّك في حركة الأمعاء وإمساك بسبب ضغط السوائل عليها وتعب في التنفّس بسبب ضغط السوائل في البطن على الرئتين والحجاب الحاجز.

أعراض عامة لاحتباس السوائل

هناك أعراض عامّة تدلّ على حدوث احتباس السوائل بشكل عام في أي منطقة من الجسم دون تحديد مكان معيّن وأهمها الآلام المتفرقة في العظام والعضلات و الإحساس بصعوبة في التنقل والحركة بسبب زيادة الوزن أكثر من المعتاد وهذا يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة وتغير شكل الجسم.

في حال ظهور هذه الأعراض واستمرارها لأكثر من أسبوع يجب زيارة الطبيب المختص للمساعدة في حل المشكلة وإعطاء العلاج اللازم مع العلم أنها في بعض الأحيان قد تكون مشكلة مؤقتة وسهلة العلاج ولكن في أحيان أخرى قد تدلّ على وجود مشكلة خطيرة ولا يجب إهمالها أبدا.

أهم أسباب حدوث احتباس السوائل في الجسم

ينشأ احتباس السوائل في جسم الإنسان من أسباب كثيرة أهمها:

وجود مشكلة في القلب فعندما يكون أحد أجزاء القلب الأربعة غير قادر على القيام بعمله قد يؤدي ذلك إلى صعوبة ضخّ الدمّ إلى الحدّ اللازم فيتجمّع في الصدر والأضلاع مسبّبا حدوث تراكم في السوائل وتصل غالبا إلى تشكل وذمة.

وجود أمراض في الكبد كتشمّعه مما يؤثر على قيامه بوظائفه وهذا يؤدي إلى تغير هرمونات الجسم التي تنظم السوائل وكميات البروتينات فتتسرب هذه السوائل إلى المناطق المحيطة في الجسم مسببة التورم وحدوث الوذمة.

مشكلة في الكلى التي مهمتها التخلص من السوائل الزائدة في الجسم بالإضافة إلى الصوديوم الزائد وعدم قدرتها على أداء هذه المهمة يسبب الضغط على الأوعية الدموية وتسرب السوائل منها وتراكم السوائل في القدمين أو منطقة حول العينين.

الحمل حيث أن احتمال حدوث احتباس السوائل في الحمل كبير جدا لأنّ جسم الحامل يكون أكثر قابلية للاحتفاظ بالصوديوم عن النساء الأخريات لذلك يحصل تورم في أطرافها ووجهها، كما أن جسمها ينتج هرمونات تحرض حدوث احتباس السوائل.

تناول بعض الأدوية فهناك أنواع منها لها أعراض جانبية تتمثل بحدوث احتباس في سوائل الجسم وتزيد من فرص حدوثه مثل الاستروجينات وبعض أنواع أدوية مرضى السكّري ومضادات الالتهابات غير الستيرويدية والأدوية التي توسع الشرايين والاوردة وأغلب أدوية العلاج الكيماوي.

القيام بحمية غذائية تحتوي على عادات غذائية معينة غير صحيحة تزيد من فرص الإصابة باحتباس السوائل مثل الإكثار من تناول الصوديوم والملح واتباع سياسة التجويع بشكل دائم وقلة الغذاء والتقليل من تناول بعض الفيتامينات الضرورية للجسم مثل فيتامينات ب1 وب5 وب6.

بعض أنواع الحساسية خاصةً عند التعرض للسع الحشرات مما يؤدي إلى حدوث انتفاخ وتورم وبالتالي احتباس السوائل مكان اللسعة وأحيانا تصل إلى تورم الحلق وحدوث صعوبة في التنفس.

وجود حالات مرضية دماغية مثل السكتة الدماغية أو الجلطة والأورام الدماغية أو أي نوع من الإصابات على الرأس.

أهم طرق علاج احتباس السوائل

غالبا يكون علاج احتباس السوائل بسيطا وذلك باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن خاصةً من خلال شرب كميات جيدة ومناسبة من الماء والتقليل قدر الإمكان من تناول الملح والسكريات كذلك تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على البوتاسيوم مثل البقدونس والسبانخ والموز.

من المفيد تخفيف الوزن إذا كان زائدا وأداء الرياضة بشكل مستمر والنوم والاستيقاظ على نظام محدد والابتعاد عن الوقوف الطويل والجلوس المستمر لفترات طويلة كذلك تجنب الحرارة غير الطبيعية كالساونا ورفع القدمين بين الحين والآخر وإذا لم يشعر المريض بالتحسن فيجب اللجوء إلى الطبيب المختص للمساعدة من خلال الأدوية في التخفيف من أعراضه والشفاء منه.