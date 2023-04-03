دليلك الشامل عن فوائد الرياضة للطفل

من المعروف أن الرياضة مفيدة لصحة الطفل البدنية، ولكن من خلال هذه المقالة سوف نتعرف على فوائد الرياضة للصحة النفسية والعقلية للطفل أيضا.

الرياضة تعني الحركة بطريقة موجهة ومنتظمة لاستهلاك طاقة الجسم في تحسين قدراته بما يفيد نموه وبناءه وصحته.

وكما يهتم الأهل بغذاء طفلهم منذ ولادته، عليهم أيضا الاهتمام بتعليمه ممارسة التمارين الرياضية بطريقة صحيحة مع الانتباه إلى عدم تأجيل ذلك إلى حين بلوغ الطفل، فمن الأفضل ممارسة التمارين منذ الصغر.

فوائد الرياضة الصحية للطفل

تلعب الرياضة دورا في جعل الجسم صحيا وقويا بشكل دائم من خلال نمو العضلات وتقويتها.

تساهم أيضا الرياضة في تنظيم وقت الأطفال وتنظيم سلوكهم، وتساعد على تعليمهم حس المسؤولية.

الرياضة واللعب يجعلان الطفل يفرغ كامل شحناته السلبية مما يؤدي إلى تقليل ممارسة التصرفات العنيفة.

عندما يمارس الطفل الرياضة يسعى دوما إلى تحقيق الفوز وهذا بدوره يخلق دافع التحدي والتفوق.

يوجد أنواع من الرياضات التي تعلم الطفل كيفية الدفاع عن النفس عند التعرض لأي أذى أو تحرش.

ممارسة الطفل للرياضة تزيد من رشاقته ومرونته وتقلل خطر إصابة الطفل بالسمنة وما يرافقها من أمراض أخرى.

تساهم الرياضة في وقاية الطفل من خطر الإصابة بأمراض السكري والقلب والكلى.

الأطفال الذين يمارسون التمارين الرياضية يدركون الأطعمة الصحية التي يجب عليهم تناولها.

تساعد ممارسة التمارين الرياضية على بقاء جسم طفلك قويا خلال مراحله العمرية.

فوائد الرياضة للصحة النفسية والعقلية للطفل

من المعروف أن الرياضة مفيدة لصحة الطفل البدنية، ولكن من خلال هذه المقالة سوف نتعرف على فوائد الرياضة للصحة النفسية والعقلية للطفل أيضا.

تعد ممارسة التمارين الرياضية من أهم الطرق التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة طفلك النفسية والجسدية، ومن أهم فوائد الرياضة للصحة النفسية والعقلية للطفل نذكر ما يأتي:

تساهم الرياضة في تحسين مزاج الطفل

في حال كنت تريد أن يشعر طفلك بالاسترخاء والسعادة عليك أن ترشده إلى ممارسة النشاطات البدنية المختلفة من خلال المشي السريع أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، إذ تعمل النشاطات البدنية على تحفيز إفراز مواد كيميائية موجودة بالدماغ تجعل طفلك يشعر بالاسترخاء والسعادة.

الرياضة تعمل على زيادة تركيز الطفل

من فوائد الرياضة للصحة النفسية للطفل أنها تساعد في المحافظة على المهارات العقلية الرئيسية، ومن هذه المهارات التعلم والتفكير النقدي واستخدام الحكمة.

كما أن ممارسة الرياضات 4 إلى 5 مرات أسبوعيا ولمدة 15 دقيقة على الأقل يمكن أن توفر فوائد صحية عقلية للطفل.

تقلل من الاكتئاب والإجهاد

من فوائد الرياضة للطفل أنها تقلل مستوى هرمونات التوتر في الجسم، وفي الوقت ذاته تحفز إنتاج مادة الأندروفين (وهي مادة كيميائية يفرزها الدماغ عند ممارسة الرياضة).

تساهم مادة الأندروفين في السيطرة على الحالة النفسية للطفل، وتساعد على الوقاية من الاكتئاب والقلق والألم والخوف، وتؤدي إلى الشعور بالمرح والمتعة.

تحسين عادات النوم للطفل

ممارسة الرياضات وغيرها من أشكال النشاط البدني تساعد على تحسين عادات النوم للطفل، وذلك من خلال جعل الطفل ينام بسرعة وعمق، حيث تبين أن النوم بشكل أفضل يساعد في تحسين القوى العقلية الخاصة بطفلك وكذلك تحسين مزاجه.

تعزيز الثقة بالنفس

من فوائد ممارسة الرياضة للطفل بانتظام أنها تعزز ثقته بنفسه وترفع تقديره لذاته، وكذلك تساهم في تحسين المظهر الخارجي.

فوائد الرياضة الاجتماعية للطفل

تساعد الرياضة في تكوين شخصية الطفل

يمكن أن تساهم الرياضة في تشكيل شخصية الطفل عن طريق اللعب الصحيح والعادل، حيث تبين أن الأطفال الذين يمارسون الرياضة بروح رياضية يصبحون مع الوقت قدوة لأصدقائهم.

ممارسة الأنشطة الرياضية تساعد في تكوين صداقات جديدة

يمكن للأطفال الحصول على أصدقاء جدد من خلال مشاركتهم الرياضة مع الأخرين، ويمكن أن تستمر هذه الصداقات إلى الأبد.

الرياضة تعزز مبدأ التفاعل والعمل الاجتماعي بين الأطفال

من المهم جدا أن يتعلم الطفل طريقة العمل الجماعي، وهذا يحصل عند ممارسة التمارين الرياضية مع الآخرين، حيث يتم ذلك من خلال اللعب كفريق لتحقيق التطور والفوز.

الرياضة توفر للأطفال فرصا ليتعلَموا من فشلهم ونجاحهم

إن مشاركة الأطفال في المسابقات يساهم في تعليمهم من فشلهم ونجاحهم، وتساهم أيضا في تحفيز الأطفال للتدرب أكثر لتحقيق التفوق والفوز في المرات القادمة.

الرياضة تعلم الأطفال احترام القوانين ضد الخصوم

تعمل الرياضة على تعليم الأطفال الانصياع والانضباط لقوانين الألعاب التي يلعبونها، مما يساهم في تعليمهم الاحترام بمختلف أشكاله.

تعد الرياضة بيئة تعليمية للطفل

أظهرت العديد من الدراسات والإحصاءات أن الأطفال الذين يمارسون الأنشطة الرياضية هم أكثر جديَة في الحياة العامة وفي المدرسة، ويقومون بأداء أفضل من غيرهم.

الحد من التوتر والمشاعر السلبية عند الطفل

تساعد الرياضة على مكافحة المشاعر السلبية والسيئة مثل الانفجارات العدوانية والصراعات الداخلية، حيث تهدف الأنشطة الرياضية إلى المحافظة على صحة الجسم والقوى العقلية.

الرياضة تعلم الانضباط والالتزام

يعد الانضباط صفةً رياضية سواء كان الانضباط على مستوى الحياة العادية أو غير ذلك.

أنواع الرياضات المناسبة للأطفال حسب الأعمار

الرياضة المناسبة للأطفال من عمر سنتين إلى خمس سنوات

في هذه المرحلة العمرية يبدأ الأطفال بتعلم العديد من الحركات الجسدية، لكنهم لا يتمكنون من ممارسة الرياضات المنتظمة، لذلك يعد اللعب غير المنتظم هو الرياضة المناسبة للطفل في هذا العمر ومن ضمن هذه الرياضات القفز والركض والتزحلق وتسلق الألعاب وغيرها.

الرياضة المناسبة من عمر ست سنوات إلى عمر تسع سنوات

في هذه المرحلة تتحسن قدرة الطفل البدنية وتزداد قدرته على اتباع التعليمات، لذلك يمكن ممارسة الألعاب الرياضية المنتظمة مثل السباحة وكرة القدم والرقص وبعض ألعاب القوى.

الرياضة المناسبة من عمر عشر سنوات حتى عمر 12 سنة

في هذه الفترة العمرية يمتلك أغلب الأطفال قدرة ناضجة على فهم طريقة لعب الألعاب بطريقة صحيحة، حيث يمكنهم ذلك من ممارسة الأنشطة الرياضية المعقدة والالتزام بقواعدها مثل كرة السلة وكرة القدم وكرة الطائرة والهوكي والعديد من الألعاب الجماعية التكتيكية.

كيف تحفز طفلك على ممارسة الرياضة؟