أهم الأطعمة التي يجب تناولها من أجل صحة المعدة

يقول المثل الإنجليزي الشهير "تفاحة يوميا تغنيك عن الطبيب"، فالتفاح مصدر غني بالبكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان، وهذا هو السبب في استخدامه بشكل شائع لعلاج الإمساك والإسهال؛ كما أنه يُعتبر من مضادات

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم لسوء الحظ من مشاكل في جهازهم الهضمي، مثل عسر الهضم والتقرحات والالتهابات الشديدة، والانتفاخ والغازات والإسهال والإمساك نتيجة للعديد من العوامل المتنوعة والمختلفة مثل التوتر، والتدخين، وتناول المشروبات الغازية بكثرة، وتناول الأطعمة الجاهزة، وعدم ممارسة الرياضة، وشرب الكحول، وغيرها الكثير.

وللحصول على جهاز هضمي صحي ومعدة قوية هناك بعض الأمور التي يجب القيام بها، مثل ممارسة الرياضة، والابتعاد عن التوتر، وأهمها تناول الأطعمة المناسبة لصحة الإنسان ومعدته وذلك لأنها خط الدفاع الأولي ضد جميع الأطعمة والمشروبات التي نأكلها، فهل كنت تعلم بأن البكتيريا النافعة في أمعائك تساعد على الحفاظ على صحتك عن طريق إنتاج الفيتامينات ودعم جهاز المناعة وصد البكتيريا الضارة! ففي الواقع، أكثر من 70% من جهازك المناعي موجود في أمعائك؛ فالمعدة كما هي بيت الداء فهي أيضًا بيت الدواء.

وسنقوم تاليًا باستعراض أهم 10 أطعمة عليك تناولها من أجل الحفاظ على صحة معدتك.

أهم 10 أطعمة لجهاز هضمي صحي

1. اللبن (الأطعمة المخمرة)

والسبب في ذلك هو احتوائها على البروبيوتيك وهي الكائنات الحية الدقيقة المعززة للصحة الموجودة في أمعائك، حيث أن تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك يساعد على زيادة عدد البكتيريا المفيدة في الجسم وبالتالي تنشيط عملية الهضم وامتصاص المواد المغذية من الأطعمة التي تدخل المعدة.

من الأمثلة الأخرى على الأطعمة المخمرة:

• الكيمتشي وهو نوع من الخضراوات المخللة ومعروفة جدًا في شبه الجزيرة الكورية والصين.

• مخلل الملفوف الأحمر (ملفوف مخمر)

2. الشوفان، الموز، الثوم

هذه الأطعمة مليئة بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد في الحفاظ على توازن أمعائك والألياف عير القابلة للذوبان، والتي تعمل على تنشيط الجهاز الهضمي بالكامل فتعطيك إحساسا عظيما بالراحة، كما أنها تحتوي على البريبايوتكس، الذي يقوم بالحفاظ على قوة ونشاط الكائنات الحية الدقيقة (البكتيريا المفيدة للجسم) المعززة للصحة.

ومن الأمثلة الأخرى على هذه الأطعمة:

• نبات الهليون

• الهندباء

• البصل

• فول الصويا

3. التفاح

يقول المثل الإنجليزي الشهير "تفاحة يوميا تغنيك عن الطبيب"، فالتفاح مصدر غني بالبكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان، وهذا هو السبب في استخدامه بشكل شائع لعلاج الإمساك والإسهال؛ كما أنه يُعتبر من مضادات الحموضة الفعّالة للغاية، بالإضافة إلى ذلك ثبت أنه يقلِّل من خطر الإصابة بالتهابات الأمعاء، وتجمع الغازات، وعسر الهضم، بالإضافة إلى التهاب القولون.

ومن الأمثلة الأخرى للأطعمة المليئة بالبكتين:

• الإجاص

• الخوخ

• الجوافة

• البرتقال

4. الشّمّر

أحد الخضروات التابعة لعائلة الجزر، وهو مليئ بالألياف التي تساعد على منع الإمساك ويحسّن من عمل الجهاز الهضمي، كما يحتوي الشمر أيضًا على عامل مضاد للتشنج يعمل على إرخاء العضلات الملساء للمعدة، مما يؤدي إلى تقليل أعراض الانتفاخ والمغص.

كما يمكن الاستفادة من بذوره وأوراقه لعلاج مشاكل المعدة والأمعاء كالحرقة وفقدان الشهية.

5. بذور الشيا

حيث تعتبر بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للألياف، فتدعم نمو البكتيريا المفيدة في أمعائك وتساهم في عملية الهضم الصحية حيث أنها تزيد من نسبة امتصاص المواد المغذية للجسم، كما أنها علاج رائع للإمساك؛ وليس هذا فحسب بل أثبتت بذور الشيا فعاليتها في تنظيف القولون وحمايته من السرطان بفضل مضادات الأكسدة العالية فيها.

هل كنت تعلم: أحد مكونات عصارة المعدة التي يصنعها جسمك هي حمض الهيدروكلوريك (HCl) وهو مادة قوية يمكن أن تحرق أجزاؤك الأخرى، حيث يمكن الشعور بذلك أعلى الصدر عندما نصاب بحرقة المعدة؛ لذا، لم لا تحترق معدتك في كل مرة تقوم بعملها؟ الإجابة هي أن لها تصميمًا هيكليًا يسمح لها بحمل هذا الحمض بأمان، حيث يحتوي الجزء الداخلي من المعدة على انتفاخ القولون وعسر الهضم، وليس هذا فحسب حيث تساعد بذوره على محاربة حموضة المعدة وآلامها.

7. الحبوب الكاملة

كي تصنف على أنها حبوب كاملة، يجب أن تحتوي الحبوب على 100% من النواة بما في ذلك النخالة والجنين والسويداء. وتتميز الحبوب بوجود نسب عالية جدًا من الألياف التي يمكن أن تساعد في تحسين عملية الهضم بطريقتين مختلفتين، أولاهما: التخفيف من الإمساك وآلامه، والطريقة الثانية: لعب بعض ألياف الحبوب دور البريبايوتكس الذي يساعد على تغذية البكتيريا الصحية في أمعائك.

ومن الأمثلة الأخرى للحبوب الكاملة:

• الشوفان

• الكينوا

• البرغل

• الحنطة السوداء

• الفريكة

8. الشمندر (البنجر)

يُعتبر الشمندر ذا قيمة غذائية مرتفعة، فهو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة العالية، كما أنه يساهم في إنتاج مادة "الجلوتاثيون" التي تساعد على تخليص القولون والجسم من السموم؛ فكوب واحد من الشمندر (136 غرام) يحتوي على ما يقارب 3.4 غرام من الألياف التي تعمل على تحسين عملية الهضم وتعزيزها وتقليل نسبة الإصابة بالإمساك بالإضافة إلى محاربة أي عدوى بكتيرية قد تظهر في الجهاز الهضمي.

وما يميز الشمندر هو إمكانية تناوله بطرق مختلفة، حيث يمكن تناوله إما مسلوقًا أو مشويُا أو مخللًا، كما يمكن إضافته إلى العصائر المختلفة مثل كأس من عصير البرتقال مثلًا.

معلومة جديدة: المعدة لها أجزاء كثيرة!

فإذا ما نظرت إلى صور المعدة على الإنترنت، فمن السهل أن تعتقد أنها مجرد كيس عضلي واحد، ولكن على العكس من ذلك، تتكون المعدة من خمسة أقسام، ويلعب كل قسم دورًا في وظيفة المعدة.

9. الخضروات الورقية الخضراء

تُعتبر الخضروات الورقية الخضراء كالسبانخ والبروكلي إحدى أفضل الأطعمة الصديقة للمعدة، فهي مليئة بالألياف غير القابلة للذوبان كما أنها مصدر رائع للمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، الأمر الذي يساعد على تخفيف الإمساك، وتنظيم عمل الجهاز الهضمي وتنشيط الهضم والوقاية من سرطان القولون وتحسين تقلصات العضلات في الجهاز الهضمي بالإضافة إلى تغذية البكتيريا الجيدة في أمعائك.

أمثلة أخرى على الخضروات الورقية الخضراء:

• الخس

• الجرجير

• البقدونس

• الكزبرة

10. السلمون

من المعروف أن السلمون يُعد من الأطعمة قليلة الدسم التي يسهل على المعدة هضمها، كما أنه من الأطعمة البحرية الغنية بأحماض الأوميغا 3 يجب الحصول عليها من خلال الطعام، لأن الجسم لا يفرزها على الإطلاق التي تساعد في التقليل من آلام التهاب المعدة والأمعاء والانتفاخ لأنها لا تتطلب فرز كميات كبيرة من أحماض المعدة للهضم، كما أن السلمون مصدر تغذية ممتاز للبكتيريا المفيدة الموجودة في الجسم.

خلاصة القول هو إن المعدة هي أحد أجزاء الجهاز الهضمي الذي يقوم بخدمة جميع أجزاء الجسم وتوزيع ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن وكربوهيدرات وسكريات، والحفاظ عليه هو بمثابة الحفاظ على صحة الجسم بأكمله.

لذا، تأكد من تناول الأطعمة المفيدة لصحة معدتك وإدخالها في نظامك الغذائي اليومي بكميات معتدلة ومتوازنة دون الإفراط في تناولها، وتأكد في ذات الوقت من تبني عادات صحية أخرى مثل ممارسة الرياضة التي تخفف التوتر عن المعدة والإبتعاد عن كل ما هو ضار لصحة الجهاز الهضمي بشكل عام والمعدة بشكل خاص.