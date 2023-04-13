شركة أميركيّة للسجائر الإلكترونيّة تدفع نحو نصف مليار دولار

وبموجب التسوية الّتي وقعت الأربعاء، يحظر على "جول" الاستعانة بمن هم دون 35 سنة في إعلاناتها، بالإضافة إلى تحديد عدد المنتجات لكلّ عمليّة شراء، ومنعها إبراز منتجاتها في ألعاب الواقع الافتراضيّ.

قالت شركة "جول" الأميركيّة المصنّعة للسجائر الإلكترونيّة، إنّها وافقت على دفع 462 مليون دولار لستّ ولايات أميركيّة، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن.

وتدفع الشركة هذه المبالغ بسبب استهدافها الفئات العمريّة الصغيرة، لتواصل بذلك تسوية مجموعة من الدعاوى المرفوعة ضدّها.

ولاحظت المدّعية العامّة ليتيسيا ديمس، في البيان، أنّ "الشركة أثارت أزمة صحّيّة على مستوى البلاد من خلال إتاحة منتجات مسبّبة للإدمان للقاصرين، وإقناعهم بأنّها غير ضارّة"، مضيفة أنّ "الشركة تدفع اليوم ثمن الضرر الّذي تسبّبت به".

وبموجب التسوية الّتي وقعت الأربعاء، يحظر على "جول" الاستعانة بمن هم دون 35 سنة في إعلاناتها، بالإضافة إلى تحديد عدد المنتجات لكلّ عمليّة شراء، ومنعها إبراز منتجاتها في ألعاب الواقع الافتراضيّ.

وفرضت على الشركة أيضًا قيود تتعلّق بتسويق منتجاتها، كإلزاميّة وضعها خلف صناديق الدفع في المتاجر، على ما ذكر بيان لمدّعي نيويورك العامّ الّذي وقع التسوية إلى جانب نظرائه في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وإيلينوي وماساتشوستس ونيو مكسيكو، والعاصمة واشنطن.

وسبق لـ"جول" أن وافقت في أيلول/سبتمبر 2022 على دفع 438,5 مليون دولار إلى 34 ولاية ومنطقة أميركيّة، فيما أعلنت في كانون الاول/ديسمبر عن اتّفاقات لتسوية خمسة آلاف دعوى رفعها ضدّها عشرة آلاف شخص.

وأعلنت الشركة الأربعاء أنّها قامت حتّى الآن بتسوية دعاوى 47 ولاية ومنطقة أميركيّة.

وتراجعت قيمة الشركة في السنوات الأخيرة، بسبب هذه الدعاوى القضائيّة والشكوك المحيطة بوضع الشركة. وكانت السلطات الصحّيّة الأميركيّة أصدرت في حزيران/يونيو قرارًا يحظر على الشركة بيع السجائر الإلكترونيّة، قبل أن ترفع محكمة استئناف في واشنطن جزئيًّا هذا القرار.

وتتّهم الدعوى الّتي رفعتها المدّعية، شركة "جول" بـ"تمجيد" السجائر الإلكترونيّة في إعلانات تروّج لسجائر بنكهات مختلفة كالفاكهة والسكاكر والنعناع، وهو ما يستقطب الفئات الصغيرة، بالإضافة إلى تضليل المستهلكين في ما يتعلّق بمحتوى النيكوتين في منتجاتها والضرر الّذي تتسبّب به السجائر الالكترونيّة.

ورفعت دعاوى كثيرة أخرى على الشركة لأسباب مماثلة.