أفضل 5 فوائد الصيام المتقطع لصحتك

جب الانتباه إلى أن الصيام المتقطع ليس مناسبا للجميع، وخصوصا للأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية مثل الحمل والرضاعة الطبيعية والإصابة بأمراض معينة، لذلك يجب استشارة الطبيب

يعد الصيام المتقطع واحدا من أكثر الاتجاهات الصحية الحديثة والتي تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، إذ يتميز هذا النوع من الصيام بالقدرة على تعزيز الصحة العامة وتحسين اللياقة البدنية، بالإضافة إلى فوائدهُ العديدة في خفض الوزن وتحسين مستويات السكر في الدم والكوليسترول والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم.

لكن هل تساءلت يوما عن كيفية البدء في الصيام المتقطع؟ وما هي الطرق التي يمكن استخدامها للالتزام بهذا النوع من الصيام؟ وهل هناك أخطاء يجب تجنبها؟ وما هي الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الصيام المتقطع؟ وهل الصيام المتقطع آمن؟ هنا سوفَ نقدّم لك إجابات عن هذهِ الأسئلة والمزيد لتتمكن من فهم أكثر عن فوائد وتحديات الصيام المتقطع وكيف يمكن تطبيقهُ بأمان وفاعلية.

كم عدد أيام الصيام المتقطع في الأسبوع؟

يتفاوت عدد أيام الصيام المتقطع التي يجب القيام بها في الأسبوع وفقا للنظام الذي يختارهُ الشخص وهو ما يختلف بشكل كبير حسب الاحتياجات الفردية والأهداف المرجوة، فالأنماط الشائعة في الصيام المتقطع تشمل:

الصيام بنسبة 16/8: يتضمن الصيام لمدة 16 ساعة يوميا وتناول الطعام خلال فترة 8 ساعات، وهذا النظام يمكن تطبيقهُ عن طريق تناول وجبتين كبيرتين في اليوم مثل الإفطار والعشاء. الصيام بنسبة 5:2: يتضمن تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة خمسة أيام في الأسبوع والصيام لمدة يومين غير متتاليين في الأسبوع، وخلال يومي الصيام يجب تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة إلى ما يقارب 500-600 سعرة حرارية فقط. الصيام بنسبة 24 ساعة: يتضمن الصيام لمدة 24 ساعة واحدة مرة أو مرتين في الأسبوع، ويعتبر هذا النظام من الأنماط الأكثر صعوبة.

لكن يجب الانتباه إلى أن الصيام المتقطع ليس مناسبا للجميع، وخصوصا للأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية مثل الحمل والرضاعة الطبيعية والإصابة بأمراض معينة، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام غذائي جديد.

فوائد الصيام المتقطع لصحتك

الصيام المتقطع أو ما يعرف بـ"Intermittent Fasting" هو نمط غذائي يتضمن تناول الطعام خلال فترة معينة من اليوم والامتناع عن تناول الطعام لفترة أطول من الوقت، وقد أظهرت الدراسات بعض الفوائد الصحية المحتملة لِلصيام المتقطع ومن بين هذهِ الفوائد:

فقدان الوزن : يمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى فقدان الوزن، حيث يساعد على خفض عدد السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص خلال اليوم.

: يمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى فقدان الوزن، حيث يساعد على خفض عدد السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص خلال اليوم. تحسين مستويات السكر في الدم : يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري.

: يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري. تحسين صحة القلب : مساعدة الصيام المتقطع على تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.

: مساعدة الصيام المتقطع على تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب. تحسين الصحة العقلية : يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تحسين الصحة العقلية والتركيز وتقليل القلق والاكتئاب.

: يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تحسين الصحة العقلية والتركيز وتقليل القلق والاكتئاب. تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة: يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان والزهايمر وأمراض القلب.

يجب الانتباه إلى أنّهُ لا ينبغي استخدام الصيام المتقطع كبديل عن الرعاية الطبية اللازمة ويجب استشارة الطبيب قبل البدء في أي تغييرات في نمط الحياة أو النظام الغذائي.

ما الذي يحدث في جسم الإنسان في الصيام المتقطع؟

تتعدد الفوائد الصحية للصيام المتقطع، حيث يؤدي إلى تغييرات في عملية الاستقلاب ونظام هرمونات الجسم وغيرها من العوامل الفسيولوجية التي تؤثر على الصحة بشكل عام، تتضمن بعض التغييرات التي تحدث في جسم الإنسان خلال الصيام المتقطع ما يلي:

زيادة الحساسية للأنسولين : يؤدي الصيام المتقطع إلى زيادة حساسية الجسم للأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، وهذا يساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري من النوع.

: يؤدي الصيام المتقطع إلى زيادة حساسية الجسم للأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، وهذا يساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري من النوع. زيادة هرمون النمو : يؤدي الصيام المتقطع إلى زيادة إفراز هرمون النمو الذي يعزز نمو الخلايا وإصلاح الأنسجة ويساعد على الحفاظ على كتلة العضلات.

: يؤدي الصيام المتقطع إلى زيادة إفراز هرمون النمو الذي يعزز نمو الخلايا وإصلاح الأنسجة ويساعد على الحفاظ على كتلة العضلات. تقليل الالتهابات : يؤدي الصيام المتقطع إلى تقليل مستويات الالتهابات في الجسم، وهو الذي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأمراض والحالات المرضية بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض السرطان.

: يؤدي الصيام المتقطع إلى تقليل مستويات الالتهابات في الجسم، وهو الذي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأمراض والحالات المرضية بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض السرطان. تحسين وظائف المخ : يؤدي الصيام المتقطع إلى زيادة إنتاج البروتينات المسؤولة عن نمو وتطوير الخلايا العصبية في المخ، ما يمكن أن يحسن من الذاكرة والتركيز والتعلم.

: يؤدي الصيام المتقطع إلى زيادة إنتاج البروتينات المسؤولة عن نمو وتطوير الخلايا العصبية في المخ، ما يمكن أن يحسن من الذاكرة والتركيز والتعلم. تحسين صحة القلب: يؤدي الصيام المتقطع إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يمكن أن يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار في الدم.

متى تظهر نتائج الصيام المتقطع

تختلف فترة ظهور نتائج الصيام المتقطع من شخص لآخر، حيث تعتمد على العوامل المختلفة مثل الوزن الحالي للشخص ونوع النظام الغذائي الذي يتبعهُ، إضافةً إلى مستوى نشاطهُ البدني وعوامل أخرى.

مع ذلك، يمكن أن تلاحظ بعض النتائج الإيجابية في الأسابيع الأولى من الصيام المتقطع مثل فقدان الوزن وتحسن في الصحة العامة وزيادة في الطاقة، ومن الممكن أن تلاحظ تحسنا في مستويات السكر في الدم والكوليسترول وضغط الدم.

مع مرور الوقت والاستمرار في الصيام المتقطع يمكن أن تلاحظ نتائج إيجابية أكثر، بما في ذلك تقليل نسبة الدهون في الجسم وتحسن في وظائف الدماغ وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة، ومن المهم الإشارة إلى أن الصيام المتقطع ليس علاجا نهائيا لأي حالة صحية، ويجب على الأشخاص المهتمين باعتماد هذا النظام الغذائي استشارة الطبيب قبل البدء فيه.

ما هو الأكل الممنوع في الصيام المتقطع

في الحقيقة لا يوجد نوع محدد من الأطعمة الممنوع تماما في الصيام المتقطع، لكن ينصح بتجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الجسم وتعطل عملية الصيام ومن هذهِ الأطعمة:

الوجبات السريعة والمقرمشات والوجبات الجاهزة، حيث تحتوي على نسب عالية من الدهون والسكريات والأملاح والمواد الحافظة التي يمكن أن تؤثر على صحة الجسم وتزيد من الشعور بالجوع.

المشروبات الغازية والعصائر المحلّاة والمشروبات الرياضية والقهوة، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وتعطيل عملية الصيام.

الحلويات والكعك والشوكولاتة لأنها تحتوي على نسب عالية من السكريات والدهون والسعرات الحرارية التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الجسم وتعطل عملية الصيام.

بدلا من ذلك ينصح بتناول الأطعمة الصحية المفيدة للجسم مثل الخضروات والفواكهُ والبروتينات الصحية مثل اللحوم البيضاء والأسماك والبيض والمكسرات والبقوليات، إضافةً إلى الحرص على شرب كمية كافية من الماء.

كم كيلو ينزل الصيام المتقطع في أسبوع؟

يختلف معدل فقدان الوزن خلال فترة الصيام المتقطع من شخص لآخر، حيث يتأثر بالعديد من العوامل مثل الوزن الأساسي للشخص ومستوى النشاط البدني ونوعية الأطعمة التي يتناولها ومدى التزامهُ بالصيام المتقطع وغيرها من العوامل.

على العموم يمكن أن يخسر الشخص من 0.5 إلى 1.5 كيلوغرام في الأسبوع أثناء ممارسة الصيام المتقطع، وهذا يعتمد على عدّة عوامل مثل النظام الغذائي الذي يتبعهُ الشخص ونوعية الأطعمة التي يتناولها خلال فترة الصيام المتقطع.

من المهم الإشارة إلى أنّ فقدان الوزن يجب أن يكون نتيجة صحية وآمنة، لا ينصح بخسارة الوزن بشكل مفرط خلال فترة قصيرة حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات جانبية غير مرغوبة على الصحة، لذلك يجب التحدث مع الطبيب أو الخبير الصحي قبل البدء في أي نظام غذائي أو رياضي لتحديد الوزن المناسب والتغذية الصحية والآمنة لِجسم الفرد.