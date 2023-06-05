الفرق بين البطاطا الحلوة والبطاطا: القيمة الغذائية واختلاف الطعم

البطاطا الحلوة لها طعم حلو ومميز بشكل طبيعي بينما البطاطا العادية لها طعم أكثر ملائمة للتوابل ومآل للملوحة والتوازن بين النكهات المختلفة.

في عالمنا الحديث يشهد النظام الغذائي تغيرات كبيرةً، حيث يبحث الكثيرون عن الأطعمة الصحية والغنية بالفيتامينات والمعادن التي تحسّن صحتهم وتحميهم من الأمراض المختلفة، ومن بين هذهِ الأطعمة تأتي البطاطا في مقدمة القائمة فهي تعتبر مصدرا هاما الكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن والبروتينات. ومع وجود أنواع مختلفة من البطاطا، يدور السؤال عن ما هي الفوائد الغذائية لكل نوع؟ وما هي الاختلافات بينهما من حيث القيمة الغذائية والفوائد الصحية وطرق الاستخدام.

لذلك سنستكشف الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة والعادية ونتحدّث عن الاختلافات بينهما من حيث القيمة الغذائية والشكل واللون والطعم والاستخدام، ونجيب عن العديد من الأسئلة التي تتبادر للأذهان حول هذهِ الأطعمة الرائعة. تابعوا معنا لمعرفة كل ما يتعلق بالبطاطا وفوائدها الصحية.

الفرق بين البطاطا الحلوة والبطاطا العادية من ناحية الطعم

البطاطا الحلوة لها طعم حلو ومميز بشكل طبيعي بينما البطاطا العادية لها طعم أكثر ملائمة للتوابل ومآل للملوحة والتوازن بين النكهات المختلفة.

عند طهي البطاطا الحلوة يتحول السكر الطبيعي فيها إلى كَرمل، ما يمنحها طعما حلوا ومميزا يميل إلى اللذة وتحتوي البطاطا الحلوة أيضا على نكهة مميزة من المكونات الأخرى التي تتكون منها مثل الفيتامينات والألياف.

أمّا البطاطا العادية فلها طعم معتدل ومتعدد الأبعاد وتتلاءم بشكل جيد مع مختلف النكهات والتوابل، وعندما تتم معالجتها بالحرارة يتشكل لديها طبقة خارجية مقرمشة وداخلية ناعمة ورطبة ما يعطيها مذاقا لذيذا.

بشكلٍ عام يمكن استخدام البطاطا الحلوة في الأطباق الحلوة والمالحة مثل الخضار المشوية والشوربة والسلطة والأطباق الشرقية بينما تستخدم البطاطا العادية بشكل أكثر شيوعا في الأطباق المالحة مثل البطاطس المقلية والبطاطا المهروسة والأطباق الغربية.

الفرق بين البطاطا الحلوة والبطاطا العادية من ناحية القيمة الغذائية

تَحتوي البطاطا الحلوة والبطاطا العادية على العديد من العناصر الغذائية المهمّة، ولكن هناك بعض الفروق البسيطة في محتواها الغذائي.

تحتوي البطاطا الحلوة على مستويات عالية من فيتامين A بالإضافة إلى الفيتامين C والبوتاسيوم والألياف الغذائية، كما أنّها منخفضة الكربوهيدرات مقارنة بالبطاطا العادية وتعتبر البطاطا الحلوة مصدرا جيدا للكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

بالمقارنة تحتوي البطاطا العادية على كميات أكبر من النشويات والكربوهيدرات وتحتوي على فيتامين C والبوتاسيوم بنسبة أقل بعض الشيء مقارنة بالبطاطا الحلوة. ومع ذلك، فإن البطاطا العادية لا تزال تعد مصدرا جيدا لِلكربوهيدرات والألياف الغذائية ويمكن أن تساعد على تحسين الهضم وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة للأداء اليومي.

بشكل عام، يمكن اختيار النوع المناسب من البطاطا بناءً على الغرض من استخدامها في الوصفة، ويمكن تضمين كلا النوعين في النظام الغذائي الصحي المتوازن لتوفير العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

الفرق بين البطاطا الحلوة والبطاطا العادية من ناحية الدهون والبروتينات

تحتوي البطاطا العادية والبطاطا الحلوة على نسبةٍ منخفضة من الدهون والبروتينات، إذا كان هناك أي فرق فإنّه يكون طفيفا.

البطاطا العادية تحتوي على نسبةٍ قليلة من البروتينات، بينما يكون محتوى الدهون فيها أيضًا منخفضًا. على الجانب الآخر، فإنّ البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة منخفضة من البروتينات أيضا لكنها تحتوي على بعض الدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة.

مع ذلك، فإنّ البطاطا العادية والبطاطا الحلوة تحتويان على مستويات عالية من الكربوهيدرات والتي توفّر الطاقة التي يحتاجها الجسم لأداء اليومي وتحافظ على مستويات السكر في الدم، ويتم تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز لتوفير الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية في الجسم.

لكن لذلك من الناحية العامّة لا يوجد فرق كبير في محتوى البروتينات والدهون بين البطاطا الحلوة والبطاطا العادية، ولكن يمكن أن يكون هناك فرق طفيف في المحتوى الغذائي العام بينهما.

الفرق بين البطاطا الحلوة والبطاطا العادية من حيث الشكل واللون

تختلف البطاطا العادية والبطاطا الحلوة في شكلها ولونها بشكل لا يمكن الجميع تمييزهُ.

الشكل

البطاطا العادية عادةً ما تكون بيضوية الشكل وتميل إلى اللون البني أو الأصفر، وتتميز بأنّها تحتوي على جلد سميك أما البطاطا الحلوة فغالبا ما تكون أطول وأكثر انحناءً، ويمكن أن تكون ذات لون بني فاتح إلى بني داكن، وتتميز بأنّها تحتوي على جلد رقيق.

اللون

البطاطا العادية تتميز بأنّ جوفها يكون أبيضا بينما يكون جوف البطاطا الحلوة ذو لون برتقالي أو أصفر أو بني، وتعتبر هذهِ الألوان نتيجة لوجود مركبات كيميائية معينة تسمى الكاروتينويدات والانثوسيانين في البطاطا الحلوة والتي توفّر فوائد صحية إضافية.

لذلك، فإنّ البطاطا العادية والبطاطا الحلوة تختلفان في شكلها ولونها ويمكن استخدام هذهِ الفروق في تمييزهم عن بعضهما البعض.

ما هي فوائد البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي توفر فوائد صحية مختلفة. ومن هذهِ الفوائد:

مصدر جيد للكربوهيدرات الصحية: حيث تحتوي البطاطا الحلوة على كميات عالية من الكربوهيدرات الصحية التي توفر الطاقة اللازمة للجسم.

غنية بالألياف الغذائية : تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك.

: تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك. مصدر جيد لفيتامين A : حيث تحتوي البطاطا الحلوة على كميات عالية من فيتامين A. الذي يعتبر مهما لصحة العيون والبشرة والشعر.

: حيث تحتوي البطاطا الحلوة على كميات عالية من فيتامين A. الذي يعتبر مهما لصحة العيون والبشرة والشعر. مضادات الأكسدة : تحتوي البطاطا الحلوة على مركبات مضادة للأكسدة مثل الأنثوسيانين وكاروتينويدات، والتي تعمل على حماية الجسم من الأضرار الناجمة عن التأكسد.

: تحتوي البطاطا الحلوة على مركبات مضادة للأكسدة مثل الأنثوسيانين وكاروتينويدات، والتي تعمل على حماية الجسم من الأضرار الناجمة عن التأكسد. تحسين صحة القلب : تحتوي البطاطا الحلوة على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات المضادة للأكسدة والتي تساعد على تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

: تحتوي البطاطا الحلوة على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات المضادة للأكسدة والتي تساعد على تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية. دعم صحة المناعة : تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين C والحديد والزنك والنحاس والتي تساعد على دعم صحة المناعة وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

: تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين C والحديد والزنك والنحاس والتي تساعد على دعم صحة المناعة وتقوية الجهاز المناعي للجسم. تقليل خطر الإصابة بالسرطان: تحتوي البطاطا الحلوة على مركبات مضادة للأكسدة والتي تساعد على الحد من خطر الإصابة بالسرطان.

ما هي فوائد البطاطا العادية

تحتوي البطاطا العادية على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن. التي توفر فوائد صحية مختلفة، ومن هذهِ الفوائد: