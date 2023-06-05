مقارنة الجبن الصلب واللين: أيهما أفضل للطبخ ولماذا؟

يمكن استخدام الجبن الصلب والجبن اللين في الأطعمة بشكل مختلف، حيث يستخدم الجبن الصلب عادة في صنع الفطائر والبيتزا في حين يستخدم الجبن اللين في العديد من الأطباق الفرنسية والإيطالية والمتوسطية

الجبن هو واحد من أكثرَ الأطعمة شهرةً حول العالم ويتمتع بمكانة مرموقة في المطابخ والمطاعم في جميع أنحاء العالم، فهو يستخدم في العديد من الأطباق سواء إن كانت الحلويات أو الأطباق الرئيسية، ويشكل عنصرا أساسيا في العديد من الثقافات الغذائية.

على الرغم من أنّهُ يمكن أن يكون الجبن لذيذا ومفيدا من حيث القيمة الغذائية، إلا أنّ هناك العديد من المعلومات التي يجب علينا معرفتها عنهُ والتي سوف نتحدث عنها هنا.

هل ترغب في معرفة المزيد عن أنواع الجبن المختلفة وفوائدها الصحية؟ هل تود معرفة الفرق بين الجبن الصلب والجبن اللين، وما هو الأفضل للاستخدام في الطهي؟ هل تريد معرفة ما هي الأجبان التي يمكن تناولها في الرجيم؟

إذا كانت إجابتك بنعم على أي من هذهِ الأسئلة، سنقدم لك كل ما تريد معرفتهُ عن الجبن بدءا من أنواع الجبن وفوائدها الصحية ووصولا إلى الأجبان المسموحة في الرِجيم والفرق بين الجبن الحيواني والنباتي.

لا تفوّت فرصة الاطلاع على هذهِ المعلومات المفيدة والمسلية عن الجبن، وتعرّف على كل ما يتعلق بهذا الطعام اللذيذ والممتع.

ما هي أنواع الجبن الصحية؟

في الحقيقة يوجد العديد من أنواع الجبن الصحية التي يمكن تناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومن بين هذهِ الأنواع:

الجبن القليل الدسم: يحتوي هذا النوع من الجبن على نسبة قليلة من الدهون والسعرات الحرارية، ويمكن استخدامهُ في العديد من الأطعمة مثل السلطات والفطائر والمقبلات. الجبن الأبيض الخالي من الدهون: هذا النوع من الجبن يحتوي على نسبة قليلة جدا من الدهون ويمكن استخدامهُ بديلا عن الجبن العادي في الوصفات المختلفة. جبن القريش: يحتوي جبن القريش على الكثير من البروتينات ونسبة قليلة من الدهون وهو يستخدم في العديد من الأطعمة الشرقية والغربية. جبن الريكوتا: يعتبر هذا النوع من الجبن الإيطالي نسبة الدهون فيهِ منخفضةٍ جدا، ويمكن استخدامهُ في العديد من الأطباق مثل السلطات والباستا والبيتزا. جبن الفيتا: تحتوي جبن الفيتا على نسبة عالية من البروتينات ونسبة قليلة من الدهون، ويمكن استخدامها في العديد من الأطباق الخاصة في حوض البحر المتوسط والأطباق العربية.

يجب الانتباه إلى أن الجبن الصحي يجب تناولهُ بشكل معتدل وفي إطار نظام غذائي متوازن ومتنوع، كما يجب الاهتمام بقراءة ملصقات الأغذية لمعرفة محتواها الغذائي والتأكد من أنها تناسب احتياجات الجسم.

ما الفرق بين الجبن الصلب والجبن اللين

الجبن الصلب والجبن اللين هما نوعان من الأجبان المختلفة في الملمس والتركيبة والمذاق.

الجبن الصلب : هو الجبن الذي يكون لديه تركيبة صلبة وجامدة وهو عادةً ما يتميّز بنكهة قوية ومتميزة، ويمكن أن يكون مصنوعا من الحليب الكامل أو الحليب الخالي من الدسم وأنواعهُ المعروفة تشمل الشيدر والجبن السويسري والبارميزان والجبن الأزرق.

: هو الجبن الذي يكون لديه تركيبة صلبة وجامدة وهو عادةً ما يتميّز بنكهة قوية ومتميزة، ويمكن أن يكون مصنوعا من الحليب الكامل أو الحليب الخالي من الدسم وأنواعهُ المعروفة تشمل الشيدر والجبن السويسري والبارميزان والجبن الأزرق. الجبن اللين: هو الجبن الذي يكون لديه تركيبة ناعمة ولينة ويتميّز بنكهة خفيفة ومتموجة، وهو عادة ما يكون أكثر رطوبة من الجبن الصلب ومن أنواع الجبن اللين المعروفة: الجبن الكريمي والجبن الفرنسي والجبن البورت لوي والجبن القريش الناعم.

علاوة على ذلك، يمكن استخدام الجبن الصلب والجبن اللين في الأطعمة بشكل مختلف، حيث يستخدم الجبن الصلب عادة في صنع الفطائر والبيتزا في حين يستخدم الجبن اللين في العديد من الأطباق الفرنسية والإيطالية والمتوسطية ويمكن تناولهُ كوجبة خفيفة أو مقبلات.

أيّهما أفضل للطبخ، ولماذا؟

الجواب على هذا السؤال يعتمد على نوع الطبخ والوصفة التي يتم استخدامها، فالجبن الصلب والجبن اللين يمكن استخدامهما بشكل مختلف في الطبخ وذلك وفقا لخصائص وطريقة تصنيع وملمس كل منهما.

الجبن الصلب : يمكن استخدامهُ في الطبخ بطرق عديدة مثل القلي والشوي والتسوية والحشو، ويتميّز بملمسهُ الصلب والمذاق القوي ما يجعله مناسبا للاستخدام في وصفات الأطعمة التي تتطلب المذاق القوي والمميز مثل البيتزا والمعكرونة والساندويش.

: يمكن استخدامهُ في الطبخ بطرق عديدة مثل القلي والشوي والتسوية والحشو، ويتميّز بملمسهُ الصلب والمذاق القوي ما يجعله مناسبا للاستخدام في وصفات الأطعمة التي تتطلب المذاق القوي والمميز مثل البيتزا والمعكرونة والساندويش. الجبن اللين: يمكن استخدامهُ في الطهي بطرق مختلفة مثل: الدمج والتبخير والتذويب ويتميّز بملمسهُ الناعم واللين والمذاق الخفيف ما يجعلهُ مناسبا للاستخدام في وصفات الأطعمة التي تتطلب الملمس الناعم والمذاق اللطيف مثل: الأطباق الفرنسية والمقبلات والصلصات.

يمكن استخدام الجبن الصلب والجبن اللين معا في بعض الوصفات لإضفاء نكهة مميزة ومتوازنة، كما يمكن استخدام الجبن الصلب لإضافة القوة والنكهة إلى الأطعمة بينما يمكن استخدام الجبن اللين لإضفاء النعومة والقوام على الأطعمة، لذلك يجب اختيار نوع الجبن الذي يناسب الوصفة المستخدمة والذوق الشخصي.

ما هو أفضل نوع جبن؟

حقيقةً لا يمكن تحديد النوع الأفضل في الجبن بشكل عام لأنّ ذلك يعتمد على الأذواق الشخصية والغرض من استخدامهُ، فمثلا الأشخاص الذين يحبّون المذاق القوي والمميز يفضّلون الجبن القديم النضج أو البارميزان، بينما الأشخاص الذين يحبون المذاق اللطيف والناعم يفضلون الجبن الكريمي أو الجبن الأبيض.

بعض أنواع الجبن الشهيرة والمحبوبة عالميا تشمل الجبن الشيدر والجبن الفيتا والجبن البارميزان والموتزاريلا والجبن الروكفور والجبن الجودا والجبن الكريمي والجبن الرومي، ويتميز كل نوع من الجبن بخصائصهُ الفريدة من حيث المذاق والقوام والنضج.

لذلك، يمكن للشخص أن يجرب أنواع مختلفة من الجبن ليجد الذي يناسب ذوقهُ الشخصي ويناسب الغرض المطلوب من استخدامهُ سواء إن للتناول كوجبة خفيفة أو للاستخدام في الطبخ.

ما هي أنواع الجبن المطبوخ؟

يوجد العديد من أنواع الجبن المطبوخة والتي تختلف في ما بينها في المكونات وأسلوب تحضيرها والاستخدامات المختلفة لكل نوع، ومن بين الأنواع الشائعة للجبن المطبوخ:

جبنة الموتزاريلا المطبوخة : هي من أشهر أنواع الجبن المستخدمة في تحضير البيتزا، ويتم غالبا تحضيرها من الحليب وتضاف إليها المواد الحافظة والملح والخل. وتطهى في الماء المغلي وتحرّك بانتظام حتى يتكون القوام المطلوب. ثم تصب في قوالب وتبرّد.

: هي من أشهر أنواع الجبن المستخدمة في تحضير البيتزا، ويتم غالبا تحضيرها من الحليب وتضاف إليها المواد الحافظة والملح والخل. وتطهى في الماء المغلي وتحرّك بانتظام حتى يتكون القوام المطلوب. ثم تصب في قوالب وتبرّد. جبنة الشيدر المطبوخة : هي نوع آخر من الجبن المطبوخ الشهير وتصنع من الحليب ويضاف إليها الخل والملح والزبدة. يتم تسخين الخليط وتحريكهُ حتى يتماسك ويصبح لزجا ويمكن استخدامها في العديد من الوصفات مثل: صنع الهمبرغر وتحضير المعكرونة بالجبن.

: هي نوع آخر من الجبن المطبوخ الشهير وتصنع من الحليب ويضاف إليها الخل والملح والزبدة. يتم تسخين الخليط وتحريكهُ حتى يتماسك ويصبح لزجا ويمكن استخدامها في العديد من الوصفات مثل: صنع الهمبرغر وتحضير المعكرونة بالجبن. جبنة الريكوتا المطبوخة : هي جبنة إيطالية تصنع من الحليب المطبوخ ويتم إضافة الخل إليه، ويتم تحريك الخليط حتى يتجانس ويمكن استخدامها في صنع العديد من الأطباق الإيطالية مثل اللازانيا والرافيولي.

: هي جبنة إيطالية تصنع من الحليب المطبوخ ويتم إضافة الخل إليه، ويتم تحريك الخليط حتى يتجانس ويمكن استخدامها في صنع العديد من الأطباق الإيطالية مثل اللازانيا والرافيولي. جبنة البارميزان المطبوخة: جبنة إيطالية شهيرة وتصنع من الحليب البقري المطبوخ ويضاف إليه الملح والخميرة ويتم تركها للنضج لفترة قبل استخدامها في الأطباق.

يوجد العديد من الأنواع الأخرى من الجبن المطبوخة التي تستخدم في العديد من الوصفات المختلفة، ويمكن تجربتها والاستمتاع بها في الطبخ.

ما هو أغلى جبن في العالم؟

تتنافس العديد من الأصناف الفاخرة من الجبن على لقب "أغلى جبن في العالم"، ويختلف سعر الجبنة بناءً على ندرتها وطريقة إنتاجها ومكوناتها، ومن بين الأصناف الفاخرة والمعروفة التي يتم تداولها بأسعار مرتفعة جدا:

بارميجيانو ريجيانو الإيطالي : ويعد بارميجيانو ريجيانو (البارميزان) من أشهر الأنواع الإيطالية الفاخرة ويتم إنتاجها في مقاطعة بارما في إيطاليا وتتميز بقوامها الصلب والهش ونكهتها القوية والحادة، ويتم بيع بعض الجبن المنتج من مناطق محددة بأسعار مرتفعة جدا تصل إلى الآلاف من الدولارات للكيلوغرام الواحد.

: ويعد بارميجيانو ريجيانو (البارميزان) من أشهر الأنواع الإيطالية الفاخرة ويتم إنتاجها في مقاطعة بارما في إيطاليا وتتميز بقوامها الصلب والهش ونكهتها القوية والحادة، ويتم بيع بعض الجبن المنتج من مناطق محددة بأسعار مرتفعة جدا تصل إلى الآلاف من الدولارات للكيلوغرام الواحد. جبنة الروكفور الفرنسية : هي جبنة فرنسية شهيرة تتميز بنكهتها الحادة والقوية ويتم إنتاجها في منطقة روكفور في فرنسا، ويتم بيعها بأسعار مرتفعة تصل إلى المئات من الدولارات للكيلوغرام الواحد.

: هي جبنة فرنسية شهيرة تتميز بنكهتها الحادة والقوية ويتم إنتاجها في منطقة روكفور في فرنسا، ويتم بيعها بأسعار مرتفعة تصل إلى المئات من الدولارات للكيلوغرام الواحد. جبنة ستيلتون البريطانية: جبنة بريطانية تشتهر بنكهتها القوية والحادة وتحضر من حليب الأغنام، ويتم بيعها بأسعار تصل إلى المئات من الدولارات للكيلوغرام الواحد.

هذهِ بعض الأمثلة عن الأصناف الفاخرة من الجبن وأسعارها المرتفعة، ومن المهم الإشارة إلى أنّ هذهِ الأسعار تختلف من مورد لآخر ومن موسم لآخر وفقا للعديد من العوامل المختلفة، ويمكن أن يختلف السعر حسب المنطقة التي يتم بيعها فيها.