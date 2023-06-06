بواسطة الذكاء الاصطناعي: باحثون يكتشفون مضادا حيويا مكافحا للبكتيريا المُقاوِمة للأدوية

يحمل المضاد الجديد الذي تم اكتشافه إمكانات كبيرة في علاج بكتيريا "Acinetobacter baumannii"، وهو نوع من البكتيريا التي يتم العثور عليه بكثرة في المستشفيات ويعرف بتسببه في التهابات خطيرة مثل التهاب الرئة والسحايا وغيرها.

تمكن فريق بحثي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة ماكماستر من استخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي (AI) بنجاح لتحديد مضاد حيوي فعال يمكنه مكافحة العدوى المقاومة للأدوية التي تسببها بكتيريا معينة.

ويحمل المضاد الجديد الذي تم اكتشافه إمكانات كبيرة في علاج بكتيريا "Acinetobacter baumannii"، وهو نوع من البكتيريا التي يتم العثور عليه بكثرة في المستشفيات ويعرف بتسببه في التهابات خطيرة مثل التهاب الرئة والسحايا وغيرها.

واكتسبت هذه البتكيريا سمعة سيئة بسبب قدرتها على البقاء على أسطح المستشفيات واكتساب جينات مقاومة للمضادات الحيوية من بيئتها المحيطة. وكانت تُسبب سلالات A. baumannii التي تظهِر مقاومة تقريبا لكافة المضادات الحيوية المتاحة، مصدر قلق للمختصين.

وللتغلب على هذا القلق المُلِح، قام الفريق البحثي بتطبيق نموذج تعلم آلي لتقييم حوالي 7000 مركب دوائي محتمل، وفي النهاية تم تحديد مضاد حيوي جديد ذو فعالية واعدة ضد A. baumannii.

وعبّر الأستاذ للهندسة الطبية والعلوم في معهد MIT للهندسة الطبية، جيمس كولينز، عن حماسه تجاه قدرات الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف المضادات الحيوية المُبتكرة.

وتسلط الدراسة المنشورة في المجلة العلمية المحكمة "Nature Chemical Biology" الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعبه في البحث عن مضادات حيوية جديدة.

ويعزز هذا الاكتشاف الثوري الأمل في مكافحة العدوى البكتيرية المقاوِمة للأدوية ويمثل دليلا إضافيًا على قدرة الذكاء الاصطناعي على قدرة تقدُّم مجال البحث والتطوير في مجال المضادات الحيوية.