علاج جديد يقلّص بنسبة 74% خطر تقدم نوع نادر من السرطان

في التجربة السريرية، تلقى نصف المرضى "كارفيكتي" بينما تلقى النصف الآخر مجموعة من الأدوية الأخرى المستخدمة عادة. ووجد الباحثون بعد متابعة المرضى لمدة 16 شهرًا أن "‘سيلتاكابتاغن أوتولوسل‘ يقلص خطر تقدم المرض بنسبة 74% مقارنة بالعلاجات المعيارية".

أظهرت دراسة حديثة أن هناك علاجًا يعمل على تغيير خلايا الجسم المناعية جينيًا، ويتمتع بقدرة على تقليص خطر تقدم نوع نادر من سرطان الدم بنسبة 74%. وتمت هذه الدراسة على "سيلتاكابتاغن أوتولوسل" (المعروف أيضًا باسم "كارفيكتي")، حيث تم اختباره في تجربة سريرية شملت 419 مريضًا لا يستجيبون للعلاج الكيماوي "ليناليدوميد".

على الرغم من شيوع استخدام هذا العلاج، إلا أن نسبة كبيرة من المرضى لم تعد تستجيب للعلاجات الحالية المتاحة. وقد أوضح أوريوف أوديجيد، اختصاصي في الأورام، خلال مؤتمر للمتخصصين في السرطان، أن "‘كارفيكتي‘ يعرض نتائج فعالة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الخيارات الحالية للمرضى" ويمكن استخدامه بأمان في المرحلة المبكرة من العلاج.

في التجربة السريرية، تلقى نصف المرضى "كارفيكتي" بينما تلقى النصف الآخر مجموعة من الأدوية الأخرى المستخدمة عادة. ووجد الباحثون بعد متابعة المرضى لمدة 16 شهرًا أن "‘سيلتاكابتاغن أوتولوسل‘ يقلص خطر تقدم المرض بنسبة 74% مقارنة بالعلاجات المعيارية".

يصيب الورم النقوي المتعدد الخلايا البلازمية في الدم البيضاء ويمكن أن يتسبب في تلف العظام والكلى والجهاز المناعي. يعاني سبعة من كل مئة ألف شخص سنويًا من هذا النوع من سرطان الدم، وفقًا لمركز "كليفلاند كلينيك".

حاليًا، لا يوجد علاج للورم النقوي المتعدد، ويتم تعديل خلايا المريض بإزالة الخلايا التائية لمستقبلات المستضد الخيمري (CAR) وتجهيزها جينيًا في المختبر لتصبح قادرة على تتبع الخلايا السرطانية وتدميرها.

وخلال التجربة السريرية، كان عدد التطورات غير المرغوب فيها الخطرة إلى المُهدِّدة للحياة أعلى قليلاً لدى المجموعة التي تناولت "كارفيكتي" مقارنة بالمجموعة الأخرى (97% مقابل 94%)، فيما عانى ثلاثة أرباعهم من رد فعل مناعي مفرط ونحو 5% منهم من متلازمة السمية العصبية.

وسيواصل الباحثون متابعة كل هؤلاء المرضى لتحديد آثار هذه العلاجات على المدى البعيد وتأثيرها على جودة حياتهم.