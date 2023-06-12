التكنولوجيا الحيويّة: ثورة في الطبّ الدقيق

تشهد التكنولوجيا الحيويّة الّتي تعتبر مجالًا دائم التطوّر، تطوّرات كبيرة في السنوات الأخيرة، ممّا أدّى إلى ثورة في طريقة التعامل مع الرعاية الصحّيّة وتحسين نوعيّة حياة الإنسان، فبفضل تطبيقات تقنيّات تعديل الجينات والطبّ التجديديّ والطبّ الشخصيّ، فتحت التكنولوجيا الحيويّة أبوابًا للابتكار والاكتشاف.

وتعتبر تقنيّة تعديل الجينات من بين أكثر الابتكارات الحيويّة التطويريّة المتقدّمة، حيث بإمكان العلماء استخدامها لتعديل ترتيب الحمض النوويّ للكائنات بدقّة عالية، وبفضل تطوير أداة CRISPR-Cas9 المبتكرة لتعديل الجينات، تمكّن العلماء من الوصول إلى تقدّم كبير وفتح آفاق جديدة في هذا المجال، حيث إنّ تلك التقنيّة تمكّن العلماء من التركيز على تعديل تسلسلات محدّدة من الحمض النوويّ بدقّة فائقة وإجراء التعديلات اللازمة، ممّا يتيح الفرصة للوصول إلى أساليب علاجيّة جديدة للأمراض الجينيّة.

ويمتلك التعديل الجينيّ إمكانيّات هائلة في مجال الرعاية الصحّيّة، خاصّة في استخدامها لعلاج الاضطرابات الوراثيّة، حيث تمكّن الباحثون من تحقيق تقدّم كبير في استخدام التعديل الجينيّ لإصلاح طفرات جينيّة تسبّبت بأمراض مثل التليّف الكيسيّ وفقر الدم المنجليّ والحثل العضليّ، وتعتبر هذه التكنولوجيا المتقدّمة بمثابة فرصة لتغيير حياة الملايين من المرضى الّذين يعانون من الحالات الوراثيّة، وتساعدهم على تحسين نوعيّة حياتهم.

والطبّ التجديديّ هو مجال آخر في التكنولوجيا الحيويّة، إذ يهدف إلى استخدام القدرات الشفائيّة الطبيعيّة في الجسم لتجديد وتبديل الأنسجة والأعضاء التالفة، تتميّز الخلايا الجذعيّة، الّتي تعدّ من المكوّنات الأساسيّة للطبّ التجديديّ، بقدرتها على التحوّل إلى أنواع مختلفة من الخلايا، وهي تلعب دورًا حاسمًا في هندسة الأنسجة وزرع الأعضاء.

وثبّت استخدام الخلايا الجذعيّة في المجال الطبّيّ التجديديّ تزايدًا كبيرًا، حيث يعالج هذا النوع من الخلايا العديد من الحالات مثل تلك المرتبطة بحالات الحبل الشوكيّ والأمراض المزمنة كالقلب والسكّريّ، لذلك، يهدف العلماء عند زراعة الخلايا الجذعيّة في الأنسجة والأعضاء التالفة، إلى تحفيز الآليّات الثابتة الّتي تعمل على إصلاح الجسم واستعادة نشاطه الطبيعيّ، ومع ذلك، فإنّ هناك تحدّيات تواجه هذه الطريقة، إلّا أنّ الإنجازات الّتي تحقّقت في هذا النوع من العلاج تؤكّد على إمكانيّة الثورة الّتي يمكن أن يدخلها الطبّ التجديديّ في مجال العلاج والإصابات المزمنة، وهذا يمنح فرص الشفاء للمرضى الّذين كانوا يعتبرون في الماضي غير قابلين للعلاج.

وظهرت التكنولوجيا الحيويّة كممهّد طريق للطبّ الشخصيّ، وهذا النهج يعتمد على تصميم العلاجات الطبّيّة للمرضى الأفراد بناء على السمات الجينيّة ونمط حياتهم والبيئة المحيطة بهم، ويعتمد الطبّ المخصّص على التطوّرات في علم الجينوم والبروتيوميّات والمعلوماتيّة الحيويّة لتطوير علاجات موجّهة تكون أكثر فعّاليّة وأقلّ تأثيرًا على الصحّة.

وتقليديًّا، تمّ اتّباع نهج واحد في العلاج الطبّيّ ولا يناسب الجميع، ولكنّ هذا النهج فشل في مراعاة الفروق الفرديّة الّتي يمكن أن تؤثّر بشكل كبير على نتائج العلاج، إلّا أنّ الطبّ المخصّص يهتمّ بالأمر وينظر إلى الاختلافات الجينيّة الّتي تؤثّر على الأدوية والّتي تزيد من فاعليّة العلاج، ويمكن للأطبّاء معالجة هذا الأمر بتحليل الملفّ الجينيّ والاستناد إلى ذلك في اختيار أساليب العلاج والجرعات المناسبة وزيادة فعاليّة العلاج وتحسين نتائج المرضى وتقليل تكلفة الرعاية الصحّيّة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد التكنولوجيا الحيويّة في إنتاج الأغذية الآمنة والمغذّية، وتحسين مردوديّة المحاصيل والثروة الحيوانيّة،

وتترتّب آثار التكنولوجيا الحيويّة على مستقبل الرعاية الصحّيّة على المدى البعيد، فإلى جانب الاستحواذ على التقنيّات الجديدة المصمّمة لهذا الغرض، يوجد مجموعة من المجالات الناشئة الّتي تفيد هذا القطاع، مثلًا، يعدّ علم الأحياء التركيبيّ الّذي يجمع بين المبادئ الهندسيّة وعلم الأحياء، أحد أبرز المجالات لتطوير كائنات وجزيئات جديدة ذات تطبيقات في الطبّ والصناعة، وبالنسبة للمعلوماتيّة الحيويّة، فإنّ تطبيق علوم الكمبيوتر والإحصاءات على البيانات البيولوجيّة ساعد في ثورة في اكتشاف وتطوير الأدوية عبر تحليل كمّيّات هائلة من البيانات الجينوميّة والبروتينيّة بما يفيد الباحثين.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم التكنولوجيا الحيويّة بدور حيويّ في مواجهة التحدّيات الصحّيّة العالميّة، حيث أثبتت اللقاحات الّتي تمّ تطويرها باستخدام تقنيّات التكنولوجيا الحيويّة، مثل لقاحات RNA، فعّاليّتها العالية في مكافحة الأمراض المعدية، وتمّ استخدامها في أثناء وباء كورونا، وتتضمّن فوائد التكنولوجيا الحيويّة أيضًا معالجة المخاوف الغذائيّة من خلال تعديل النباتات وتحسين استدامة البيئة من خلال الموادّ الحيويّة وتقنيّات الطاقة النظيفة.