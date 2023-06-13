سيكولوجيّة الرفاه: العامل الوراثيّ ليس "حتميًّا"

تعتبر الحياة السعيدة والمرضيّة تعتبر هدفًا عالميًّا يتخطّى الحدود الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة، والّذي يطمح إليه الناس في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى كون السعادة موضوعات للنقاش الفلسفيّ والتكهّنات، لكن في السنوات الأخيرة ظهر مجال علم النفس الإيجابيّ للدراسة العلميّة للسعادة والرفاهية والرضا عن الحياة.

وعادة ما يشمل مفهوم الرفاهية المشاعر الإيجابيّة والرضا عن الحياة، والشعور بالمعنى والهدف، أمّا السعادة فهي مفهوم أوسع يشمل الأبعاد الجسديّة والنفسيّة والاجتماعيّة للصحّة. ويمثّل تخصّص علم النفس الإيجابيّ، الّذي ابتكره العالم مارتن سيليجمان بالاشتراك مع زملائه، إحدى النقلات الجوهريّة في مجال علم النفس، بسبب اهتمامهم بالنواحي الإيجابيّة الّتي تحتويها تجربة الإنسان، وهذا يختلف عن الركيزة فقط على الجوانب المرضيّة والأمراض العقليّة، ويتمثّل الهدف الرئيسيّ من ذلك العلم في فهم ما يجعل الحياة تستحقّ العيش والازدهار فيها، وكيف يمكن للأفراد تحقيق الرفاهية والسعادة.

ويوفّر علم النفس الإيجابيّ أفكار واستراتيجيّات قيّمة لفهم سيكولوجيّة الرفاهية وتحقيق نمط حياة مجد ومريح. على الرغم من تأثير الظروف الخارجيّة على السعادة، فإنّ الأنشطة المقصودة والعلاقات الاجتماعيّة والإدراك والاهتمام بالذات تساهم بشكل حاسم في تعزيز الرفاهية الذاتيّة.

وتركّز العديد من الدراسات على العوامل الّتي تساهم في السعادة والرفاهية، وتؤكّد نتائجها على عدم تحديد السعادة بناء على الإحساس الماديّ، كالثراء والأملاك المادّيّة، وعلى الرغم من أنّ تلك العوامل قد تؤثّر في الرفاه الذاتيّ إلى حدّ ما، فإنّ تأثيرها غير قويّ ونسبيًّا مؤقّت، وتشير الدراسات إلى أنّ الجينات والصفات الشخصيّة والأنشطة المرغوبة تلعب أدوارًا مهمّة في تشكيل السعادة على المدى الطويل.

وتظهر الأبحاث الّتي تتناول التوأم والأسرة أنّ الوراثة تساهم بنسبة 40-50٪ في الفروق الفرديّة فيما يتعلّق بالسعادة، وهناك بعض الأشخاص الّذين رزقوا بطبيعة وراثيّة مبتهجة وسعادة كبيرة، وكذلك، ترتبط العديد من الصفات الشخصيّة بالرفاهية مثل الانبساطيّة والاستقرار العاطفيّ، ولكن من المهمّ ملاحظة أنّ الوراثة والصفات الشخصيّة ليست المصير الوحيد، وأنّ هناك العديد من الأمور الّتي يمكن للأفراد القيام بها لتحقيق السعادة وذلك من خلال الجهود الشخصيّة، بحسب باحثين

واستنتجت الدراسات العلميّة العديد من الأنشطة المؤثّرة في تعزيز الرفاهية والسعادة، ومن تلك الأنشطة "ممارسة الامتنان"، فقد ثبت أنّها تزيد المشاعر الإيجابيّة والرضا عن الحياة، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدّي الكتابة بشكل منتظم في عن الأشياء المحسوسة العزيزة، إلى زيادة الرفاهية الفرديّة بشكل كبير، وبحسب باحثين في هذا المجال، فإنّه بإمكان الفرد تعزيز رفاهيته من خلال مشاركته في الأنشطة الّتي توفّر له شعورًا جيّدًا، حيث يتمّ تطوير تركيزه ويتمّ استيعابه بالكامل في ما يمارسه. فالفرد يمكنه ممارسة هواياته أو الرياضة أو الإبداع لتوليد مشاعر إيجابيّة ورضا بالنفس.

وتعتبر العلاقات الاجتماعيّة مؤشّرًا مهمًّا للسعادة والازدهار، إذ يرتبط بشكل مستمرّ بين الرفاهية الذاتيّة وتفاعلات إيجابيّة بين الأشخاص الّذين يحتفظون بعلاقات قويّة ومستمرّة، وما يزيد من الشعور بالسعادة والرضا هو الحفاظ على العلاقات الوثيقة، وقضاء وقت ممتع مع الأحباب، وبناء شبكة داعمة من الأصدقاء، كما تعدّ أنشطة العناية الذاتيّة، بما في ذلك النوم الكافي وممارسة الرياضة البدنيّة بانتظام وعادات الأكل الصحّيّة، مهمّة أيضًا للحفاظ على الرفاهية، فلا تساهم الاهتمام بصحّة الجسم فحسب، بل توفّر أساسًا راسخًا للشعور بالإيجابيّة.