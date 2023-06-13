"التحالف العالميّ للقاح والتحصين" دعم تطعيم أكثر من مليار طفل

وفقًا لغافي تظهر البيانات الأوّليّة استئناف تغطية التحصين الروتينيّ في عام 2022 في 57 دولة تتلقّى مساعدات المنظّمة، بعد التراجع الملحوظ بين عامي 2020 و2021 بسبب تأثير وباء كوفيد.

نشر التحالف العالميّ للقّاحات والتحصين "غافي"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا جديدًا، أعلن فيه أنّ المنظّمة دعمت التطعيم الروتينيّ لأكثر من مليار طفل منذ عام 2000.

وأضافت المنظّمة الدوليّة، إنّ هذه التطعيمات الروتينيّة، ساهمت في إنقاذ حياة 17 مليون طفل على الأقلّ، وأكّدت المنظّمة أنّها على الطريق الصحيح، لتحقيق غالبيّة أهدافها الإستراتيجيّة بحلول عام 2025.

ومنذ إنشائها ساهمت غافي في تحصين أكثر من مليار طفل، مع تأمين مليارات اللقاحات الأساسيّة في حالات الطوارئ أو الأوبئة.

ووفقًا لغافي تظهر البيانات الأوّليّة استئناف تغطية التحصين الروتينيّ في عام 2022 في 57 دولة تتلقّى مساعدات المنظّمة، بعد التراجع الملحوظ بين عامي 2020 و2021 بسبب تأثير وباء كوفيد.

وفي كلّ عام توفّر هذه الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ الّتي تجمع البلدان المانحة والمستفيدة بالإضافة إلى منظّمة الصحّة العالميّة واليونيسيف والبنك الدوليّ وصناعة اللقاحات ومؤسّسة بيل وميليندا غيتس، اللقاحات الّتي تحمي نصف أطفال العالم من بعض الأمراض الأكثر فتكًا.

وبحسب المنظّمة فإنّ "مستويات التحصين تميل إلى الاقتراب من مستواها المرجعيّ التاريخيّ".

وإلى جانب مساهمتها في التحصين الأساسيّ للأطفال، تدير غافي مخزون اللقاحات ضدّ الكوليرا والحمّى الصفراء ومرض المكوّرات السحائيّة الغازيّة وفيروس إيبولا.

ولعبت غافي أيضًا دورًا محوريًّا في آليّة كوفاكس Covax لتزويد شعوب البلدان الفقيرة بلقاحات مضادّة لكوفيد والّتي لم تتمكّن الحكومات من تأمينها.

وقال التقرير إنّه في حين تأثّرت فعّاليّتها إلى حدّ بعيد نتيجة صعوبات الإمداد في الهند وأيضًا بسبب عدم الثقة باللقاحات في بعض البلدان، "شحّنت كوفاكس ما يقارب ملياري جرعة وبالتّالي تجنّب 2,7 مليون حالة وفاة في 92 دولة منخفضة الدخل".

وتظهر الوثيقة كذلك أنّه رغم الضغوط الكبرى على الأنظمة الصحّيّة للبلدان بسبب جائحة كوفيد، فقد احترمت غافي أو حتّى تقدّمت على الجدول الزمنيّ لغالبيّة الالتزامات الّتي تعهّدت بها للفترة 2021-2025. ويشمل ذلك تطعيم 300 مليون طفل إضافيّ وتجنّب ما بين سبعة وثمانية ملايين حالة وفاة.