أهم الفوائد الصحية لحليب الشوك

يُصنف حليب الشوك كنوع من أنواع نبات الأقحوان التي تحتوي على مادة السيليمارين وهي مادة مضادة للأكسدة بنسبة عالية، ينمو حليب الشوك من جنوب أوروبا إلى آسيا.

أصبحت الاتجاهات حاليًا تتجه بشكل أكبر للطب البديل، وهو العلاج باستخدام الأعشاب الطبيعية للتخلص من الأمراض والآلام المزمنة، لذلك ظهرت عُشبة تُسمى عُشبة حليب الشوك أو الشوك المريمي أو الشوك المقدس وذلك لفوائده الكثيرة في علاج الكثير من الأمراض، فبمجرد سماع كلمة حليب الشوك قد يظن البعض أن هذا نوع من أنواع الحليب ولكن الأمر ليس كذلك.

ماهو حليب الشوك وأين ينمو؟

يُصنف حليب الشوك كنوع من أنواع نبات الأقحوان التي تحتوي على مادة السيليمارين وهي مادة مضادة للأكسدة بنسبة عالية، ينمو حليب الشوك من جنوب أوروبا إلى آسيا.

لماذا سُمي حليب الشوك بهذا الاسم؟

سُمي نبات حليب الشوك بهذا الاسم نسبًة لشكلها، فالنبتة ذات أوراق شائكة كبيرة يوجد عليها أوردة أو تعرجات بيضاء، كما أن العصارة المستخلصة من ذلك النبات ذات لون أبيض يُشبه الحليب.

كيف يتم تناول حليب الشوك؟

يباع حليب الشوك على شكل أقراص أو كبسولات يتم تناولها عن طريق الفم وتُصنف كمكملات غذائية، كما أنه يتوفر على شكل أكياس أعشاب تُسمى أكياس شاي حليب الشوك ويتم تناولها على شكل مشروب.

15 فائدة صحية تجعل حليب الشوك يتربع على عرش أفضل النباتات

يُفضل عدد كبير من الأشخاص اللجوء إلى استخدام النباتات والأعشاب والوصفات الطبيعية المستمدة من الطبيعة، لذلك أثبت حليب الشوك فاعليته العظيمة في علاج الكثير من الأمراض وفوائده الصحية التي لا حصر لها نذكر منها:

يعمل على تخفيض نسبة الكوليستيرول في الدم

يؤدي ارتفاع نسبة الكوليستيرول في الدم إلى الكثير من المخاطر والمشاكل الصحية التي قد تصل إلى مشاكل في القلب، جلطات وسكتات دماغية، لذلك يلعب نبات حليب الشوك دورًا مهمًا جدًا وفعالًا في الحفاظ على مستوى نسبة الكوليسترول في الدم.

تقليل أعراض الربو

يعاني مرضى الربو من التهاب مزمن في الشُعب الهوائية، الأمر الذي يتسبب في الكثير من الأعراض المؤلمة مثل ضيق التنفس والكحة وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية التي تحتاج إلى مجهود للشعور بالتعب والإرهاق والاختناق بشكل سريع، لذلك تُساعد مادة السيليمارين الموجودة في حليب الشوك على التقليل من تلك الأعراض لقدرتها الكبيرة على تقليل التهابات الشُعب الهوائية.

رفع القدرة على الاستيعاب والتركيز

أشارت بعض الدراسات التي أُجريت مؤخرًا إلى فعالية حليب الشوك في رفع القدرة على الاستيعاب والتركيز لذلك فهو له دور فعال في علاج مرض الزهايمر، كما أنه يساعد كثيري النسيان على تحسين مستوى الإدراك والتركيز والتذكّر.

التخلص من الوزن الزائد

تعرّضت مجموعة من الفئران إلى عدة تجارب لتأثير مادة السيليمارين الموجودة في حليب الشوك، أثبتت تلك التجارب أن تلك المادة ذات تأثير ملحوظ في إنقاص الوزن، لذلك يُعد لحليب الشوك فائدة كبيرة في مساعدة أصحاب السمنه المفرطة في التخلص من الوزن الزائد من خلال اتباع نظام غذائي صحي وسليم أولًا واستخدام حليب الشوك كعامل مساعد.

تحسين جودة الجلد

يتمتع حليب الشوك بفوائد كبيرة جدًا والتي من بينها قدرته الكبيرة في تحسين جودة الجلد، فقد أثبتت الدراسات تأثيره الفعال فيما يلي:

القضاء على التهابات الجلد من خلال بعض التجارب التي أجريت على عدد من فئران التجارب.

الحد من أعراض الشيخوخة التي تظهر على الجلد وذلك من خلال مساهمته بشكل كبير في تجديد خلايا الجلد.

علاج حبوب الجلد والتي تترك حفر وندوب في البشرة مما سبب الشعور بالانزعاج لدى الكثير من الحالات.

تحسين تليف الكبد

تعمل مادة السيليمارين الموجودة في حليب الشوك على تخليص الجسم من السموم بشكل كبير، وبما أن الكبد هو المسؤول الأول عن تلك المهمة إلا أن مادة السيليمارين تساعد في ترميم تليف الكبد نتيجة احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يعمل على تقوية العظام

يؤدي نقص هرمون الاستروجين في الجسم إلى ضعف العظام بشكل كبير، لذلك يلعب حليب الشوك دورًا كبيرًا في الحد من ضعف العظام نتيجة نقص ذلك الهرمون.

وقف نمو الخلايا السرطانية

توصلت الأبحاث التي تُجرى على حليب الشوك إلى فائدته العظيمة في وقف نمو الخلايا السرطانية والحد من انتشارها مما يعمل على مكافحة الكثير من أنواع السرطان من أبرزها:

سرطان المستقيم.

سرطان القولون.

تقوية الجهاز المناعي ومكافحة العدوى

يمتلك حليب الشوك فائدة كبيرة جدًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، الأمر الذي يجعلهم عُرضه للكثير من الأمراض المنتشرة، وقد اكتشف العلماء أن لحليب الشوك قدرة كبيرة على رفع كفاءة الجهاز المناعي ومساعدته في مكافحة الكثير من أنواع العدوى المنتشرة.

علاج مرض السكري النوع الثاني

أصبح أعداد المصابين بمرض السكري من النوع الثاني في تزايد بشكل كبير ويرجع ذلك إلى ارتفاع مقاومة الأنسولين في الجسم، لذلك يستطيع حليب الشوك التقليل من مقاومة الأنسولين في الجسم مما ينعكس بشكل مباشر على علاج مرض السكري.

زيادة معدل حليب الأم أثناء الرضاعة

يلعب حليب الشوك دورًا مهمًا جدًا في زيادة معدل حليب الأم للرضاعة كحل طبيعي وذلك من خلال رفع نسبة هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج الحليب في الجسم، فقد أثبتت الدراسات التي أُجريت على عدد من الأمهات المرضعات أن تناول الأم لـ240 مجم من حليب الشوك يوميًا لمدة 63 يوم ترفع نسبة الحليب في الجسم بنسبة 64% عن الأمهات اللاتي لا يتناولوه الأمر الذي يساعد الأم على ممارسة الرضاعة الطبيعية لطفلها.

منع تكون حصوات المرارة والكلى

يساعد حليب الشوك الكبد بشكل مباشر على التخلص من السموم، كما أن للكبد تأثير كبير على باقي أعضاء الجسم مثل الكلى والمرارة والبنكرياس، فتحسين أداء الكبد يؤثر بشكل إيجابي على منع تكون حصوات المرارة والكلى.

التقليل من بعض اضطرابات المعدة

أشارت الكثير من الأبحاث إلى أن تناول مشروب نبتة حليب الشوك مع النعناع والبابونج والكراوية بشكل يومي لمدة 4 أسابيع تعمل على تقليل بعض اضطرابات المعدة مثل ارتجاع المرئ وحرقة المعدة والقيئ وتشنجات المعدة.

التأثير الإيجابي على الحساسية الموسمية

أشارت بعض الأبحاث إلى أن تناول حليب الشوك سواء على هيئة مشروب أو كبسولات عن طريق الفم تُحسن من فاعلية أدوية الحساسية الموسمية.

الحد من الآلام المصاحبة للطمث الشديد

أكد عدد من الباحثين على أن تناول حليب الشوك مرتين يوميًا لمدة 3 شهور يساعد على تقليل آلام الطمث الشديد كما أنه يعمل على تحسين جودة النوم.

الآثار السلبية الناتجة عن تناول حليب الشوك

حليب الشوك مثله مثل أي نبتة عشبية لها الكثير من الفوائد وكذلك بعض الأعراض الجانبية التي قد تظهر إلى بعض الحالات والتي نذكر منها:

إصابة بعض الحالات بإسهال.

عسر الهضم.

الشعور بانتفاخ ووجود غازات في القولون.

فقدان الشهية.

الشعور بالغثيان.

الفوائد الصحية لحليب الشوك كثيرة ومتنوعة، فهو ذات تأثير إيجابي على عدد كبير جدًا من أعضاء الجسم وتحسين الأداء بشكل عام، وتتوصل الأبحاث كل يوم إلى فوائد صحية جديدة لحليب الشوك الأمر الذي يدفع الكثير إلى البحث عن ذلك الاكتشاف المميز للاستفادة من تأثيره الإيجابي على الجسم.