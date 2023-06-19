10 طرق بسيطة لتحسين صحتك

الصحة هي الكنز الحقيقي وأهم ما يملك الإنسان، فبدون الصحة تنقلب حياتك رأسًا على عقب، فكل شئ من حولك يحتاج إلى أن تكون في كامل صحتك ولياقتك

الصحة هي الكنز الحقيقي وأهم ما يملك الإنسان، بدون الصحة تنقلب حياتك رأسًا على عقب، فكل شيء من حولك يحتاج إلى أن تكون في كامل صحتك ولياقتك، والنجاح دائمًا في حياتك العملية والاجتماعية يحتاج إلى أن تتمتع بصحة وحيوية.

لكن هل مفهوم الصحة يقتصر فقط على الصحة البدنية أو الجسدية؟ هذا ما يعتقده البعض ولكن الصحة أيضًا تتضمن جوانب أخرى مثل الصحة النفسية والعقلية، لذلك يجب على الإنسان الحفاظ على الصحة بوجه عام للاستمتاع بحياة هادئة وناجحة.

دليلك لـ10 خطوات تساعدك على تحسين صحتك

تحسين الصحة لا يتطلب مجهودًا كبيرًا أو عناءً، فهناك الكثير من الأمور البسيطة التي يمكن من خلالها تحسين الصحة، فمحاولاتك الدائمة للابتعاد عن الضغوط النفسية التي تُعد السبب الرئيسي في شعور الفرد بالضغط والتوتر والقلق لتنعكس على صحتك العقلية والجسدية تُعد أولى خطوات النجاح في تحسين صحتك بشكل كبير، لذلك فكرنا من خلال هذه المقالة عرض مجموعة من الطرق البسيطة التي ستساعدك على القيام بذلك والتي تتمثل في:

الحصول على قدر كافي من النوم

تُشير جميع الدراسات إلى أهمية الحصول على القدر الكافي من النوم وألا تقل عدد ساعات النوم عن 7 ساعات يوميًا، مع ضرورة النوم ليلًا كي يتمكن الجسم من إفراز الكثير من الهرمونات التي تعمل بشكل مباشر مع جميع أعضاء الجسم، فالنوم الجيد هو أولى طرق تحسين الصحة وأهمها، ولكن ماذا يحدث للجسم في حالة عدم الحصول على قدر كافي من النوم يوميًا؟

الشعور الدائم بالتعب والإرهاق وآلام في العظام والعضلات.

تهيج الجهاز العصبي فيصبح الإنسان عصبي جدًا على أصغر الأمور.

عدم القدرة على التركيز والتفكير بطريقة صحيحة.

الإصابة بمرض السمنه المفرطة وداء السكري.

التعرض إلى خطر الإصابة بسكتة دماغية.

الحفاظ على تناول المأكولات الصحية

يجد الكثير منا صعوبة في الالتزام بالأنظمة الغذائية الصحية، لذلك ليس من الضروري اتباع نظام غذائي محدد لتحسين صحتك إذا لم تكن تعاني من أي أمراض أو سمنه مفرطة تستدعي بالضرورة اتباع نظام غذائي معين، لذلك سواء إن كنت تتبع نظامًا غذائيًا أم لا يجب عليك لتحسين صحتك الحرص على تناول الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان والبروتينات قليلة الدهون والحبوب الكاملة وغيرها، لذلك هناك عدة أمور يجب تجنبها في نظامك الغذائي لتحسين صحتك ومن أبرزها:

تجنب تناول السكريات مثل الحلويات وغيرها واستبدال تلك السكريات المصنعة بالسكر الطبيعي الموجود في الفاكهة.

احرص على تقليل نسبة الدهون الموجودة في طعامك وخاصًة الدهون المشبعة التي تعمل على زيادة نسبة الكوليسترول والدهون في الجسم مما يصاحبها الكثير من الأمراض الخطيرة على صحة الإنسان.

الاعتدال دائمًا في الحصول على نسبة الكافيين في مشروبات مثل الشاي والقهوة والنسكافية والمشروبات الغازية وغيرها، فارتفاع نسبة الكافايين في الجسم تؤثر بشكل سلبي على صحتك الجسدية والعقلية.

زيارة طبيبك بشكل دوري

يذهب الكثير منا إلى زيارة الطبيب فقط عند الشعور بألم أو أعراض مرض ما، وهذا شيء خاطئ يجب تداركه، فالذهاب إلى الطبيب يجب أن يتم بشكل دوري للاطمئنان على الصحة بشكل عام وإجراء الفحوصات الطبية بين الحين والآخر، بالإضافة إلى أن الجسم في بعض الأحيان يحتاج إلى مساعدة خارجية مثل تناول عدد من الفيتامينات والمعادن التي ينصحك بها الطبيب.

احرص على صحتك النفسية

يتعامل الكثير من الأشخاص مع الصحة النفسية على أنها شيء من الرفاهيات، ولكن الصحة النفسية مرتبطة ارتباطًا كبيرًا جدًا بالصحة الجسدية، ففي معظم الأحيان تظهر الاضطرابات النفسية ومشاعر الضغط والتوتر الدائم على شكل أمراض حقيقية في الجسم وتتحول أحيانًا إلى أمراض خطيرة، لذلك يجب الاهتمام بشكل كبير بصحتك النفسية من خلال:

زيارة طبيبك النفسي بين الحين والآخر للتخلص من المشاعر السلبية والضغوط النفسية نتيجة التعرض لمواقف مع الحياة والأسرة والعمل وغيرها.

لا تحاول كتم مشاعر الغضب والحزن والتوتر والانزعاج بداخلك، بل عبّر عنها أولًا بأول.

حاول الابتعاد قدر الإمكان عن الأشياء التي تسبب لك الشعور بالقلق والاكتئاب.

ابحث عن الأشياء التي تجد فيها سعادتك مثل السفر والخروج مع الأصدقاء واصطحاب الأسرة إلى أماكن جديدة لقضاء وقت ممتع.

مارس التمارين الرياضية بشكل يومي

الاهتمام بالصحة الجسدية واللياقة البدنية أمر رائع وأصبح الشغل الشاغل للكثير من الشباب في الآونة الأخيرة للاستمتاع بجسم مثالي ووزن رشيق، ولكن يجد البعض صعوبة في ممارسة التمارين الرياضية نظرًا لضيق الوقت أو عدم وجود صالات رياضية قريبة تساعدهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، ففي هذه الحالة يمكن تحويل الروتين اليومي إلى رياضة ممتعة، فمثلًا يمكنك تحويل تنظيف المنزل إلى رياضة يومية، أو استبدال ركوب وسائل المواصلات بالمشي لمسافات أطول، فالرياضة تؤثر على الصحة في:

تقوية عضلة القلب وتحسين كفائتها في ضخ الدم لجميع أعضاء الجسم.

تحسين الدورة الدموية في الجسم.

بناء عضلات الجسم وتقوية العظام.

تحسين الحالة المزاجية والتخلص من المشاعر السلبية وزيادة القدرة على التأمل والتفكير بشكل سليم.

استمتع بالموسيقى الهادئة وابتعد عن الأصوات الصاخبة

التعرض لأصوات مزعجة بشكل يومي يضع الإنسان تحت ضغط عصبي بشكل غير ملحوظ فينفجر الإنسان في أي وقت ولأتفه الأسباب، فالأصوات المرتفعة تجعل الجهاز العصبي في حالة تهيج بشكل دائم، لذلك احرص على:

السكن في مكان هادئ قدر الإمكان للابتعاد عن الأصوات الصاخبة.

فليكن الاستماع للموسيقى الهادئة روتينًا دائمًا داخل يومك.

احرص على خفض مستوى صوت سماعات الأذن والراديو والتليفزيون بنسبة 60%.

شرب الماء بالقدر الكافي يوميًا

يتحكم الماء في كافة العمليات الحيوية داخل الجسم، لذلك ينصح جميع الأطباء في جميع التخصصات بضرورة شرب الماء على مدار اليوم، فالماء يؤثر في:

حركة الأمعاء والقولون وتحسين مستوى الهضم.

تحسين أداء الكليتين للتخلص من السموم في الجسم.

عدم إصابة الجسم بحالة من الجفاف مما يؤثر على جميع أعضاء الجسم.

تحسين الجلد مما يجعله أكثر مرونة ونضارة مما يقلل من ظهور أعراض الشيخوخة.

التأثير على العقل فنقص الماء في الجسم يُصيب الإنسان بصداع ودوخة.

إنقاص الوزن الزائد من خلال تحسين حركة الهضم وشعور الإنسان بالشبع.

الاهتمام بالعناية الشخصية والنظافة اليومية

تحسين صحتك يتمثل أيضًا في الاهتمام بالعناية الشخصية والنظافة اليومية فمثلًا لتحسين صحتك يجب العناية بالآتي:

الحرص على غسيل الأسنان مرتين يوميًا صباحًا ومساءًا فهذا يجعلك أقل عُرضة للذهاب إلى طبيب الأسنان.

تجنب استخدام مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والتي قد تضر ببشرتك وشعرك وقد يصل الأمر إلى حدوث مشاكل صحية خطيرة.

غسل اليدين لمدة 20 ثانية قبل تناول الأطعمة وذلك للتخلص من الجراثيم والميكروبات.

استخدام مرطبات الجلد وكريم الوقاية من الشمس لتجنب الأمراض الجلدية الخطيرة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة.

الاشتراك في أنشطة إجتماعية جديدة

يشعر الإنسان بحالة من الرضا والسكينة عند اشتراكه في أنشطة إجتماعية جديدة مما ينعكس بشكل كبير على تحسين صحته النفسية وكذلك الجسدية، حيث يمكنك:

التطوع في الجمعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين، والتي تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتحويل المشاعر السلبية إلى مشاعر إيجابية.

التعرّف على أشخاص جدد يساعدك على تحسين طريقة تفكيرك وبالتالي يتحسن نظام يومك وتتحسن صحتك.

احرص على الابتسام والضحك

تُشير الكثير من الدراسات إلى أن الشعور بالحزن والكآبة ذو تأثير سيء جدًا على الصحة والعقل، لذلك يجب التخلص من الأشياء التي تصيبك بالتعاسة والبحث عن ما يجعلك في حالة من السعادة، فقط احرص على ابتسامتك، فمثلًا:

احرص على الخروج باستمرار مع أصدقائك واستكشاف أماكن جديدة للمتعة والترفيه.

إذا كنت من محبي الحيوانات الأليفة يمكنك تبني كلب أو قطة لقضاء وقت ممتع، مما يعمل على تحسين صحتك النفسية والجسدية.

حاول مشاهدة الأفلام والمسرحيات المضحكة، فالضحك يعمل على تحسين القلب والدورة الدموية.

الاستمتاع بصحة جيدة أمرٌ يحتاج إلى الحفاظ على بعض الممارسات اليومية الصحية وتحويل نمط الحياة الروتينية المليء بالأعباء والضغوط إلى نظام حياة صحية متوازنة، وذلك من خلال الحفاظ على صحتك البدنية عن طريق الأكل الصحي والرياضة والنوم وغيرها وكذلك تحسين الصحة العقلية والنفسية لارتباطهم الوثيق معًا، فكل ذلك سيساعدك على الاستمتاع بكل يوم في حياتك بصحة وسعادة.



