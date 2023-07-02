كيف يمكن أن تساعد الموسيقى في العلاج النفسي؟

استكشفت دراسات عديدة آثار العلاج بمساعدة الموسيقى على تقليل القلق لدى المرضى الذين يخضعون لإجراءات طبية، حيث أظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في مستويات القلق بين المشاركين الذين تلقوا تدخلًا موسيقيًا

اكتسب دمج الموسيقى في العلاج النفسي اهتمامًا كبيرًا كنهج واعد لتعزيز العملية العلاجية خلال السنوات الأخيرة، وبالاعتماد على الخصائص العاطفية والمعرفية المتأصلة للموسيقى، اكتشف المعالجون قدرتها على تخفيف الضغط النفسي وتعزيز الرفاهية.

ويمثل العلاج النفسي بمساعدة الموسيقى نهجًا مقنعًا ومبتكرًا للشفاء والنمو الشخصي بحسب باحثين، حيث سلطت الدراسات العلمية الضوء على قدرته على تقليل القلق، وتخفيف أعراض الاكتئاب، والمساعدة في التعافي من الصدمات، وتعزيز التنمية الاجتماعية والعاطفية.

ومن الطقوس القديمة إلى الممارسات العلاجية الحديثة، اشتهرت الموسيقى منذ فترة طويلة بتأثيرها العميق على المشاعر والسلوك البشري، وفي العلاج النفسي على وجه الخصوص، تعمل الموسيقى كأداة متعددة الاستخدامات، حيث تساعد المعالجين في إقامة علاقة، وتعزيز التعبير العاطفي، وتعزيز التأمل الذاتي، حيث يمكن للبنية المتأصلة للموسيقى والإيقاع واللحن أن تتزامن مع الحالة الداخلية للفرد، مما يسهل إطلاق العواطف المكبوتة، ولديه القدرة على استحضار الذكريات، وإثارة التعاطف، وتوفير مساحة آمنة للتنفيس، ومن خلال تسخير هذه الصفات، يخلق المعالجون بالموسيقى بيئة مواتية للاستكشاف والشفاء.

واستكشفت دراسات عديدة آثار العلاج بمساعدة الموسيقى على تقليل القلق لدى المرضى الذين يخضعون لإجراءات طبية، حيث أظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في مستويات القلق بين المشاركين الذين تلقوا تدخلًا موسيقيًا مقارنةً بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وأشارت الدراسات إلى أن الموسيقى يمكن أن تكون بمثابة مساعد قيم للعلاج التقليدي، مما يعزز راحة المريض ورفاهيته.

(Getty)

وحقق في تأثير العلاج بالموسيقى على الأفراد الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، حيث كشفت دراسة عن انخفاض كبير في أعراض اضطراب ما بعد الصدمة وتحسين نوعية الحياة بين المشاركين الذين تلقوا العلاج بالموسيقى مقارنة بأولئك الذين تلقوا رعاية قياسية بمفردهم، تؤكد النتائج على قيمة دمج الموسيقى في التدخلات التي تركز على الصدمات.

وفي حين أن الإمكانات العلاجية للموسيقى واضحة، فمن الأهمية بمكان التعامل مع العلاج النفسي بمساعدة الموسيقى بشكل أخلاقي ومسؤول، وبحسب باحثين، يجب أن يأخذ المعالجون في الاعتبار عوامل مثل التفضيلات الفردية والخلفيات الثقافية وإمكانية إعادة الصدمة عند اختيار التدخلات الموسيقية المناسبة، بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة "قضايا الموافقة المستنيرة" والسرية والكفاءة المهنية بعناية لضمان رفاهية العملاء.

وتساعد الموسيقى الأشخاص الذين يتعافون من السكتة الدماغية، أو إصابات الدماغ المؤلمة، وأولئك الذين فقدوا القدرة على الكلام بسبب تلف المنطقة اليسرى من المخ، وهي المنطقة المسؤولة عن الكلام والتواصل.

وتساعد أيضا قبل الجراحات الكبرى، فقد وجد أن أولئك الذين استمعوا إلى الموسيقى أقل انزعاجًا وقلقًا، وأقل احتياجا للمهدئات، كما أنها تخفف آلام التهاب المفاصل، وتقلل من كمية المسكنات التي يتناولها المرضى، وتمنحهم شعورا بالتحكم بشكل أفضل في آلامهم.

وتحد الموسيقى من الآثار الجانبية لعلاج السرطان، ويقلل الاستماع إلى الموسيقى من القلق المرتبط بالعلاج الكيميائي والإشعاعي، كما يقي من الغثيان والقيء المرتبط بالعلاج الكيميائي.

وتعمل أيضا على إعادة تأهيل الوظائف الجسدية والنفسية والمعرفية، من خلال برامج إعادة التأهيل المختلفة.

كما تحسن نوعية الحياة لمن يعانون من الخرف، لأن القدرة على الانخراط في الموسيقى تبقى سليمة حتى مع التأخر المرضي، وهنا يمكن أن يساعد العلاج بالموسيقى في استحضار الذكريات، وتحسين القدرة على التواصل والتناسق العقلي البدني.