جزيئات البلاستيك في مياه الشرب: تحذيرات من عواقب وخيمة

تواجه النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، التي تعج بالأنواع المتنوعة، آثارًا ضارة حيث تتداخل الجزيئات البلاستيكية مع عملياتها الطبيعية

أصبح التلوث البلاستيكي مشكلة بيئية منتشرة، بشكل واسع، إذ أصبح هذا النوع من التلوّث، يشكّل مصدر تهديد كبير لمصادر المياه العذبة في العالم، بما في ذلك البحيرات والأنهار وخزانات المياه الجوفية، والتي تعد بمثابة إمدادات مياه الشرب الحيوية للسكان البشريين.

وأدى الإنتاج المتزايد والتخلص غير السليم من المواد البلاستيكية إلى تراكم جزيئات البلاستيك في البيئات المائية، مما أثار مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على كل من النظم البيئية وصحة الإنسان.

ووصل التلوث البلاستيكي في مصادر مياه الشرب إلى مستويات تنذر بالخطر في جميع أنحاء العالم. ووفقًا للدراسات الحديثة، يدخل ما يقدر بنحو 8 ملايين طن متري من البلاستيك إلى محيطاتنا كل عام، ويتفكك جزء كبير من هذا البلاستيك في النهاية إلى لدائن دقيقة، بحجم أقل من 5 مم، حيث يمكن لهذه اللدائن الدقيقة أن تتسلل بسهولة إلى أنظمة المياه العذبة من خلال الجريان السطحي، والنفايات السائلة، والترسب في الغلاف الجوي.

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وتشير البيانات الإحصائية من تحليل عالمي أجرته منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن أكثر من 90٪ من المياه المعبأة في زجاجات و 83٪ من عينات مياه الصنبور كانت إيجابية بالنسبة لجزيئات البلاستيك، وتشتمل هذه الجسيمات على شظايا وألياف وميكروبيدات، والتي تستخدم بشكل شائع في منتجات العناية الشخصية. علاوة على ذلك، حددت الدراسات التي تفحص مستويات التلوث لمصادر مياه الشرب في جميع أنحاء العالم جزيئات البلاستيك في الأنهار والبحيرات وحتى مناطق القطب الشمالي النائية.

ويثير وجود جزيئات بلاستيكية في مياه الشرب مخاوف بشأن الآثار الصحية الضارة المحتملة على البشر، حيث عند استهلاكها، يمكن أن تنتقل هذه الجزيئات إلى الأنسجة والأعضاء، مما يؤدي إلى عواقب سمية وفسيولوجية محتملة، وعلى الرغم من أن المدى الكامل لهذه المخاطر الصحية لا يزال قيد التحقيق، إلا أن الأدلة الناشئة تشير إلى التأثيرات المحتملة على جهاز المناعة، واضطراب الغدد الصماء، وحتى تطور أنواع معينة من السرطانات.

وأظهرت دراسات أن جزيئات البلاستيك يمكن أن تعمل كناقلات للمواد الكيميائية السامة ومسببات الأمراض، مما يؤدي إلى مخاطر صحية إضافية، على سبيل المثال، يمكن للملوثات العضوية الثابتة (POPs)، مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) ومبيدات الآفات، أن تمتص اللدائن الدقيقة، مما يزيد من سميتها المحتملة عند الابتلاع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى استعمار الأسطح البلاستيكية، مما يخلق بيئة مواتية لانتشار مسببات الأمراض الضارة.

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وحسب باحثين، تواجه النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، التي تعج بالأنواع المتنوعة، آثارًا ضارة حيث تتداخل الجزيئات البلاستيكية مع عملياتها الطبيعية، حيث يمكن للكائنات المائية، بدءًا من العوالق الحيوانية الصغيرة إلى أنواع الأسماك الأكبر حجمًا، أن تخطئ في اعتبار اللدائن الدقيقة طعامًا، مما يؤدي إلى انسداد أجهزتها الهضمية، وتقليل كفاءة التغذية، وضعف التكاثر، وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل سلاسل الغذاء وتعريض النظم الإيكولوجية المائية بأكملها للخطر، ويؤدي استمرار وجود جزيئات البلاستيك في البيئة إلى تفاقم المشكلة، كما يمكن أن يستغرق تحلل البلاستيك مئات السنين، مما يؤدي إلى تلوث وتراكم على المدى الطويل.

وأشارت دراسات إلى وجوب معالجة قضية تلوث الجسيمات البلاستيكية في مياه الشرب بنهج متعدد الأوجه، حيث يجب إعطاء الأولوية لأنظمة إدارة النفايات وإعادة التدوير الفعالة لمنع المواد البلاستيكية من دخول المسطحات المائية، بالإضافة إلى ذلك، يجب تنفيذ اللوائح لتقييد استخدام الميكروبيدات في منتجات العناية الشخصية والتشجيع على اعتماد بدائل صديقة للبيئة.