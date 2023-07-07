المخلّفات الإلكترونيّة: تأثيرات بيئية متفاقمة

تعد إدارة ومعالجة النفايات الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من المخاطر المحتملة التي تشكلها، حيث يتم استخدام طرق مختلفة في جميع أنحاء العالم للتعامل مع النفايات الإلكترونية ومعالجتها

في عصرنا الرقمي سريع التطور، أصبحت الأجهزة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من الحياة، وأدى الاستهلاك والتخلص السريع من هذه الأجهزة إلى تحدٍ عالمي كبير: النفايات الإلكترونية، أو النفايات الإلكترونية، والتي تشتمل على الأجهزة الإلكترونية المهملة ومكوناتها، والتي غالبًا ما تحتوي على مواد خطرة.

وساهم انتشار الأجهزة الإلكترونية وقصر عمرها نسبيًا في النمو المتسارع للنفايات الإلكترونية. وفقًا لمراقب الأمم المتحدة العالمي للنفايات الإلكترونية 2020، تم إنتاج 53.6 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية على مستوى العالم في عام 2019. ومن المتوقع أن تصل إلى 74.7 مليون طن متري بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وتتكون النفايات الإلكترونية من مجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك المعادن الثمينة والمواد الخطرة، وتحتوي الأجهزة الإلكترونية الشائعة، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والثلاجات، على مكونات مصنوعة من معادن ثمينة مثل الذهب والفضة والبلاديوم، كما تحتوي أيضًا على عناصر سامة، مثل الرصاص والزئبق والكادميوم ومثبطات اللهب المبرومة (BFRs)، حيثتشكل هذه المواد الخطرة مخاطر صحية وبيئية خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

وتعد إدارة ومعالجة النفايات الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من المخاطر المحتملة التي تشكلها، حيث يتم استخدام طرق مختلفة في جميع أنحاء العالم للتعامل مع النفايات الإلكترونية ومعالجتها، على الرغم من أن مستويات فعاليتها وسلامتها يمكن أن تختلف.

وفي العديد من البلدان النامية، تنتشر إعادة التدوير غير الرسمية، والمعروفة أيضًا باسم نفايات النفايات الإلكترونية أو إعادة تدوير الفناء الخلفي، بسبب محدودية اللوائح والموارد، حيث يقوم القائمون على إعادة التدوير غير الرسميين، الذين غالبًا ما يكونون غير مدربين ويفتقرون إلى معدات الحماية المناسبة، باستخراج المواد القيمة عن طريق التفكيك اليدوي والطرق الخام مثل الحرق في الهواء الطلق أو الحمامات الحمضية، إذ تطلق هذه الممارسات أبخرة سامة وتلوث التربة والمياه، مما يشكل مخاطر صحية شديدة على العمال والمجتمعات المحيطة.

وتستخدم مرافق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية الرسمية عمليات أكثر تنظيمًا وتنظيمًا، حيث تتضمن الخطوة الأولى عادةً التفكيك اليدوي لفصل المكونات المختلفة، وبعد ذلك، يتم استخدام آلات متخصصة لفرز وفصل المواد بناءً على خصائصها، على سبيل المثال، يتم استخدام المغناطيس لاستخراج المعادن الحديدية، بينما تقوم فواصل التيار الدوامي بفصل المعادن غير الحديدية. غالبًا ما يتم تقطيع المكونات البلاستيكية وتحبيبها لمزيد من المعالجة.

وأدخلت التطورات في التكنولوجيا أساليب أكثر تطورًا لمعالجة النفايات الإلكترونية، وهي تشمل تقنيات الفصل الميكانيكي، مثل أنظمة التقطيع والفرز الآلية، وعمليات المعالجة المعدنية بالمياه، والتي تتضمن استخدام الحلول الكيميائية لاستعادة المعادن القيمة، بالإضافة إلى ذلك، يتم استكشاف تقنيات مبتكرة مثل مناهج التكنولوجيا الحيوية والعمليات الكهروكيميائية لتعزيز كفاءة واستدامة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

وتشكل النفايات الإلكترونية تهديدًا كبيرًا على البيئة. يمكن أن يؤدي التخلص غير السليم أو إعادة التدوير غير الفعال إلى تسرب المواد الخطرة إلى التربة ومصادر المياه، وتلويث النظم البيئية والإضرار بالتنوع البيولوجي، كما يمكن أن يتراكم إطلاق المعادن الثقيلة ومثبطات اللهب البرومينية في السلسلة الغذائية، مما قد يصل إلى البشر من خلال استهلاك الأغذية الملوثة. علاوة على ذلك، تساهم النفايات الإلكترونية في تغير المناخ حيث أن إنتاج الأجهزة الإلكترونية والتخلص منها يستهلك طاقة وموارد كبيرة.