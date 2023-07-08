تشجيع عادات الأكل الصحية عند الأطفال: نصائح لتربية أطفال يتغذون

يقلد الأطفال الأبوين في كل تصرفاتهم وبالتالي تناولك الطعام الصحي يشجع الطفل على فعل نفس الأمر.

الأكل الصحي للأطفال هو أساس صحة جسدية ونمو عقلي يدوم طوال حياتهم، ويحتاج تعويد الأطفال على هذه النوعية من الطعام القيام ببعض الخطوات في مرحلة مبكرة من أعمارهم حتى يكون الأمر أسهل ولا يحتاج الكثير من المجهود، فيتعود الطفل على الطعام الصحي بسرعة.

يحتاج الأبوان لوضع خطة محكمة وجيدة لبناء علاقة إيجابية بين الطفل والطعام الصحي، وخصوصا أن الأطعمة الأخرى مثل المقرمشات والحلويات وغيرها تكون محببة بشكل أكبر لديهم ولكنها بلا شك ليست مفيدة لصحتهم.

ويساهم الأكل الصحي الذي يضم الكمية الكافية من البروتين والفيتامينات والكالسيوم، في تطور النمو العقلي للطفل وتناسب الطول والوزن والقوة لجسمه ليكون ذو صحة مثالية.

نصائح تشجيع الأكل الصحي عند الأطفال

1. كن القدوة

يقلد الأطفال الأبوين في كل تصرفاتهم وبالتالي تناولك الطعام الصحي يشجع الطفل على فعل نفس الأمر.

يفضل جلوس الأبوين مع الأطفال خلال فترة الأكل ووصف ما في الطبق وكم هو لذيذ.

توفير الأكل الصحي بشكل أكبر داخل الثلاجة وفي المنزل يعزز من تناول الطفل له.

2. إشراك الطفل في العادات الإيجابية الخاصة بالطعام الصحي

يمكن اصطحاب الطفل لشراء احتياجات البيت من الطعام الصحي وجعل الأمر ممتعا عبر تجربة التسوق.

إشراك الأطفال في عملية إعداد الطعام أيضًا، حيث يساعد قيامهم بهذا الأمر على تشجيعهم على تناول ما أعدوه بأنفسهم من وجبات صحية لذيذة.

البحث مع الأطفال عن المعلومات حول المجموعات الغذائية المختلفة واكتشاف العناصر والفيتامينات المهمة للجسم فهذا سيثير فضولهم نحو تجربة ما يجدوه.

تعليم طفلك أن ينتبه عند الجلوس لتناول الطعام على الطاولة وعدم ممارسة أى نشاط آخر خلال هذا الوقت.

3. بدء اليوم بوجبة إفطار صحية

توفير وجبة صحية متوازنة للطفل في بداية اليوم يساعد في حصوله على العناصر الغذائية المهمة لنموه وتطوره ونشاطه خلال اليوم.

يمكن إعداد وجبة إفطار تحتوي على الحليب أو البيض أو اللبن الزبادي والفاكهة الطازجة مما يوفر الكثير من العناصر الغذائية الصحية للطفل.

4. وضع كميات طعام مناسبة للطفل

الحرص على عدم زيادة كمية الطعام بشكل مبالغ فيه داخل طبق الطفل لأن ذلك سيزيد من احتمالية تناوله.

يوصى بأن تكون كمية اللحوم في حجم كف الطفل بينما المعكرونة أو الأرز أو الحبوب تكون في حجم قبضة مغلقة.

يجب ألا تزيد كمية الدهون في طعام الطفل وتكون بنسبة أقل من إبهامه.

تقديم الطعام بشكل متناسق وألوان زاهية يشجع الطفل على إنهاء طبقه.

5. تجنب إجبار الطفل على إنهاء طبقه

الإجبار من السلوكيات التي تنفر الطفل من تنفيذ أي أمر وكذلك الأمر ينطبق على الطعام، لذا قدم الوجبة للطفل واتركه يأكل على قدر استطاعته.

يمكن تقديم كميات صغيرة من الطعام الصحي بجانب طعام يحبه الطفل حتى يتشجع على تجربته ويتم زيادة الطعام تدريجيا فيما بعد.

6. تكرار تجربة تقديم الطعام الصحي

يحتاج الطفل العديد من المحاولات حتى يتقبل نوعيات الطعام التي تريده أن يتناولها، لذا يتم تقديم الطعام الصحي مرات كثيرة للطفل حتى يتقبلها.

يمكن الحديث مع الطفل عن فوائد الطعام الصحي وكونها أفضل من غيرها لحثه على تناولها.

استخدام أسلوب المكافآت جيد لتشجيع الطفل على تناول طعامه مثل عمل أنشطة ممتعة ومحببة مع الأهل.

تجنب استخدام الطعام كمكافأة أو عقاب حتى لا يصنفه الطفل كطعام جيد وسيئ.

ذوق الطفل يتغير كثيرًا، وبالتالي قد يحب الطعام الذي رفضه مع مرور الوقت.

7. تقديم وجبات مغذية متنوعة

وضع أصناف متنوعة أمام الطفل تساعده على الاختيار فيما بينها وهو أمر محبب له.

تعريف الطفل بتشكيلة من الخضروات والفواكه الملونة تشجعه على تناول الطعام والتعرف على ملمسه ومذاقه.

تقديم أشكال مختلفة من نفس نوع الطعام ضروري، قد يحب الطفل الطعام نيئًا أو مطهيًا.

عمل أشكال من الطعام يعد نشاطًا مشجعًا للطفل على تناول الطعام الصحي، يمكن استخدام القوالب لعمل الأشكال أو تقطيعه لأصابع أو قلوب.

8. عدم منع أطعمة بعينها

منع الأطعمة التي تراها ضارة للطفل قد يجعله يتمسك بها بشكل أكبر أو يتناولها بعيدًا عن الأهل.

يمكن تحديد وقت وكميات قليلة لتناول هذه النوعية من الأطعمة على أن تكون بعد تناول الطعام الصحي أولا وليس بشكل يومي.

تقديم بعض الأفكار الجديدة لدمج الأطعمة الصحية مع الأخرى مثل تقديم الفراولة بصوص الشوكولاتة بدلا من الشوكولاتة الخام.

اعلم أن وضع قيود على تناول الطفل للطعام قد يزيد مخاطر إصابته باضطرابات مثل فقدان الشهية أو الشره العصبي.

9. ترك الطعام الصحي في متناول يد الطفل

ضع الطعام الصحي باستمرار في مكان بالقرب من يد الطفل، لأن ذلك يسهل الأمر عليه ويجعله يعتاد على تواجد هذه النوعية من الطعام أمام عينيه.

الأطفال يأكلون ما هو متاح أمامهم ويسعون لتجربة ما يرونه دون إلحاح من الأهل.

يمكن للأمهات تقديم الخيارات الصحية للأطفال بدلا من الوجبات السريعة، مثل تقديم الفول السوداني والفواكه المجففة والزبيب والتمر والتين.

10. قدمي الطعام الطازج لأبنائك

تقديم الأطعمة الطازجة للأطفال أفضل بكثير من الأطعمة المعلبة التي تستخدم المواد الحافظة.

الطعام الطازج ذو طعم أفضل ويشجع الطفل على تجربة المزيد منه.

11. امدح الاختيارات الصحية

عندما يتناول طفلك طعامًا صحيًا امدح اختياراته ووضح له فوائد ما تناوله من طعام لصحته وشجعه على المزيد.

يحذر معاقبة الطفل أو معاقبته حال تناوله الطعام غير الصحي حتى لا يدخل في نوبة من العناد.

12. مشاركة الطفل في أنشطة بدنية ممتعة يشجعه على تناول طعامه

يحتاج الأطفال يوميا ما يقارب الساعة من النشاط البدني، لذا يمكن الانضمام إليهم وجعلها 60 دقيقة ممتعة وبعدها توجهوا لتناول الطعام الصحي معًا.

يفضل تشجيع الأطفال على تقليل وقت مشاهدة التلفزيون أو اللعب على الهاتف المحمول لما يسببه من قلة الحركة والخمول واستبداله بالأنشطة الحركية.

الرقص مع طفلك أو المشي بعد العشاء أو السباحة معًا من الأنشطة الممتعة والتي تشجع على تناول الطعام.

فوائد عادات الأكل الصحية للأطفال

تساعد على تكوين وبناء عظام الجسم بالشكل اللازم من خلال تقديم العناصر الغذائية المهمة للنمو.

يساعد على التطور العقلي والمعرفي للأطفال، وبالتالي الجودة في الأداء التعليمي.

وقاية الطفل من السمنة والأمراض الخطيرة مثل السكري والسرطان وغيرها، فالأطعمة الجاهزة وغير الصحية عامل أساسي لحدوث هذه الأمراض.

الحفاظ على صحة الأسنان والوقاية من التسوس، خاصة مع تناول الطعام الذي يحتوي على الكالسيوم.

يمد الأطفال بالنشاط والطاقة الجيدة، فهي ليست كتلك السعرات الحرارية الموجودة بكثرة في الأطعمة غير الصحية والتي تعطي شعورًا بالشبع دون أي فائدة للجسم.

زيادة مناعة جسم الطفل، حيث يحتوي الطعام الصحي على العناصر والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بالأمراض.

الحفاظ على نمط الأكل الصحي للطفل خلال جميع مراحل حياته في المستقبل، حيث تساهم عادات الأكل الصحية للأطفال في أن يكونوا أكثر قابلية لاتباع نمط الحياة الصحي على المدى الطويل.

وفي الختام، يظل كل شيء مرتبط بالأطفال يحتاج الكثير من الصبر والمجهود حتى يؤتي ثماره بشكل جيد في المستقبل سواء على المستوى الصحي أو النفسي وهو ما يسعى إليه كل أبوين تجاه أبنائهم.