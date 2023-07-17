الصين: درجة الحرارة تصل إلى 52 مئويّة في منطقة شينجيانغ

في الأسابيع الماضية، شهد النصف الشماليّ من الكرة الأرضيّة موجات حرّ شديد غير مسبوقة، في تجلّ جديد لظاهرة التغيّر المناخيّ.

في وقت يشهد فيه العالم موجات حرّ قياسيّة، سجّلت هيئة الأرصاد الجويّة الصينيّة، اليوم الإثنين، مستوى قياسيًّا جديدًا.

وبلغت درجة الحرارة في بعض المناطق في الصين 52.@ درجة مئويّة، خاصّة في منطقة شينجيانغ في الغرب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوّيّة الصينيّة في بيان إنّ محطّة رصد جوّيّ في قرية سانباو في منطقة شينجيانغ "سجّلت حرارة قياسيّة بلغت 52,2 درجة مئويّة عند الساعة 19,00 يوم 16 تمّوز/يوليو، ما يحطّم درجة الحرارة القياسيّة المسجّلة في الفترة نفسها من العام".

وكان المستوى القياسيّ السابق سجلّ في مدينة توربان في تمّوز/يوليو 2017، عندما بلغت الحرارة 50,6 درجة مئويّة، وفق البيان.

وتقع قرية سانباو في ضواحي مدينة توربان حيث طلبت السلطات من العمّال والتلامذة ملازمة منازلهم واستقدمت مركّبات مخصّصة لرشّ المياه على الطرق، على ما أفادت هيئة الأرصاد الجوّيّة الصينيّة.

وذكر البيان أنّ درجات حرارة سطح الأرض وصلت إلى 80 درجة مئويّة في أجزاء من توربان الأحد.

وفي الأسابيع الماضية، شهد النصف الشماليّ من الكرة الأرضيّة موجات حرّ شديد غير مسبوقة، في تجلّ جديد لظاهرة التغيّر المناخيّ.

وحذّرت السلطات الصينيّة من أنّ البلاد قد تشهد "عدّة كوارث طبيعيّة" هذا الصيف.