الاكتئاب عبر التاريخ: من العقاب الإلهي إلى الطبّ النفسي السريري

وفي النصف الأخير من القرن العشرين، ظهر النموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي، مؤكدا على التفاعل بين العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية في الاكتئاب

لقد أثار الاكتئاب، وهو حالة صحية عقلية معقدة، اهتمام العلماء والأطباء والمجتمع وإرباكهم لعدة قرون. الاكتئاب، المعروف أيضا باسم الاضطراب الاكتئابي الرئيسي (MDD)، هو حالة صحية عقلية خطيرة تتميز بمشاعر الحزن المستمرة، وفقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة، والتغيرات في الشهية أو أنماط النوم، والشعور بعدم القيمة، وصعوبة التركيز، وعلى مر القرون، كان يُنظر إلى الاكتئاب ويتم تعريفه بشكل مختلف، وغالبًا ما يعكس المعايير المجتمعية السائدة والمعتقدات الفلسفية والمعرفة الطبية في ذلك الوقت.

وتطور تعريف الاكتئاب وتصوره بشكل كبير على مر السنين، مما يعكس التغيرات في المعتقدات المجتمعية والأطر الفلسفية والمعرفة الطبية. من الحضارات القديمة التي تنسبه إلى العقاب الإلهي إلى العصر الحديث بمنظور بيولوجي نفسي اجتماعي شامل، يستمر فهمنا للاكتئاب في التطور.

العقاب الإلهي

ويمكن إرجاع جذور التعريف التاريخي للاكتئاب إلى الحضارات القديمة، ففي الثقافات المبكرة، كان الاكتئاب يوصف غالبًا بأنه "كآبة" في اليونان القديمة، حيث عزا أبقراط الكآبة إلى اختلال التوازن في الأخلاط الجسدية الأربعة، وبالمثل، في مصر القديمة، كان يُعتقد أن الاكتئاب ناتج عن "وجع القلب" وكان يُعتبر عقابًا إلهيًا.

وخلال العصور الوسطى، استمر الاكتئاب في الارتباط بالدلالات الروحية والدينية، ففي أوروبا في العصور الوسطى، كانت التفسيرات الدينية سائدة، حيث كان يُنظر إلى الكآبة غالبًا على أنها نتيجة للخطيئة أو الاستحواذ الشيطاني، وشملت العلاجات الصلاة، وطرد الأرواح الشريرة، والحج، ومع عصر النهضة والتنوير، جاء تحول تدريجي نحو التفسيرات الطبيعية للاكتئاب، حيث اكتشف المفكرون المؤثرون، مثل روبرت بيرتون في عمله "تشريح الكآبة" (1621)، الكآبة على أنها اضطراب في العقل والجسم، ودراسة أعراضها وأسبابها المحتملة.

ظهور الطب النفسي السريري

وشهد القرن التاسع عشر تطورات كبيرة في الطب النفسي وإضفاء الطابع الرسمي على التشخيصات النفسية، حيث استخدم مصطلح "الاكتئاب" بشكل متزايد لوصف الحالة العقلية التي تتميز بالحزن واليأس، إذ سلطت نظرية التحليل النفسي لسيغموند فرويد، التي تم تقديمها في أواخر القرن التاسع عشر، الضوء على عوامل اللاوعي واللاوعي التي تؤثر على أعراض الاكتئاب، ومن بعد ذلك، جلب القرن العشرين نهجًا طبيًا للصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب، حيث تم تطوير معايير التشخيص وأنظمة التصنيف، مثل الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM)، لتوحيد تشخيص الاكتئاب، وعكست الإصدارات المتطورة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية التغييرات في فهم وتصنيف الاكتئاب، مما أدى إلى تعريف أكثر شمولًا ودقة.

وفي النصف الأخير من القرن العشرين، ظهر النموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي، مؤكدًا على التفاعل بين العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية في الاكتئاب، حيث سلط هذا النهج الشامل الضوء على أهمية النظر في مجموعة واسعة من التأثيرات، والانتقال إلى ما وراء المفاهيم التبسيطية للحالة، وفي القرن الحادي والعشرين، أدت التطورات في علم الأعصاب والتكنولوجيا إلى زيادة إثراء فهمنا للاكتئاب، إذ قدّم الطب المخصص والأبحاث الجينية رؤى جديدة حول الطبيعة الفردية للاكتئاب والعلاجات المستهدفة المحتملة.

وعبر التاريخ، لعب السياق الثقافي دورًا مهمًا في تشكيل فهم الاكتئاب والتعبير عنه، حيث تمتلك المجتمعات والثقافات المختلفة طرقا متميزة لتصور حالات الصحة العقلية، مما يؤثر على كيفية التعرف على الاكتئاب وعلاجه، وتعد دراسة وجهات النظر بين الثقافات أمرا بالغ الأهمية لتوفير رعاية حساسة ثقافيًا، وعلى الرغم من التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات في تصور وإدارة الاكتئاب، من وصمة العار، والحصول على رعاية الصحة العقلية، والإفراط في التركيز على النهج البيولوجية هي من بين التحديات الحالية.