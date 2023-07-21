"الصيد الشبحيّ": تلوّث يهدد التنوّع البيولوجي في المحيطات

معدات الشبح هي مصطلح يستخدم لوصف معدات الصيد التي تم التخلي عنها أو فقدها أو التخلص منها في المحيط، ويشمل ذلك الشباك والخيوط والفخاخ وغيرها من المعدات التي يمكن أن تستمر في الصيد دون قصد لسنوات

تلعب محيطات العالم، التي تغطي أكثر من 70٪ من سطح الأرض، دورًا حاسمًا في الحفاظ على الحياة وتنظيم مناخنا، إذ إنها تعج بالنظم الإيكولوجية البحرية المتنوعة، وتوفر الغذاء وسبل العيش والفرص الترفيهية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وأدت الأنشطة البشرية إلى تلوث كبير للمحيطات، حيث كانت معدات الصيد مساهماً رئيسياً، حيث تشكل معدات الصيد المهجورة أو المفقودة أو المهملة، والتي يشار إليها عادة باسم "معدات الأشباح"، تهديدًا خطيرًا للحياة البحرية والنظم البيئية، فضلاً عن رفاهية الإنسان.

ويعد تلوث المحيطات بمعدات الصيد، ولا سيما معدات الصيد الشبحية، قضية بيئية حرجة تشكل تهديدات كبيرة للحياة البحرية والبشرية.

ومعدات الشبح هي مصطلح يستخدم لوصف معدات الصيد التي تم التخلي عنها أو فقدها أو التخلص منها في المحيط، ويشمل ذلك الشباك والخيوط والفخاخ وغيرها من المعدات التي يمكن أن تستمر في الصيد دون قصد لسنوات، مما يؤدي إلى تشابك الحياة البحرية والتسبب في ضرر جسيم للنظم البيئية، إذ إن الحجم الهائل لتلوث معدات الأشباح مذهل، حيث تشير التقديرات إلى أنه يشكل نسبة كبيرة من الحطام البحري، وهو ما يمثل ما يصل إلى 10 ٪ من إجمالي البلاستيك في المحيطات.

وعندما تُترك معدات الأشباح على غير هدى، يمكن أن تستمر في الصيد من أجل الحياة البحرية بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى ما يُعرف باسم "الصيد الشبحي"، حيث يمكن أن تصبح الحيوانات البحرية مثل الأسماك وأسماك القرش والحيتان والسلاحف والطيور البحرية محاصرة في هذه الشباك والخيوط المهجورة، مما يؤدي إلى التشابك والاختناق، وتشكل معدات الأشباح أيضًا تهديدًا للشعاب المرجانية وغيرها من الموائل الحساسة، مما يتسبب في أضرار مادية ويعيق تجديد النظام البيئي.

ولا تضر معدات الأشباح بالنظم البيئية البحرية فحسب، بل تؤثر سلبًا أيضًا على صناعة صيد الأسماك، حيث تمثل معدات الصيد المفقودة خسارة في الاستثمار بالنسبة للصيادين ومصايد الأسماك، حيث أصبحت تكاليف استبدال المعدات وإمكانية الصيد المفقود أعباء كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمعدات الأشباح أن تلحق الضرر بمعدات الصيد النشطة، مما يؤدي إلى تفاقم الخسائر المالية، وتؤدي دورة الصيد الشبحي وتلف المعدات إلى تأثير ضار على مجتمعات الصيد، مما يهدد سبل عيشهم واستقرارهم الاقتصادي.

ويتمّ تهديد التنوع البيولوجي البحري، شبكة الحياة المعقدة في المحيطات، بسبب تلوث المحيطات بمعدات الصيد، وغالبًا ما تستهدف معدات الأشباح الأنواع ذات القيمة التجارية، ولكن طبيعتها العشوائية تؤدي إلى الاستيلاء غير المقصود على الأنواع غير المستهدفة، والمعروفة باسم الصيد العرضي، ويشمل ذلك الثدييات البحرية والطيور البحرية والأنواع المهددة بالانقراض، مما يساهم في تدهورها وتعطيل توازن النظم البيئية البحرية، على سبيل المثال، بعض أنواع الحيتان معرضة بشكل خاص للتورط في معدات الأشباح، مما يؤدي إلى معدلات وفيات تشكل تهديدًا كبيرًا لسكانها، ويتأثر حوت شمال الأطلسي الصائب، وهو أحد أكثر أنواع الحيتان المهددة بالانقراض، بشدة بتشابك معدات الأشباح، مما يؤثر على فرص بقائه على قيد الحياة.

ويمكن أن يؤثر تلوث المحيطات الناجم عن معدات الصيد بشكل مباشر على حياة الإنسان وصحته. يمكن أن تتسبب الشبكات والخطوط المفقودة في مخاطر على الملاحة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث لكل من السفن التجارية والترفيهية، وقد يواجه الغواصون والسباحون أيضًا معدات شبحية، ويخاطرون بالتورط والغرق، علاوة على ذلك، مع بقاء معدات الأشباح على غير هدى، يمكن أن تتحلل إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة، ومن المحتمل أن تدخل في السلسلة الغذائية وتؤثر على صحة الإنسان عند استهلاكها.

وتساعد البرامج التي تهدف إلى استرداد المعدات الشبحية من المحيطات وإعادة تدويرها بشكل صحيح في التخفيف من الأثر البيئي، إذ بدأ بعض مصنعي معدات الصيد أيضًا في إنتاج معدات بمواد قابلة للتحلل، مما يقلل من احتمالية التلوث على المدى الطويل، كما يمكن أن يؤدي تطبيق لوائح معدات الصيد وإنفاذها إلى تقليل حدوث المعدات المفقودة أو المهجورة، وقد تتضمن هذه اللوائح استخدام المعدات مع لوحات الهروب للسماح للأنواع غير المستهدفة بالهروب والقيود المفروضة على طرق صيد معينة في المناطق الحساسة.