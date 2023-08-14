الرعاية الصحية الوقائية: اتخاذ خطوات للحفاظ على صحتك

ابتعد عن الأطعمة السريعة التي يتم إعدادها خارج المنزل قدر الإمكان نظرًا لاحتوائها على دهون غير صحية ونسب عالية من الأملاح والكربوهيدرات.

الصحة هي التاج الذي يملكه الإنسان على رأسه ويسعى دائمًا للاحتفاظ به وحمايته للاستمتاع بحياة صحية مليئة بالنشاط والحركة والتفاؤل، فالاستمتاع بصحة جيدة ينعكس بشكل كبير على باقي نواحي الحياة لأن الإنسان الذي يتمتع بصحة جيدة يشعر بطاقة ونشاط كبيرين مما يساعده على تحقيق النجاحات وإنجاز المهام في عمله أو دراسته بشكل أفضل وأكثر فاعلية، كما أنه يتمتع بحياة اجتماعية جيدة تعينه على تكوين صداقات جديدة وتوسيع دائرة علاقاته وقضاء وقت أكبر مع الأسرة والأصدقاء.

دليلك الشامل لاتخاذ خطوات حقيقية للحفاظ على صحتك

يقوم الكثير منا بعادات صحية خاطئة كل يوم دون معرفة واسعة حول الأمر الذي يؤدي للأسف إلى تدهور صحة الكثير من الأشخاص من الفئات العمرية المختلفة.

لذلك أيًا كان عمرك فإن هذه المقالة يُعد بمثابة جرس الإنذار الخاص بك والذي ينبهك إلى ضرورة اتخاذ خطوات للحفاظ على صحتك، فالأمر ليس صعبًا بل يحتاج إلى التزام واستمرارية والقيام باختيار الخيارات الصحية السليمة.

1. تناول خيارات غذائية صحيحة

إن ما تتناوله في يومك هو الوقود الذي يعتمد عليه جسمك في استهلاكه لتحويله إلى طاقة تمدك بالنشاط والحركة، لذلك راقب ما تتناوله بعناية فليس من الضروري اتباع نظام غذائي معين إذا لم يكن هناك ضرورة صحية، ولكن كل ما عليك فعله هو الابتعاد عن بعض العادات الغذائية الخاطئة واستبدالها بعادات غذائية صحية؛ كالتالي:

ابتعد عن الأطعمة السريعة التي يتم إعدادها خارج المنزل قدر الإمكان نظرًا لاحتوائها على دهون غير صحية ونسب عالية من الأملاح والكربوهيدرات.

التزم بالقدر المطلوب الذي يحتاجه جسمك من الطعام، فالجسم يحتاج إلى تناول البروتين سواء إن الحيواني أو النباتي بشكل يومي وكذلك نسبة من الكربوهيدرات (القليل منها يكفي) بالإضافة إلى القليل من الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه.

تناوَل الماء بشكل كاف وقسّمه على مدار اليوم، فهناك من يشرب كمية كبيرة من الماء مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا ظنًا منه أنه قد حصل على احتياج جسمه بما يتراوح بين 2 إلى 3 لترات يوميًا، ولكن هذه الفكرة خاطئة إذ يجب تقسيم الماء على مدار اليوم ليكون من كوب إلى 2 كل ساعتين على مدار اليوم حتى يستفيد الجسم من الماء وما يفقده من سوائل.

استبدل السكر الصناعي الموجود في الحلويات والعصائر الجاهزة والمياه الغازية بالسكر الطبيعي الموجود في الفواكه.

التزم بتناول الوجبات الأساسية على مدار اليوم على أن تكون وجبة الإفطار في الصباح الباكر، مع إدخال وجبتين خفيفتين بين الوجبات الأساسية.

اكتفِ بالقدر المسموح لك بالطعام، وذلك من خلال استخدام طبق واحد فقط لطعامك وتقسيمه بين الكميات المطلوبة من البروتين والألياف والكربوهيدرات المسموحة في كل وجبة.

اجعل الخيارات الغذائية الصحية هي اختيارك الأول، فمثلًا استبدل الدهون غير الصحية مثل السمن الصناعي والزيوت المهدرجة بالدهون الصحية مثل الزبدة وزيت الزيتون وزيت جوز الهند، كذلك استبدل الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مثل خبز الشوفان وخبز الشعير وغيرها.

اغسل الفواكه والخضراوات بشكل جيد جدًا قبل تناولها مع ضرورة غسل اليدين قبل تناول أي وجبة على مدار اليوم.

الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كافايين مثل القهوة والشاي، إذ أن كوبا واحدا في اليوم صباحًا يكفي.

ابتعد عن تناول المشروبات الكحولية تمامًا فهي قادرة على تدمير الجسم بشكل كامل خلال وقت قصير.

تجنب تناول الوجبات غير المطهية بشكل جيد مثل اللحوم المصنعة أو البيض وغيرها حيث يجب طهيها بشكل كامل.

2. اتبع نظامًا رياضيًا مناسبًا لسنك وأسلوب حياتك

يجد البعض صعوبة في فكرة اتباع نظام رياضي بسبب الحياة الروتينية السريعة أو بسبب وجود مشاكل صحية تعيق قدرتهم على لعب الرياضة بشكل يومي، ولكن دعونا نؤكد أن مفهوم اتباع نظام رياضي لا يتطلب الكثير من الوقت والمجهود أو إنفاق أموال طائلة في صالات الألعاب الرياضية أو الاشتراك مع أحد المدربين الرياضيين المحترفين، ولكنه يعني القيام بنظام رياضي مناسب لسنك وحياتك بأسلوب سهل وبسيط:

ممارسة التمارين الرياضية البسيطة في المنزل لمدة نصف ساعة يوميًا تُشكّل فارقًا كبيرًا على صحتك ولياقتك البدنية.

تخصيص نصف ساعة إلى ساعة يوميًا للمشي ووالمشي السريع خارج المنزل للاستفادة من الفوائد العظيمة للمشي والجري.

الاشتراك في أحد الدروس الرياضية عن بُعد لممارسة بعض التمارين الرياضية التي تعمل على إعادة بناء الجسم وحرق الدهون المتراكمة للحصول على أفضل شكل وأفضل صحة.

فوائد اتباع نظام الرياضي

إن القيام بالرياضة بشكل شبه يومي ستعود عليك بالكثير من الفوائد والمميزات، مثل:

الحفاظ على مستوى السكر ومعدل الكوليسترول في الدم بصورة طبيعية.

الاستمتاع بلياقة بدنية عالية وجسم رشيق وصحة مثالية.

تقليل فرصة الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط.

حرق المزيد من السعرات الحرارية ما يضمن لك الاستمتاع بوزن مثالي.

تُحسن التمارين الرياضية من أداء العقل مما يُحسّن من طريق التفكير ويمنحك نظرة إيجابية للأمور.

زيادة الثقة بالنفس نظرًا للاستمتاع بمظهر رياضي وجسم متناسق.

تحسين جودة النوم، فالمجهود البدني يساعد الجسم على النوم العميق ما ينعكس إيجابيًا على كافة الأنشطة اليومية.

التقليل من التوتر والقلق والمشاعر السلبية التي يتعرّض لها الإنسان في المواقف اليومية.

زيادة القدرة على تحمل المجهود الشاق من خلال تقوية عضلات الجسم والعظام.

3. الاهتمام بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة من وقت لآخر

يظن البعض أن إجراء الفحوصات الطبية يحتاج لشكوى صحية أو مرض طبي، ولكن هذا المفهوم خاطئ وهذه الفكرة يجب تغييرها، إذ أن إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري حتى في حالة عدم وجود ما يستدعي ذلك هو أمر طبيعي ويجب إجرائه بشكل مستمر للاطمئنان على الصحة بشكل عام ومعرفة حالة الجسم بالكامل.

4. الحفاظ على تناول الفيتامينات الموصى بها

نقص الفيتامينات والمعادن الموجودة في الجسم عن المعدل الطبيعي يُصيب الإنسان بالكثير من الأعراض المرضية المزعجة مثل نقص فيتامين "د" والكالسيوم والماغنيسيوم في الجسم وغيرها من العناصر المهمة التي يؤدي نقصها إلى وجود آلام في العظام والعضلات والمعاناة من حالة مزاجية مضطربة وغيرها من الآثار الجانبية التي يمكن تلافيها عند الالتزام بتناول الفيتامينات التي ينصح بها الأطباء لتعويض المفقود من الجسم أولًا بأول قدر المستطاع.

5. الحفاظ على العادات الصحية الخاصة بالنوم

ينسى البعض أهمية النوم نتيجة العمل لفترات طويلة أو الانشغال بمتطلبات الحياة اليومية، ولكن للنوم الجيد أهمية بالغة لا تقل عن أهمية الحفاظ على خيارات غذائية صحية أو اتباع نظام رياضي مناسب، لذلك يجب اتباع بعض النصائح المهمة التي تُحسّن من جودة النوم:

النوم لفترة كافية تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا.

عدم تأخير مواعيد النوم إلى ساعات متأخرة.

تجنب المشروبات التي تحتوي على نسب الكافايين قبل النوم بوقت كافٍ لا يقل عن 8 ساعات.

ابتعد عن أي مشتتات للانتباه قبل النوم مباشرًة مثل شاشة الهاتف المحمول.

ابتعد عن أي مصدر للإزعاج قد يؤثر على نومك بشكل سلبي.

تهيئة مكان النوم بشكل جيد من خلال ضبط حرارة الغرفة لتكون قليلة بعض الشيء، فتساعد الجسم على الدخول في مرحلة النوم العميق بشكل أسرع.

6. الاهتمام بالصحة النفسية

الاهتمام بالصحة النفسية ليست رفاهية فهي لا تقل أهمية أيضًا عن الاهتمام بالجسم والصحة البدنية، فبمجرد وجود مشاكل نفسية تتحول هذه المشكلات إذا لم يتم معالجتها والتخلص منها أولًا بأول إلى مشاكل صحية وجسدية تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، لذلك يجب اتباع الآتي:

استشر طبيبًا نفسيًا في حالة وجود مشكلة نفسية لا تستطيع التخلص منها مثل القلق والتوتر المزمن والاكتئاب والعصبية المفرطة.

اخلق هوايات جديدة قادرة على منحك شعورًا بالمتعة والإثارة مثل القراءة والطبخ والاستماع إلى الموسيقى وممارسة أنشطة جديدة والتعرّف على أشخاص جدد وتكوين صداقات مختلفة.

احرص على ممارسة شيء جديد ومختلف بين الحين والآخر مثل السفر إلى مكان غير تقليدي أو الانطلاق في مغامرة مختلفة.

7. الحصول على اللقاحات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة

يواجه جهاز المناعة الكثير من الأمراض التي تحاول التمكّن من جسم الإنسان بين الحين والآخر، وأكثر الفئات العمرية عُرضة لهذه الأمراض هم الأطفال وكبار السن، لذلك استشر طبيبك حول اللقاحات التي يمكن تناولها للحد من الإصابة ببعض الأمراض المناعية مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي والتهاب الغدة النكفية والحصبة والدفتريا والسعال الديكي وغيرها.

الخطوة التي ستتخذها اليوم للحفاظ على صحتك ستوفر عليك خطوة قد تخطوها في ما بعد لزيارة أحد الأطباء في المستقبل؛ لذلك يمكن الاستمتاع بصحة جيدة من خلال بعض النصائح البسيطة واتباع روتين صحي هدفه الأول والأهم الابتعاد عن العادات الخاطئة واتباع عادات صحية وجعلها أسلوب حياة مُتبع.